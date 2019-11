Diese Eigenschaft ist der Schlüssel zum Erfolg - jeder kann sie erlernen

Diese Eigenschaft zieht andere magisch an und öffnet Ihnen Tür und Tor zu großen Karrieremöglichkeiten. Und das Beste ist: Sie können diese Eigenschaft erlernen.

Wenn Sie an etwas scheitern, wer oder was ist dann daran schuld? Das Pech? Das Schicksal? Ob Sie es gerne hören wollen oder nicht: Ihr Erfolg liegt allein in Ihrer Hand. Und das hängt nicht von Glück oder Pech ab. Auch nicht vom Alter oder der Lebensphase, in der Sie gerade stecken. Sondern von einer ganz bestimmten Eigenschaft.

Charisma ausstrahlen: Seien Sie überzeugt von sich selbst

Ihr Erfolg hängt davon ab, wie stark überzeugt Sie von Ihrer Leistung, einem neuen Produkt oder Ihrem Unternehmen sind. Denn diese Überzeugung strahlen Sie aus und das kommt bei Kunden und Mitarbeitern als charismatisch an. Sie glauben vielleicht, diese Eigenschaft sei Ihnen nun einmal eben nicht angeboren? Kein Problem, denn dieses Charisma ist für jeden erlernbar.

Auch introvertierte Menschen können erfolgreich charismatisch sein

Persönlichkeitsentwicklung finden - entgegen der landläufigen Meinung - nicht nur in der Kindheit und im Jugendalter statt. Auch als Erwachsener können Sie sich weiterentwickeln und Charisma erlernen. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob Sie ein eher extrovertierter oder introvertierter Mensch sind. Charisma-Expertin Julia Maria Sobainsky sagt: "Charisma und in sich Gekehrte gehen ebenso gut wie Charisma und offene, gesellige Typen. Sie müssen Ihre individuellen Stärken finden, ausbauen, Ihr Mindset hinterfragen, Motivation entdecken und lernen, wie man sie weitergibt. Nur mit Sätzen wie "Immer positiv denken" oder "Das wird schon" ist es nicht getan."

Erfolgreich werden mit Charisma

"Charisma ist das Salz in der Suppe", findet Sobainsky. Charisma ist das Rezept für überzeugende Reden, Mitarbeiter-Motivation oder wenn Sie neue Kunden anwerben wollen. Das, was Sie sagen, kann zwar theoretisch gut argumentiert sein, doch bei Ihrem Gegenüber kommt immer das Gesamtpaket an.Mit ein bisschen Übung können Sie Ihre verborgenen Talente hervorlocken.

