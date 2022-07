Digitale Unterschrift: Wie werden Dokumente mit dem Smartphone signiert?

Dokumente digital unterzeichnen geht schneller, als seine Unterlagen auf Papier zu organisieren. Aber hat eine digitale Unterschrift immer die gleiche Gültigkeit? Was User wissen müssen.

Immer mehr Menschen arbeiten direkt von ihrem Smartphone aus, denn die moderne Technik wird immer leistungsstärker. Dazu gehört für manche ganz selbstverständlich, Dokumente zu unterzeichnen. Das funktioniert nicht immer gleich benutzerfreundlich: Apple-Geräte können es ab Werk, auf Android-Smartphones müssen Userinnen und User sich mit Apps behelfen. So findet die digitale Unterschrift ihren Weg unter Verträge und Bewerbungen.

Digitale Unterschrift: es gibt gesetzliche Unterschiede

Nicht alle Dokumente sind mit einer digitalen Unterschrift vor dem Gesetz gleich gültig. Handelt es sich etwa um Kündigungsschreiben für Miet- und Arbeitsverhältnisse oder eine Bürgschaft, so ersetzt einzig die sogenannte „qualifizierte digitale Signatur“ (QES) die „Unterschrift in Schriftform“. Innerhalb der Europäischen Union sind QES-signierte Dokumente seit 2016 rechtlich bindend, als die europäische eIDAS-Verordnung in Kraft trat.

Um eine QES zu erstellen zu, müssen Userinnen und User ihre Identität preisgeben. Hierzu gibt es Online-Verfahren und physische Möglichkeiten, beispielsweise, seinen Ausweis bei der Deutschen Post vorzulegen. Um die Signatur vor nachträglicher Veränderung zu schützen, wird sie auf einer Smartcard oder einem Server gespeichert. Die EU bietet einen Überblick vertrauenswürdiger zertifizierter Unternehmen an – einzig an diese sollten sich Menschen wenden, um eine QES-Signatur zu registrieren.

Digital Dokumente unterschreiben: Unterschrift-Funktion nur bei Apple-Geräten Standard

Um unter einer Bewerbung oder dem Kaufvertrag eines Handys zu unterschreiben, genügt hingegen eine direkt auf das Smartphone-Display geschwungene Freihand-Signatur. Dazu muss das Dokument als PDF auf dem Handy gespeichert sein, beispielsweise, indem man einen E-Mail-Anhang heruntergeladen hat.

Besitzerinnen und Besitzer von Apple-Geräten haben es leicht, denn iOS-Geräte haben ab Werk eine Unterschrift-Funktion. Um sie zu nutzen, klicken iOS-Anwender in einem PDF auf das Stiftsymbol in der Ecke oben rechts und wählen eine bereits hinterlegte Unterschrift oder legen eine neue an. Die Apple-Lösung funktioniert denkbar einfach und lässt sich dank Cloud-Sharing über sämtliche iOS-Geräte teilen und verwalten.

Sonderfall Android: Mehrere Optionen auf gängigen Plattformen für digitale Unterschrift

Besitzer von Android-Handys müssen sich dagegen für eine oder mehrere Apps entscheiden. Ein Großteil der Anwender greift auf Adobes Acrobat Reader zurück, im beliebten PDF-Viewer ist eine Unterschreiben-Funktion integriert. Sie ist ebenfalls simpel: Das zu unterzeichnende Dokument öffnen und auf das Stiftsymbol in der unteren rechten Ecke tippen, über das Füllfeder-Icon führt die App zu den Signatur-Optionen. Seine Unterschrift zu fotografieren ist ebenso möglich wie sie als Datei in den Acrobat Reader zu importieren.

Das Adobe-Angebot ist auch für iOS-Geräte verfügbar, ebenso wie zahlreiche weitere Lösungen für beide Betriebssysteme. Besonders häufig heruntergeladen werden etwa „PDF Extra - Scan, Edit & Sign“ (Android/iOS), „Adobe Fill & Sign“ (Android/iOS), „DocuSign“ (Android/iOS) und „Signeasy“ (Android/iOS). Die Apps ähneln sich untereinander sehr und erfüllen ihren Zweck. Obendrein sind sie allesamt kostenlos, weshalb sich für User ein genauer Blick in jedem Fall lohnt. (elm/spot)