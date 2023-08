Starnberg, Baden-Baden: Dort müssen Sie hinziehen, um Einkommensmillionär zu werden

Von: Ulrike Hanninger

Teilen

Das Research Institute hat die Wohnorte der Einkommensmillionäre für Deutschland für das Jahr 2019 ermittelt. Ihre Adressen? Überwiegend im Süden.

Anhand der Steuererklärungen von 2019 hat das Research Institute die Wohnorte der sogenannten Einkommensmillionäre herausgefiltert. Das Gehalt von Paaren wurde dabei zusammengelegt, gerechnet wurde pro 100.000 Steuerzahler. Insgesamt ergab sich so eine Summe von 27.300 Einkommensmillionären. Ihnen gemeinsam ist, dass Sie vorzugsweise in Süddeutschland wohnen. Im Umkehrschluss: Wer dort wohnen möchte, wo das Einkommen am höchsten ist, muss sich nur an die Fersen besagter Millionäre heften.

Ab wann gilt man als Einkommensmillionär?

Die meisten Einkommensmillionäre in Deutschland wohnen im Süden des Landes. © Wirestock/Imago

Die Bezeichnung wird ab einem Einkommen von einer Million Euro verwendet. Dem Statistischen Bundesamt zufolge verdienten die Personen im Jahr 2019 jedoch durchschnittlich 2,7 Millionen Euro. Zum Vergleich: Zur Mittelschicht zählen Alleinstehende mit einem Gehalt von 1.500 bis 4.000 Euro.

Welche Berufe üben sie aus?

Die bestbezahlten Berufe in Deutschland sind Chefärzte, gefolgt von Oberärzten. Sie beziehen die höchsten Gehälter. Auf dem dritten Platz liegen Jobs innerhalb der Vertriebssteuerung und der Verkaufsleitung.

Zwölf Fehler, die Reiche niemals machen würden Fotostrecke ansehen

Das höchste Einkommen generiert sich gemäß WirtschaftsWoche zu 58 Prozent aus Gewerbebetrieben, zu 19,6 Prozent aus nichtselbstständiger Arbeit und zu 16,5 Prozent aus selbstständiger Arbeit.

Die Top 5 unter den Städten

Düsseldorf 172 Einkommensmillionäre München 170 Einkommensmillionäre Stuttgart 142 Einkommensmillionäre Frankfurt am Main 125 Einkommensmillionäre Hamburg 124 Einkommensmillionäre

Die Plätze eins und zwei belegen Düsseldorf und München mit nur zwei Einkommensmillionären Unterschied. Es folgen die anderen deutschen Großstädte Stuttgart und, in einigem Abstand, Frankfurt am Main und Hamburg. Auf Rang neun und zehn liegen Dortmund und Leipzig mit 47 beziehungsweise 30 Spitzenverdienern.

Kreise und kreisfreie Städte mit vielen Reichen

Starnberg 418 Einkommensmillionäre Hochtaunuskreis 306 Einkommensmillionäre München (Land) 247 Einkommensmillionäre Miesbach 231 Einkommensmillionäre Baden-Baden 198 Einkommensmillionäre

Ungeschlagen und seit Jahren an der Spitze bleibt Starnberg mit einer stolzen Millionärsdichte: 418 von 100.000 Steuerzahlern verdienen über eine Million Euro im Jahr. Damit liegt die bayerische Kreisstadt weit vor dem Hochtaunuskreis und auch vor dem Land München. Der Anteil an Reichen ist im Vergleich zum Vorjahr in oberbayerischen Miesbach am stärksten gestiegen: 2018 waren es noch 38. Insgesamt liegen fast alle der eruierten Orte in Bayern oder Baden-Württemberg.

Beliebte Bundesländer und Stadtstaaten

Hamburg ist für Menschen mit hohem Einkommen ein attraktiver Wohnort. © Pond5/Imago

Betrachtet man Hamburg als Bundesland, findet man dort mit Abstand die meisten Millionäre. Mit deutlichem Abstand setzt sich die Hansestadt noch vor Bayern auf Platz eins. Baden-Württemberg belegt Rang drei. Am unteren Ende siedeln sich auch in diesem Jahr wieder die neuen Bundesländer an, wobei bei Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sogar noch ein leichter Abwärtstrend spürbar ist.

Hamburg 124 Einkommensmillionäre Bayern 90 Einkommensmillionäre Baden-Württemberg 78 Einkommensmillionäre Hessen 68 Einkommensmillionäre Nordrhein-Westfalen 67 Einkommensmillionäre

Sie wollen mehr Tipps zum Thema Job & Karriere? Dann folgen Sie unseren Newsseiten auf den Karriereportalen Xing und LinkedIn.

Das Ergebnis zeigt, wo der Reichtum wohnt

Vom Ausreißer Hamburg einmal abgesehen, konzentriert sich die lokale Verteilung des Reichtums auf den Süden des Landes, global betrachtet, auf einige wenige Superreiche. An den bereits etablierten deutschen Standorten Starnberg, München oder Baden-Baden scheint sich wenig zu verändern. Landschaftlich und in Bezug auf Klima und Sonnenstunden sind diese Gegenden eben auch sehr reizvoll.