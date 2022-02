Bis zu 550 Euro Extra-Prämie: Wer jetzt den Pflegebonus 2022 erhält

Von: Andrea Stettner

Der Pflegebonus 2022 ist beschlossene Sache. Wer die Corona-Prämie in der Pflege erhält und in welcher Höhe, hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt verraten.

Die Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP hatte bereits angekündigt, dass es 2022 einen Pflegebonus geben soll*. Jetzt rückt der Corona-Bonus für Pflegekräfte in greifbare Nähe: Wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in einer ZDF-Sendung am Dienstag (22. Februar) verriet, sei jetzt ein entsprechender Entwurf für den Pflegebonus entwickelt worden, der dem Bundestag vorgelegt werden solle.

In der Altenpflege winkt 2022 ein Pflegebonus. Die Sonderzahlung soll die erschwerten Arbeitsbedingungen in der Corona-Krise würdigen. © Sebastian Gollnow/dpa

Wer bekommt den Corona-Bonus?

Der angekündigte Pflegebonus soll Pflegekräften in Kliniken und Pflegeeinrichtungen zukommen, da sie sie in der Corona-Krise im Vordergrund gestanden hätten, so Lauterbach. Laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sollen die Zahlungen jeweils zur Hälfte ausgeschüttet werden. Dafür will die Regierung eine Milliarde Euro bereit stellen und die Steuerfreiheit für Bonuszahlungen auf 3.000 Euro anheben.

Corona-Bonus: 550 Euro in der Altenpflege

Wie dpa zufolge aus einem bekannt gewordenen Eckpunktepapier des Gesundheitsministeriums hervor geht, soll in der Altenpflege ein gestaffelter Corona-Bonus in folgender Höhe ausbezahlt werden:

Vollzeitkräfte bis zu 550 Euro,

bis zu 550 Euro, Personal, das mindestens 25 Prozent der Arbeitszeit in der direkten Pflege / Betreuung tätig ist (zum Beispiel in Verwaltung, Haustechnik, Küche) bis zu 370 Euro,

tätig ist (zum Beispiel in Verwaltung, Haustechnik, Küche) bis zu 370 Euro, Azubis bis zu 330 Euro,

bis zu 330 Euro, Helfer im Freiwilligendienst oder im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) etwa 60 Euro,

etwa 60 Euro, sonstige Beschäftigte bis zu 190 Euro.

„Profitieren sollen Beschäftigte von Pflegediensten und Pflegeheimen, die zwischen dem 1. November 2020 und dem 30. Juni 2022 für mindestens drei Monate in der Altenpflege tätig waren und am 30. Juni 2022 noch beschäftigt sind“, heißt es in einer Meldung auf tagesschau.de.

Corona-Bonus in Kliniken noch unklar

Für Pflegekräfte in Kliniken ist laut dpa ein Bonus für Krankenhäuser geplant, die 2021 mehr als zehn Covid-Fälle mit künstlicher Beatmung behandelt haben. Dies betrifft 837 Kliniken sowie etwa 280.000 Pflegekräfte. Welche Pflegekräfte einen Corona-Bonus erhalten und in welcher Höhe ist noch unklar – dies sollen Klinikträger und die Beschäftigtenvertretungen gemeinsam entscheiden. „Die Prämien sollen sich in erster Linie an Pflegekräfte in der Pflege am Bett richten. Pflegekräfte im Bereich der Intensivpflege sollten einen höheren Bonus erhalten als Pflegekräfte in anderen Bereichen“, zitiert die dpa aus dem entsprechenden Eckpunktpapier.

Pflegebonus 2022: Wann erfolgt die Auszahlung?

„Der Bonus kommt jetzt relativ rasch", äußerte sich Lauterbach im ZDF. Laut des bekannt gewordenen Eckpunktpapers soll der Pflegebonus in der Altenpflege ab 30. Juni bis spätestens 31. Dezember 2022 ausgezahlt werden. Ob sich dieser Auszahlungszeitraum auch auf den Pflegebonus in Kliniken bezieht, ist noch unklar. Welche sonstigen Arbeitnehmer 2022 eine Corona-Prämie erwartet, lesen Sie hier.