Vorstellungsgespräch: Wie Sie in fünf Minuten Ihren Eindruck ruinieren

Ist alles gut und schön, ... aber nicht nur der Bewerber wird bewertet.

Leider verhalten sich Firmen in den Vorstellungsgesprächen teilweise auch unterirdisch, als hätten sie sich noch nie mit Vorstellungsgesprächen vorher befasst.

Also nicht alles zu ernst nehmen, auch als Bewerber sollte man Erwartungen an das Unternehmen haben. Mit einem gesunden Selbstbewusstsein auf Augenhöhe ins Gespräch gehen, auch wenn man vielleicht unbedingt diesen Job braucht.