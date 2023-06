„Sehr geehrte Damen und Herren“ gehört zu den schlimmsten Fehlern in Anschreiben

Von: Carina Blumenroth

Sie wollen einen neuen Job? Dann gehören Bewerbungen dazu – wenn Sie damit Erfolg haben wollen, sollten Sie Fehler vermeiden.

In Zeiten des Fachkräftemangels sollte das Schreiben von Bewerbungen für Arbeitnehmer tendenziell eher einfacher werden. Allerdings schleichen sich leicht ein paar unangenehme Fehler ein, die vermieden werden könnten. Worauf Sie bei Ihrer nächsten Bewerbung achten sollten.

1. Fehler: „Sehr geehrte Damen und Herren“

Vermeiden Sie die Phrase „Sehr geehrte Damen und Herren“ in Bewerbungen. (Symbolbild) © Andrey Popov/Imago

Indem man „Sehr geehrte Damen und Herren“ verwendet, signalisiert man dem Arbeitgeber, dass man sich nicht die Mühe gemacht hat, den Namen des Ansprechpartners oder der Ansprechpartnerin im Unternehmen herauszufinden. Es wirkt unpersönlich und zeigt fehlendes Engagement. Gerade in Zeiten, in denen die zuständigen Personen im Internet leicht herausgefunden werden können, ist dies ein eher schlechtes Zeichen, informiert bewerbung.com. Ebenso sei das Anschreiben oft der erste Moment, in dem man in Kontakt mit dem Unternehmen trete. Man verschenkt so eine Gelegenheit auf einen ersten positiven Eindruck.

Weitere Fehler im Anschreiben können unter anderem im ersten Satz auftauchen.

2. Fehler: Zu viel Text im Anschreiben

Das Bewerbungsanschreiben sollte prägnant sein und die wichtigsten Informationen enthalten. Zu lange Anschreiben können langatmig wirken und den Leser das Interesse verlieren lassen. Zu kurze Anschreiben hingegen könnten den Eindruck erwecken, dass der Bewerber kein ernsthaftes Interesse hat oder keine ausreichenden Informationen liefern kann. Länger als eine Seite sollte das Anschreiben nicht sein – Bewerber sollten sich auf die wesentlichen Informationen beschränken.

3. Unpassende Formulierungen

Vermeiden Sie es, sich in Ihren Fähigkeiten und Erfahrungen zu überschätzen. Bleiben Sie bei der Wahrheit und verzichten Sie schwammige oder übertriebene Aussagen. Auch mit Aussagen über den alten Arbeitgeber oder Kollegen sollten Sie sich zurückhalten. Machen Sie Ihre Motivation deutlich, warum Sie sich auf den Job bewerben. Dabei sollten Sie sich nicht auf die Aufzählung der Schlagworte Teamfähigkeit, Flexibilität und Ähnliche verlassen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Bedeutung eines Anschreibens von Unternehmen zu Unternehmen und von Branche zu Branche unterschiedlich sein kann. Es empfiehlt sich, die spezifischen Anforderungen der Stelle und des Unternehmens zu berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, ob und in welcher Form ein Anschreiben erforderlich ist oder nicht.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Carina Blumenroth sorgfältig überprüft.