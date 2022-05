Bewerbung verschicken: Experte verrät besten Zeitpunkt, um Personalern aufzufallen

Von: Andrea Stettner

Zu welcher Zeit Sie Ihre Bewerbung verschicken, kann entscheiden, ob Ihre Bewerbung erfolgreich ist – oder gar nicht erst gelesen wird. © Westend61/imago-images

Der Zeitpunkt, an dem Sie Ihre Bewerbung verschicken, kann entscheidend sein, ob Sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Wann Bewerber aktiv werden sollten.

Neuer Job, neues Glück: Auch zu Corona-Zeiten sehnen sich viele Arbeitnehmer nach einem Job, der ihnen nicht den letzten Nerv raubt. Wer sich auf eine neue Stelle bewirbt, sollte aber strategisch vorgehen, um sich die besten Chancen auf ein Vorstellungsgespräch zu sichern. Dazu gehört laut Experten auch, seine Bewerbung zum richtigen Zeitpunkt abzuschicken.

Bewerbung abschicken: Dienstag Morgen stechen Sie aus der Masse hervor

Lynn Taylor ist Chefin der Accessoire-Marke „Behind the Buckle“. Im Gespräch mit dem Online-Portal BusinessInsider bestätigt sie, dass für eine erfolgreiche Bewerbung sowohl die Tageszeit als auch der Tag eine Rolle spielt. Um aus der Masse an E-Mails hervorzustechen, rät sie Bewerbern, schon früh am Tag aktiv werden. Sie nennt sogar eine konkrete Uhrzeit und einen bestimmten Tag: „Die beste Option ist, sich dienstags zwischen sechs und zehn Uhr morgens zu bewerben.“

Montage seien bekanntermaßen für jeden schlecht und Dienstage zeigen laut der Expertin, dass Sie immer noch sehr interessiert sind.“ Früh dran sein lohnt sich, denn: „Der frühe Vogel fängt den Wurm.“

Studie verrät, welche Uhrzeit Bewerber vermeiden sollten

Auch eine frühere Studie der Plattform TalentWorks bestätigt, dass eine Bewerbung zwischen 6 und 10 Uhr am Vormittag ideal sei. Versenden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen zu diesem Zeitpunkt, so steigere das Ihre Chancen auf ein Vorstellungsgespräch um satte 13 Prozent. Je später Sie Ihre Bewerbung abschicken, desto mehr sinke die Wahrscheinlichkeit, dass Sie der Personalchef zum Jobinterview bittet. Um welche Uhrzeit Ihre Bewerbung die schlechtesten Chancen auf Erfolg hat, lesen Sie hier. (as)

