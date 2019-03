Dieser Fehler von Bewerbern ist der größte Albtraum für jeden Personaler

Bewerber begehen immer wieder denselben Fehler, der Personalern besonders verhasst ist. Welcher das ist und wie Bewerber stattdessen überzeugen, erklärt ein Profi.

Im Bewerbungsgespräch versucht sich jeder von seiner besten Seite zu zeigen - und zwar beide Seiten, Bewerber wie Unternehmen. Doch dieses Verhalten wird gerade für Personaler schnell zum Albtraum.

Bewerber geben vor etwas zu sein, was sie gar nicht sind

"Jeder spricht heute von 'Authentizität', aber zu viele Leute verstehen nicht, was es wirklich bedeutet", meint Gary Burnison, Chef vom amerikanischen Beratungsunternehmen Korn Ferry. "Meistens, weil sie zu sehr damit beschäftigt sind, das zu sein, was sie denken, dass andere von ihnen wollen." Und genau hier liegt der Knackpunkt: Bewerber geben vor etwas zu sein, was sie gar nicht sind - nur um den Job zu bekommen. Doch genau das schadet ihnen bei der Bewerbung.

"Falschheit" ist der schlimmste Albtraum eines jeden Personalers

In einem Gastbeitrag für den US-Sender CNBC verrät Burnison: "Jeder Personalchef, mit dem ich gearbeitet habe, war der Meinung, dass 'Falschheit' der schlimmste Albtraum ist." Das kann eine Lüge im Lebenslauf sein, aber auch grenzenlose Zustimmung im Bewerbungsgespräch - vorbei an der eigenen Meinung, ein gekünsteltes Lächeln oder vorgetäuschte Kontakte.

Und das mit gravierenden Folgen für den Bewerber: "Sobald diese Eigenschaft erkannt wird, geht ein lauter "NICHT EINSTELLEN" -Alarm los", schreibt Burnison weiter. So kostet Falschheit dem Kandidaten schlicht eine gute Chance auf den Job.

Bewerber sollten vermitteln, wer sie wirklich sind

Stattdessen sollten Bewerber im Vorstellungsgespräch lieber vermitteln, wer sie sind, wofür sie stehen und wie gut sie ins Unternehmen hineinpassen. Aufrichtige Ehrlichkeit kann Personaler sogar besonders beeindrucken - und Bewerber haben sofort einen Stein im Brett.

