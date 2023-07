Mehr als 800 Tattoos – Frau beklagt sich: „Ich finde keinen Job“

Bei einigen Jobs spielen Tattoos eine Rolle: Als Tätowierer sind sie fast schon Pflicht, als Bankangestellter werden sie häufig kritisch gesehen. Eine Waliserin hat dank ihrer Körperkunst „keine Chance“.

Fast jeder fünfte Bürger in Deutschland hat ein (oder mehrere) Tattoos, das fand man 2019 bei einer Umfrage des Ipsos-Instituts heraus. Laut Süddeutscher Zeitung haben sich damit die Anzahl der Tätowierten in Deutschland im Vergleich zu den vergangenen sieben Jahren fast verdoppelt. Ob Einhorn, geometrisches Muster oder Blüten in allen Farben – Möglichkeiten gibt es bei dieser Form der Körperkunst unzählige – doch sie stößt auch immer wieder auf Ablehnung.

Tattoos im Berufsleben – ein Tabu?

Jein, ein Tabu im Berufsleben sind Tattoos nicht. Es ist im Grundgesetz ist festgelegt, dass jeder Mensch das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat (Artikel 2). Ein Arbeitgeber darf Ihnen also weder verbieten, sich tätowieren zu lassen, noch arbeitsrechtlich Schritte einleiten, wie etwa eine Kündigung. Aber es gibt Ausnahmen.

Im Berufsleben kann es vorkommen, dass der Vorgesetzte verlangt, dass die Tattoos verdeckt oder versteckt werden, gerade in bestimmten Branchen. So sollten etwa Beamte oder Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, Polizisten und Soldaten der Bundeswehr keine Tattoos im „sichtbaren Körperbereich“ haben (BVerwG 2 C 13.19). Ausnahmen gibt es immer, aber der Vorgesetzte kann dies einfordern. Und auch im Finanz- und Bankwesen oder in Anwaltskanzleien wird mitunter noch die Meinung vertreten, dass Kunden aus sichtbaren Tätowierungen negative Schlüsse ziehen könnten.

Übrigens: Der Vorgesetzte kann bei Symbolen, die eindeutig frauenfeindlich oder zum Beispiel rassistisch sind, strenger sein und auf Verdecken bestehen. Wird die Anweisung des Vorgesetzten ignoriert, können Ermahnung, Abmahnung oder Kündigung die Folge sein.

Waliserin mit Tattoos findet keinen Job

Ein Problem, das auch Melissa Sloan aus Wales (GB) hat. Das Besondere hier: Sie hat nicht nur ein oder zwei Tätowierungen, sondern inzwischen mehr als 800. Gegenüber dem Daily Star, einer britischen Boulevardzeitung, sagte sie, dass sie einen Job als Toilettenreinigerin hatte, etwas Ähnliches jetzt aber nicht mehr finden könne. Als Grund nennt sie die Tattoos, die sich auf ihrem ganzen Körper – auch auf ihrem Gesicht – befinden: „Ich habe mich für einen Job als Toilettenreinigerin beworben, wo ich wohne, und sie wollen mich wegen meiner Tattoos nicht haben.“

Willig zu arbeiten, aber „süchtig nach Tattoos“

Die zweifache Mutter sagt gegenüber dem Daily Star, dass sie ein Jobangebot auf jeden Fall annehmen würde. Aber sie gibt im selben Gespräch auch zu, dass sie sich wöchentlich bis zu drei Tätowierungen stechen lassen würde. Auf der einen Seite bezeichnet sie sich selbst als „süchtig“ nach Tattoos, auf der anderen Seite möchte sie aber auch gar nicht aufhören: „Wenn ich 70 werde, werde ich mir immer noch welche stechen lassen.“ Außerdem suche sie nicht nur einen Job, sondern möchte auch einen Rekord aufstellen, wie sie weiter erzählt: „Ich versuche, ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen.“