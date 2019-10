100 Absagen auf Bewerbungen: Frau lässt dann ein Detail weg - und ist prompt zum Bewerbungsgespräch eingeladen

Wenn man schwere Erkrankungen hat, Behinderungen, sollte man das schon offenlegen, aber nicht in der schriftlichen Bewerbung, sondern beim Bewerbungsgespräch und da kann man ganz anders deutlich machen, welche Einschränkungen sich daraus tatsächlich im Arbeitsalltag ergeben und welche nicht und dann muss das der Arbeitgeber entscheiden. Es gibt Menschen mit Arthritis, die haben fast keine Einschränkungen und Beschwerden und andere sind so schwer davon betroffen, das sie fast schon Morphine, Corticoide in rauhen Mengen etc brauchen. Das kommt doch auch auf den Schweregrad an bei vielen Erkrankungen. Das kann man in einem 4 Augen Gespräch viel genauer klären. Ich kann mich an keine Bewerbung erinnern, das ich irgendwas über meine Gesundheit reingeschrieben habe. Nach einem Bewerbungsgespräch kann man immer noch ein Gesundheitszeugnis vorlegen, das belegt, das man die Tätigkeit ausführen kann. Wenn ich reinschreibe ich trage zum Beispiel eine Prothese, kann man sich da alles ausmalen ( vom Holzbein, mit dem man nur stark humpelnd gerade so die Treppen in die Arbeit schafft etc). Wenn ich das in der Bewerbung weglasse und dann einfach selbstbewusst reinmaschiere und das dann vielleicht am Ende vom Gespräch beiläufig erwähne, sieht das doch anders aus, und vielleicht noch sage, das ich trotzdem sportlich aktiv bin etc.