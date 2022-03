Mit 26 Urlaubstagen 60 Tage relaxen: Brückentage 2022 sichern und über viele lange Wochenenden freuen

Von: Juliane Gutmann

Brückentage sind gern gesehen bei Arbeitnehmern (Symbolbild). © Imago

Freuen Sie sich jetzt schon auf den Sommer in diesem Jahr und auf viele gut gelegene Feiertage.

In machen Jahren fällt so gut wie jeder Feiertag aufs Wochenende. Damit besteht auch nicht die Möglichkeit, Brückentage frei zu nehmen und so mehr freie Tage am Stück zu haben. 2021 war ein solches Jahr – relativ undankbar, was die Lage der Feiertage im Kalender anbelangt. 2022 sieht es besser aus: Zu Himmelfahrt kann das Urlaubstagepensum 2022 sogar vervierfacht werden, wie das Portal Travelcircus bereits vor einiger Zeit informierte.

Am besten Lachen haben 2022 die Bayern, Saarländer und Baden-Württemberger: Hier sind mit 26 eingereichten Urlaubstagen ganze 60 freie Tage möglich – wenn man den Urlaub um die Feiertage herum plant.

Neun von 20 Feiertagen werden in jedem Bundesland gefeiert

Deutschlandweit feiern Baden-Württemberg, Bayern und das Saarland die meisten Feiertage. Nur neun von 20 deutschen Feiertagen sind bundesländerübergreifend. Fronleichnam etwa gilt in Berlin und Hamburg nicht als gesetzlicher Feiertag und Mariä Himmelfahrt wird nur weiten Teilen Bayerns und im Saarland gefeiert.

Vor allem an Ostern können Reisefreudige 2022 in vollen Zügen genießen. Ein Überblick über mögliche Urlaubsszenarien:

Acht Tage frei nehmen und ganze 16 Tage verreisen : Der April 2022 macht das möglich! Wer vom 9. April bis 24. April Urlaub beantragt, verbraucht acht Urlaubstage, kann dafür aber 16 Tage entspannen.

: Der April 2022 macht das möglich! Wer vom 9. April bis 24. April Urlaub beantragt, verbraucht acht Urlaubstage, kann dafür aber 16 Tage entspannen. Auch der Juni 2022 kann sich in Hinblick auf die Brückentage sehen lassen: Weil zwei Feiertage (Pfingsten und Fronleichnam) auf zwei Werktage (6. und 16. Juni 2022) fallen, lohnt es sich, vom 7. bis 10. Juni und nochmal am 17. Juni Urlaub zu beantragen. Achtung: Fronleichnam ist nur in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ein gesetzlicher Feiertag.

auf zwei Werktage (6. und 16. Juni 2022) fallen, lohnt es sich, vom 7. bis 10. Juni und nochmal am 17. Juni Urlaub zu beantragen. Achtung: Fronleichnam ist nur in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ein gesetzlicher Feiertag. Ende des Jahres sollten Sie sich den Oktober und November genauer anschauen: Hier können mit vier Urlaubtagen jeweils neun freie Tage ergattert werden. Dafür nehmen Sie entweder vom 4. bis 7. Oktober frei (am 3. Oktober ist Tag der Deutschen Einheit) oder Sie beantragen vom 1. bis 4. November Urlaub (am 31. Oktober feiern neun Bundesländer Reformationstag).

(jg)

