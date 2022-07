Volontariat bei den Lokalausgaben des Münchner Merkur

Von: Bernd Ernemann

„Treffen wir uns gleich persönlich“: Der direkte Kontakt mit den Menschen vor Ort macht das Volontariat in einer Lokalredaktion so einzigartig. © Antonio Guillen Fernández/panthermedia

Journalist! Für viele ist es der schönste Beruf der Welt. Jeder Tag bringt neue Geschichten, die von unseren Reportern recherchiert und geschrieben werden. In unseren crossmedial aufgestellten Redaktionen kümmern sich die Redakteure auch um die Blattplanung, die Online- und Social-Media-Auftritte. Ohne Teamarbeit geht da nichts. Interesse? In unserer zweijährigen Ausbildung bereiten wir Dich optimal auf den Beruf vor. Bewirb Dich jetzt als Volontär/in.

Wir bilden Dich in zwei Jahren zum Redakteur aus

Du lernst die komplette Bandbreite der redaktionellen Arbeit kennen (Print und Digital)

Du nimmst an Seminaren an der Akademie der Bayerischen Presse teil

Die Lokalausgaben des Münchner Merkur bieten laufend Volontariate an. Aktuell beispielsweise in Miesbach, Bad Tölz und Dachau. Wir warten gespannt auf Deine Bewerbung.

Das erwartet Dich: Haupt-Ausbildungsort ist eine unserer 19 Lokalredaktionen des Münchner Merkur. Hier lernst Du die komplette Bandbreite der journalistischen Arbeit kennen. Du interviewst Menschen in der Region, besucht Veranstaltungen und schreibst über Themen, die unsere Leserinnen und Leser bewegen. Im Rahmen der Ausbildung arbeitest Du zudem mehrere Monate in den Mantelressorts des Münchner Merkur. In unserer hochmodernen Online-Redaktion machen wir Dich fit für die digitale Zukunft. Zudem lassen wir Dir jede Menge Raum für eigene Ideen und Fähigkeiten. Ausbildung und Vergütung erfolgen nach dem Tarif für Volontäre an Tageszeitungen.

Das solltest Du mitbringen:

Abitur/Fachabitur, möglichst akademischer Abschluss

Neugier, ausgeprägte Teamfähigkeit, freundliches und sicheres Auftreten

Interesse an Menschen und der Region

idealerweise erste redaktionelle Erfahrungen (Praktika und/oder freie Mitarbeit in der Medienbranche)

sicher anwendbare Kenntnisse der deutschen Orthografie und Grammatik und breites Allgemeinwissen

Führerschein Klasse B

Du willst Dich bewerben oder hast noch Fragen?

Schreibe uns einfach eine Mail an bewerbung@merkur.de. Bewerbung bitte mit Anschreiben mit oder ohne Foto, Lebenslauf und Arbeitsproben, falls vorhanden. Hier kannst Du Dich auch gerne melden, wenn Du noch weitere Fragen zur Ausbildung hast.

Der Weg zu uns Mediengruppe Münchner Merkur tz z. Hd. Herrn Bernd Ernemann Paul-Heyse-Str. 2-4 80336 München Tel.: 089/5306-0

Einfach mal in den Redaktionsalltag schnuppern: Das Redaktions-Praktikum

Um einen ersten Eindruck in den Redaktionsalltag zu erlangen, bieten wir auch Praktikumsplätze an. Während des Praktikums in einer unserer Lokalredaktionen kann man den Mitarbeitern über die Schulter schauen, den Tagesablauf einer Redaktion kennenlernen und erste journalistische Erfahrungen sammeln. Die Praktika dauern in der Regel drei Monate und werden vergütet.

Weitere Informationen über ein Praktikum in einer Lokalredaktion gibt es hier.