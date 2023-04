Fachlehrkraft für Sport und Informationstechnik werden

Mit einer Ausbildung zur Fachlehrkraft am Staatsinstitut können Sie an staatlichen Grund-, Mittel- und Förderschulen unterrichten. © @BalanceFormCreative AdobeStock

Ohne Abitur nach nur drei Jahren Lehrer oder Lehrerin werden? Das geht: Und zwar durch eine Ausbildung am Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern.

Wer die Ausbildung absolviert, kann danach vor allem an staatlichen Grund- und Mittelschulen sowie Förderschulen unterrichten. Gerade erst wurde ein weiteres Ausbildungsangebot geschaffen. Im Mittelpunkt steht dabei die attraktive Fächerkombination Sport und Informationstechnik. Wer sich dafür interessiert, sollte sich rasch anmelden.

Fachlehrerinnen und Fachlehrer sind sehr gefragt: „Sie sind ein unverzichtbarer Teil unserer Kollegien und für die Bildung unserer Schülerinnen und Schüler enorm wertvoll“, erklärte der bayerische Kultusminister Michael Piazolo kürzlich bei der Vorstellung des neuen, als Modellversuch gestarteten Ausbildungsangebots. Das Besondere daran: Eine berufliche Vorbildung ist nicht nötig, ein mittlerer Bildungsabschluss ist ausreichend.

Ausbildungsgang kann ohne berufliche Vorbildung besucht werden

Bislang hat das Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern in München nur zweijährige Ausbildungen in den Fächerverbindungen Ernährung und Gestaltung, Englisch und Sport, Informationstechnik und Sport sowie Englisch und Informationstechnik angeboten. Diese setzen jeweils fachbezogene Berufsausbildungen voraus. Der neue Ausbildungsgang zur Fachlehrkraft für Sport und Informationstechnik kann dagegen ohne berufliche Vorbildung und bereits mit einem mittleren Bildungsabschluss besucht werden. Es gibt die Ausbildung ab dem Schuljahr 2023/2024 am Standort München, im Stadtviertel Pasing.

Der neue Ausbildungsgang zur Fachlehrkraft für Sport und Informationstechnik kann ohne berufliche Vorbildung und bereits mit einem mittleren Bildungsabschluss besucht werden. © Adobe Stock

Persönlichkeit und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler stärken

„Ich finde es toll, dass der Beruf des Fachlehrers mit dem Modellversuch für neue Zielgruppen geöffnet wird“, so Piazolo. Gerade die Fächerkombination Sport und Informationstechnik biete die Chance, die Persönlichkeit und die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler in wichtigen Bereichen zu stärken.

Zugangsvoraussetzung für die neue Ausbildung ist mindestens ein mittlerer Schulabschluss. Und noch etwas sollten Interessierte mitbringen: Neben grundlegenden Sportfertigkeiten vor allem die Freude an Sport und Informationstechnik sowie das Interesse, diese Freude an Schülerinnen und Schüler weiterzugeben. Fachlehrkräfte, die sich für diese Fächerverbindung entscheiden, sind später wichtige Akteure der schulischen Förderung. Ihre zentralen Aufgabenfelder sind die Berufsorientierung, digitale Bildung, der Aufbau von Alltagskompetenzen sowie die Gesundheitsförderung.

Mit der Fächerkombination Sport und Informationstechnik können die Fachlehrkräfte Kinder und Jugendliche an allgemeinbildenden Schulen besonders gut erreichen. © Adobe Stock

Wie die dreijährige Ausbildung zur Fachlehrkraft abläuft

In den ersten beiden Jahren findet die fachliche Ausbildung in verschiedenen spannenden Lernbereichen in Sport und Informationstechnik statt. Sie endet mit einer fachlichen Abschlussprüfung. Im dritten Ausbildungsjahr liegt der Schwerpunkt auf den pädagogisch-didaktischen Fächern.

Auf diese erste Ausbildungsphase folgt der sogenannte zweijährige Vorbereitungsdienst. Dieser ermöglicht nach erfolgreich bestandener Staatsprüfung den Zugang zur Beamtenlaufbahn als Fachlehrkraft.

Die Ausbildung hat Zukunft: Mit der Fächerkombination Sport und Informationstechnik können die Fachlehrkräfte Kinder und Jugendliche an allgemeinbildenden Schulen besonders gut erreichen und motivieren. Auf der einen Seite geht es um Sport, Bewegung, Fitness, Teamgeist und Geschicklichkeit. Und auf der anderen Seite um digitale Tools, Robotik, einfaches Programmieren, Präsentieren, Videoschnitt, Audiobearbeitung und die Entwicklung digitaler Kompetenzen. All das kommt bei jungen Menschen meist gut an.

Onlineinformationstermin am 26. April um 18:00 Uhr

Anmeldung für die neue Ausbildung noch bis 4. Mai möglich

Im September 2023 startet die Ausbildung zur Fachlehrkraft Sport und Informationstechnik erstmals. Eine Anmeldung dafür ist noch bis Donnerstag, 4. Mai 2023, möglich. Der Eignungstest findet am Donnerstag, 11. Mai 2023, statt. Alle weiteren Informationen zur Ausbildung und die entsprechenden Anmeldeunterlagen sind auf der Webseite des Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern zu finden: www.stif2.de

