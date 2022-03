300 Euro Energiepauschale angekündigt: Welche Beschäftigten von dem Geld profitieren sollen

Von: Anne Hund

Teilen

Wichtiger Bestandteil des Entlastungspakets der Ampel-Koalition ist eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro. Erfahren Sie hier mehr über die Pläne.

Mit umfangreichen und milliardenschweren Entlastungen für die Menschen in Deutschland reagiert die Ampel-Koalition auf die stark gestiegenen Energie- und Spritpreise*. Vorgesehen ist in dem Entlastungspaket der Ampel unter anderem eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro. Wer soll von dieser Pauschale künftig profitieren?

Energiepauschale von 300 Euro: Wer bekommt das Geld?

Das Geld wird vom Arbeitgeber als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt, bei Selbstständigen wird stattdessen die Steuer-Vorauszahlung gesenkt. © Patrick Pleul/dpa

Darauf haben sich die Koalitionsspitzen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge geeinigt: Jeder einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige, der in den Steuerklassen 1-5 einsortiert ist, soll die Pauschale von einmalig 300 Euro brutto bekommen. Das Geld wird vom Arbeitgeber als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt, bei Selbstständigen wird stattdessen die Steuer-Vorauszahlung gesenkt. Die Pauschale unterliegt der Einkommensteuer. Wer einen hohen Steuersatz hat, bekommt am Ende also entsprechend weniger raus – wer unter dem Grundfreibetrag bleibt, profitiert von der vollen Summe.

So werde die Mitte der Gesellschaft schnell, unbürokratisch und sozial gerecht entlastet, heißt es laut dpa in dem Ampel-Papier. Wenn auch Rentner oder Menschen mit einem steuerfreien Minijob profitieren sollen, müsste die Ampel das aber noch klären, heißt es weiter in dem dpa-Bericht. Der Paritätische Wohlfahrtsverband beklagte hier in der „Rheinischen Post“ (25. März) eine „soziale Schieflage“. In einem Bericht auf Businessinsider.de (Stand: 25. März) zur genannten Energiepreispauschale heißt es derweil unter anderem: „Leer ausgehen werden also Rentner, Studenten und andere, die nicht arbeiten oder zu wenig verdienen.“ Das Geld werde von den Arbeitgebern an ihre Angestellten ausgezahlt. Die Firmen könnten sich den Betrag hinterher vom Staat zurückholen. Weiter heißt es in dem Bericht des Businessinsider: „Gehen Rentner, Schüler und andere allerdings einem Midi-Job (450 bis 1300 Euro pro Monat) nach, dann profitieren sie ebenfalls von der Ausschutzung nach Plänen der Ampel-Regierung.“

Energiepreispauschale für Erwerbstätige: Wann kommt das Geld?

Offen war derweil noch eine andere Frage, nämlich wann Erwerbstätige die geplante Energiepauschale von 300 Euro erhalten sollen. Darüber sei noch nichts bekannt, berichtete zum Beispiel die Südwestpresse in ihrer Online-Ausgabe (SWP.de, Stand: 24. März), im Beschlusspapier stehe jedoch, dass es „schnell“ gehen solle. „Es ist davon auszugehen, dass Bürgerinnen und Bürger aber noch ein wenig Geduld haben müssen“, schreibt das Portal. Fest stehe, dass die Bürger das Geld dem Beschlusspapier zufolge „schnell“ erhalten sollen, berichtete zudem Businessinsider.de (Stand: 25. März) - also noch in diesem Jahr, wie es in dem Bericht weiter heißt.

Sie wollen mehr Tipps zum Thema Job & Karriere? Dann folgen Sie unseren Newsseiten auf den Karriereportalen Xing und LinkedIn.

Arbeitnehmerpauschbetrag wurde auf 1.200 Euro erhöht

Schon zuvor hatte die Koalition beschlossen, dass – um Arbeitnehmer angesichts der gestiegenen Energiepreise zu unterstützen –, der Arbeitnehmerpauschbetrag bei der Einkommensteuer um 200 Euro auf 1.200 Euro erhöht werden, rückwirkend ab dem 1. Januar 2022.

Regelung zum steuerfreien Corona-Bonus läuft bald aus

Unternehmen, die ihren Mitarbeitern zudem freiwillig einen Corona-Bonus von bis zu 1.500 Euro zur Abmilderung der Pandemie-Folgen zukommen lassen wollen, müssen sich beeilen: Die entsprechende Regelung läuft zum 31. März 2022 aus. (ahu) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA