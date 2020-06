Mit diesem einen Wort führt Ihre E-Mail zum Erfolg - hätten Sie es erraten?

Haben Sie mal darüber nachgedacht, was ein einziges Wort in einer Mail bewirken kann? Das haben Sie nicht umsonst getan, denn es macht einen großen Unterschied.

Bei einer E-Mail die richtige Formulierung zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Ein einziges Wort am Ende der Mail kann viel bewirken, wie eine Studie zeigt. Hier das Ergebnis. Hätten Sie es gedacht?

E-Mails schreiben, aber wie? Auf dieses Wort sollten Sie achten

E-Mails* zu schreiben ist eigentlich keine Kunst. Oder etwa doch? Der Business Insider berichtet über eine Studie, bei der herausgekommen ist, dass ein Wort mehr oder weniger am Ende entscheidend dafür sein kann, wie oft die E-Mail beantwortet wird.

So hatten dem Bericht zufolge Mitarbeiter von "Boomerang" - ein Plugin zur E-Mail-Verwaltung - mehr als 350.000 E-Mail-Verläufe in den USA untersucht. Das Ziel: Herauszufinden, welche Formulierung zum Schluss einer Mail die höchste Antwortrate generiert.

Studie: Das Wörtchen "Danke" in einer E-Mail kann viel bewirken

Zwar würden viele Ausdrücke aus der Studie aus dem Englischen stammen, heißt es in dem Bericht. Trotzdem könne man - übertragen ins Deutsche - wichtige Schlüsse auch für hierzulande ziehen.

Das Ergebnis sei: Drei E-Mail-Formulierungen mit dem Wörtchen "Danke" zum Schluss erreichten die höchste Antwortrate:

1. Danke im Voraus - Antwortrate 65,7 Prozent

2. Danke - Antwortrate 63 Prozent

3. Ich danke Ihnen - Antwortrate 57,9 Prozent.

"Ich danke dir so sehr" - solche Formulierungen können helfen

Ähnliche Ergebnisse würde eine Studie von 2010 liefern, so der Business Insider, bei der Mails an knapp 70 Studenten verschickt worden seien - mit der Bitte, dass sie dabei helfen sollten, ein Bewerbungsschreiben* aufzusetzen. Die eine Hälfte schrieb am Ende der Nachricht "Ich danke dir so sehr!", die andere Hälfte ließ den Satz weg. Ergebnis: Hilfsbereiter waren die Studenten, wenn ein Dankeschön in der Mail zum Ausdruck gebracht wurde.

