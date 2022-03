Sie wollen einen neuen Job? Dann steigen Sie bei der Bewerbung nicht mit diesem Satz ein

Wer sich auf eine neue Stelle bewirbt, sollte beim Anschreiben auf Floskeln verzichten. Worauf es Experten zufolge bei der Bewerbung außerdem ankommt.

Sie haben Lust auf einen neuen Job und möchten das genau so in Ihrer Bewerbung* rüberbringen? Dann sollten Sie vor dem Einleitungssatz im Anschreiben keine Angst haben – sondern Karriere-Experten zufolge am cleversten so vorgehen: „Hiermit bewerbe ich mich als…“ ? Stopp! Laut dem Portal Karrierebibel.de ist dieser Einstieg alles andere als geeignet – „ein fürchterlicher Satz“, schreibt das Portal, und eine „typische „Floskel“ (die vermutlich schon jeder Personaler zigfach gelesen hat). Die Experten verraten Tricks und Formulierungen, mit denen der Einstieg in die Bewerbung gelingt:

Grundregeln für Einleitungssätze in der Bewerbung:

„Finger weg von Floskeln!“, so die Experten auf Karrierbibel.de. Formulierungen wie „hiermit bewerbe ich mich als…“ oder „mit großer Freude…“ seien tabu. Tipp Nummer zwei: Einen einzigen Einleitungssatz formulieren und für alle künftigen Anschreiben verwenden? „Ein K.O.-Kriterium!“, so die Experten. Sie raten dringend dazu, die Ansprache bei jeder Bewerbung individuell zu halten.

Einen einzigen Einleitungssatz formulieren und für alle künftigen Anschreiben verwenden? „Ein K.O.-Kriterium!“, so die Experten. Sie raten dringend dazu, die Ansprache bei jeder Bewerbung individuell zu halten. Tipp Nummer drei : „Beginnen Sie mutig!“, heißt es zudem in dem Beitrag. Das komme besser an als ein „Einheitsbrei“, den womöglich noch viele andere Kandidaten abliefern.

: „Beginnen Sie mutig!“, heißt es zudem in dem Beitrag. Das komme besser an als ein „Einheitsbrei“, den womöglich noch viele andere Kandidaten abliefern. Tipps Nummer vier: Werden Sie bei Ihrem Anschreiben konkret. Der Rat der Experten: „Ziehen Sie die Einleitung nicht künstlich in die Länge, sondern bringen Sie Ihre Motivation oder Eignung für die Stelle mit kurzen, prägnanten Aussagen auf den Punkt.“

Wie die Einleitungssätze in Ihrem Bewerbungs-Anschreiben konkret aussehen? Hier ein paar Vorschläge. Welche Formulierung Sie am Ende für sich persönlich wählen, bleibt natürlich Ihnen überlassen. Denn wie gesagt, der Einstieg sollte möglichst individuell sein und genau auf das Jobprofil und die jeweilige Situation passen. Wichtig: Zeigen Sie Ihre Freude und Ihr Interesse!

„Ich freue mich sehr, mich auf diese Stelle zu bewerben. An der Jobbeschreibung gefällt mir besonders...“

„Ihre Stellenanzeige hat mich sofort angesprochen. Denn an Ihrem Unternehmen begeistert mich, dass....“

„Beim Lesen Ihrer Stellenanzeige habe ich sofort gemerkt: Das passt. Denn...“

Vielleicht haben Sie vor Ihrer schriftlichen Bewerbung ja auch schon telefonisch Kontakt zur Personalabteilung oder einem anderen Ansprechpartner in dem Unternehmen aufgenommen – auch darauf können Sie in Ihrem Anschreiben Bezug nehmen. Bringen Sie Ihre Botschaft aber in jedem Fall kurz und gebündelt auf den Punkt. Und vor allem: Zeigen Sie Ihre Begeisterung für den neuen Job – und dass Sie sich darauf freuen, so der Rat von Karriere-Experten.

Tipp: Zeigen Sie, dass Sie sich auf die neue Stelle freuen

Die große Kunst besteht – wie etwa das Portal Businessinsider.de es treffend einmal beschrieben hat –, darin, „Personaler innerhalb kürzester Zeit mit eurer Begeisterung anzustecken und euch damit Aufmerksamkeit zu verschaffen.“ Als Bewerber sollte man sich also fragen, warum man sich ausgerechnet bei dieser Firma bewerben wolle.

Wichtig bei der Ansprache: Interesse am Gegenüber zeigen

Das Portal hat noch einen weiteren Tipp: „Ähnlich wie bei einem ersten Treffen macht es auch im Anschreiben einen besseren Eindruck, zunächst erstmal Interesse am Gegenüber zu zeigen, als wenn man nur von sich selbst spricht. Sprecht über das Unternehmen, bei dem ihr euch bewerbt, und darüber, warum ihr so gerne dort arbeiten würdet.“

Bei jeder Bewerbung sollte man sich zudem immer bewusst machen: Der erste Eindruck zählt. Es lohnt sich also unbedingt, alle Zeit und Mühe in Anschreiben und Lebenslauf zu investieren. Am besten lassen Sie auch nochmal jemanden über Ihre Bewerbung lesen, bevor Sie sie abschicken – denn Sie sollten dabei jeden noch so kleinen Fehler vermeiden.

