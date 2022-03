Bewerbungsgespräch: Typische Fragen, Tipps und No-Gos

Von: Andrea Stettner

Vor dem Bewerbungsgespräch sind viele aufgeregt. Doch mit der richtigen Vorbereitung haben Sie gute Chancen, den Job zu bekommen. © Tobias Kleinschmidt/dpa

Sie haben eine Einladung zum Bewerbungsgespräch. Doch wie hinterlasse ich einen guten Eindruck, ohne mich zu blamieren? Welche Fragen erwarten mich? Alle Tipps und No-Gos.

Sie haben eine Einladung zum Vorstellungsgespräch erhalten? Dann herzlichen Glückwunsch! Oft sind dutzende Bewerbungen nötig, bis endlich ein Bewerbungsgespräch zustande kommt. Jetzt heißt es nur noch, den potentiellen Chef oder den Personaler von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Wie Ihnen das gelingt, erfahren Sie hier.

Was passiert bei einem Vorstellungsgespräch?

Bei einem Bewerbungsgespräch prüft Sie das Unternehmen auf Herz und Nieren, ob Sie fachlich die Anforderung an die Stelle erfüllen und vor allem, ob Sie ins Team passen. Dazu sind oft mehr als ein Gespräch nötig - wundern Sie sich also nicht, wenn eventuell zwei, drei oder mehr Bewerbungsrunden anstehen. Dabei sprechen Sie in der Regel mit dem

fachlichen Vorgesetzten,

mit Mitgliedern des Teams,

einem Personaler oder auch

mit dem Geschäftsführer.

Oft sitzt der Vorgesetzte und ein Personaler mit im Vorstellungsgespräch, die beide Fragen an Sie haben werden. Die Fragen beziehen sich dabei in der Regel

auf Ihren beruflichen Werdegang,

Erfahrungen in Ihrem letzten Job oder auch

persönliche Fragen - etwa zu Ihren Hobbys.

Manche Unternehmen prüfen auch mit fachlichen Fragen die Kompetenz des Bewerbers oder wollen herausfinden, inwiefern sich die Bewerber bereits mit dem Unternehmen beschäftigt haben.

Wie kann ich mich auf ein Bewerbungsgespräch vorbereiten?

Vorbereitung ist bei einem Bewerbungsgespräch das A und O, um bei den kritischen Bewerbungsfragen des potentiellen Chefs nicht ins Schwitzen zu geraten. Auch dem Unternehmen sollten Sie in der Vorbereitung ausreichend Zeit widmen. Auf welche Punkte Sie sich unbedingt vorbereiten sollten, erfahren Sie in diesem Artikel*.

Der Zeitpunkt des Vorstellungsgesprächs kann entscheidend sein, ob es für Sie gut läuft oder eher nicht. Hier erfahren Sie, welches die beste Zeit für ein Bewerbungsgespräch ist.

Kleidung für Bewerbungsgespräch: was ziehe ich an?

Lieber Anzug und Krawatte oder doch die Lieblingsjeans? Auch die Kleiderwahl spielt eine wichtige Rolle, wenn Sie im Bewerbungsgespräch einen guten Eindruck hinterlassen wollen. Mit dieser Kleidung punkten Sie im Vorstellungsgespräch.

Der Tag des Vorstellungsgesprächs: Jetzt geht's los!

Am Tag des Vorstellungsgesprächs sollten Sie lieber 15 Minuten früher aufbrechen, als der Weg zum Vorstellungsgespräch benötigt. So haben Sie genügend Puffer, wenn der Verkehr stärker ist als vermutet oder Sie keinen Parkplatz finden. Zu spät kommen sollten Sie auf keinen Fall, denn dieser Fehler kann Sie den Job kosten.

Im Unternehmen angekommen, melden Sie sich beim Empfang und nennen Ihren Ansprechpartner. Dieser wird Sie dann schon bald abholen, in einen Besprechungsraum führen und in der Regel ein Getränk anbieten.

Bewerbungsgespräch: Darauf kommt es an

Das Vorstellungsgespräch dauert in der Regel etwa 30 bis 60 Minuten und beginnt meist mit etwas Smalltalk. Die Frage "Haben Sie gut hergefunden?" wird in der Regel kommen. Hier sollten Sie freundlich antworten und ein bisschen ins plaudern geraten - das schafft schon mal Sympathiepunkte.

Dann folgt die Vorstellungsrunde, in der sich ihre Gesprächspartner mit Namen und Funktion vorstellen, oft folgt hier auch schon die Unternehmensvorstellung. Danach werden Sie gebeten, etwas über sich zu erzählen. Bei der sogenannten "Selbstpräsentation" sollten Sie jedoch unbedingt auf bestimmte Wörter verzichten.

Nachdem die wichtigsten Punkte abgesteckt wurden, geht es an die entscheidenden Fragen. Schließlich möchte Ihr Gegenüber auch erfahren, wieso Sie sich auf die Stelle beworben haben, was Ihre Motivation ist und welche Ziele Sie noch haben. Wie Sie hier im Bewerbungsgespräch überzeugen können und sich optimal verkaufen, erfahren Sie hier.

Welche Sätze Sie hingegen im Bewerbungsgespräch unbedingt vermeiden sollten, erklären wir Ihnen in diesem Artikel.

Egal, wie sehr Sie den Job brauchen: Sie sollten nie über Ihre Qualifikation oder Erfahrungen lügen. Personaler haben nämlich einen guten Riecher dafür, ob ein Bewerber die Wahrheit erzählt oder flunkert. Woran Profis erkennen, dass Sie im Bewerbungsgespräch lügen, lesen Sie in diesem Artikel.

Typische Bewerbungsfragen: Beispiele

Gerade unsicheren Bewerbern hilft es zu wissen, welche Bewerbungsfragen auf sie zukommen können. Hier erklärt ein Profi, welche drei Arten von Bewerbungsfragen Personaler gerne stellen - und warum.

Eine ganz typische - und gefürchtete - Bewerbungsfrage ist: "Was sind Ihre Stärken und Schwächen?" Hier können sich Bewerber ordentlich in die Nesseln setzen. Wie Sie auf diese Frage am besten antworten, erfahren Sie hier.

Wenn Sie ein paar Beispiele für typische Bewerbungsfragen erfahren wollen: In diesem Artikel warten 30 richtig schwere Bewerbungsfragen großer Unternehmen auf Sie.

Manche Fragen beziehen sich jedoch nicht auf die Qualifikation, Motivation oder Erfahrungen - sondern auf das letzte Gehalt. Auf die Frage: "Was verdienen Sie gerade?" antworten Sie am besten so. Doch es geht noch abgedrehter: Personaler werden oft mächtig kreativ, wenn es darum geht, "coole" Bewerber aus der Reserve zu locken. Welche skurrilen Bewerbungsfragen Sie ins Schwitzen bringen sollen, können Sie hier nachlesen.

Körpersprache im Vorstellungsgespräch

Im Vorstellungsgespräch zählt nicht nur, was man sagt sondern auch, wie man etwas sagt. Und dazu zählt auch die Körpersprache. Viele Bewerber sitzen mit hängenden Schultern oder mit verschränkten Armen im Sessel - und merken dabei gar nicht, das sie damit einen schlechten Eindruck hinterlassen. Einige No-Gos bei der Körpersprache sehen Sie in dieser Bildergalerie:

Gehaltsverhandlung im Bewerbungsgespräch: So bekommen Sie, was Sie wollen

Gegen Ende des Bewerbungsgesprächs steht auch die Frage nach dem Gehalt im Raum. "Wie sind Ihre Gehaltsvorstellungen?" Dabei sollten Sie jedoch keinen Fehler machen, um Ihren Gehaltswunsch durchzusetzen. Wie Sie bei der Gehaltsverhandlung bekommen, was Sie wollen, lesen Sie hier.

Fragen an den Personaler hinterlassen einen guten Eindruck

"Haben Sie noch Fragen?" Am Schluss des Vorstellungsgesprächs wird Ihnen diese Frage mit Sicherheit gestellt - und diese Gelegenheit sollten Sie unbedingt wahrnehmen. Denn ein schlichtes "Nein" oder "Meine Fragen wurden bereits beantwortet" deuten Personaler gerne als mangelndes Interesse. Dabei können Sie mit den richtigen Fragen Personaler mächtig beeindrucken.

Am besten bereiten Sie schon Zuhause einige Fragen auf einem Zettel vor, den Sie mit zum Bewerbungsgespräch nehmen. Beispiele für Fragen, die bei Personalern besonders gut ankommen, lesen Sie hier.

Mit dieser Frage disqualifizieren Sie sich dagegen sofort.

Am Ende des Vorstellungsgesprächs

Am Ende des Bewerbungsgesprächs verabschieden Sie sich noch höflich bei Ihren Gesprächspartnern. Vielleicht erfahren Sie hier schon, wann Sie mit einer Antwort rechnen können. Falls nicht, fragen Sie ruhig. Nur diese Sache sollten sie zum Schluss nie sagen - damit schaden Sie sich mehr, als es Ihnen nutzt.

Nach dem Bewerbungsgespräch

Sie haben das Bewerbungsgespräch hinter sich und können nun entspannt durchatmen. Doch eine Sache sollten Sie am selben Tag oder am Tag darauf noch erledigen, bevor Sie sich wieder anderen Projekten widmen: Sich bei Ihrem Gesprächspartner für das Jobinterview bedanken. Warum das eine gute Idee ist und warum viele hier einen dämlichen Fehler begehen, lesen Sie hier nach.

Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken, denn Unternehmen lassen sich oft wochenlang Zeit, bis Sie sich für einen Bewerber entscheiden. Hier macht es oft einen guten Eindruck, wenn sich Bewerber nach einer gewissen Zeit nach dem aktuellen Stand erkundigen. Doch nicht zu früh und nicht zu oft! Wie oft Sie nachhaken dürfen, bevor es nervt, erfahren Sie hier.

