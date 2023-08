Wenn der Chef anruft: Muss man im Urlaub für die Arbeit erreichbar sein?

Von: Anne Hund

Im Urlaub sollen sich die Mitarbeiter vom Arbeitsstress erholen. Doch was ist, wenn der Vorgesetzte sie am Handy kontaktiert?

Endlich Ferien. Doch dann klingelt mitten in der Erholungszeit das Diensthandy. Muss man während des Urlaubes für die Arbeit erreichbar sein? Aus rechtlicher Sicht ist die Lage in den meisten Fällen eindeutig. „Laut Bundesurlaubsgesetz müssen Beschäftigte an den freien Tagen komplett freigestellt werden. Sie müssen auch nicht angeben, ob und wohin sie verreisen oder regelmäßig ihre Mails checken“, heißt es etwa in einem Bericht von BR24.

Der Urlaub soll der Erholung dienen – muss man trotzdem erreichbar sein? © JOSEF/Westend61/Imago

Muss man im Urlaub für die Arbeit erreichbar sein?

Denn die arbeitsfreie Zeit soll schließlich der Erholung dienen. Auch Haufe.de berichtet über die Rechtslage zu der Frage, die sich gewiss viele Arbeitnehmer trotzdem stellen: „Im Normalfall dürfen Diensthandy oder Laptop also abends, im Urlaub, an Feiertagen oder am Wochenende ausgeschaltet bleiben“, heißt es dort. Mögliche dienstliche Anrufe müssten nicht beantwortet werden.

Andere Maßstäbe für Führungskräfte?

Für Führungskräfte gilt aus rechtlicher Sicht „grundsätzlich nichts anderes“, wie das Portal zudem erklärt. „Auch für sie ist Freizeit zunächst arbeitsfreie Zeit. Eine Pflicht, permanent erreichbar zu sein, besteht nicht.“ Allerdings seien viele Führungskräfte freiwillig in Absprache mit dem Unternehmen für dringende Notfälle erreichbar, „da es noch mehr als bei Arbeitnehmenden in ihrem eigenen Interesse ist, dass die Geschäfte auch während ihrer Abwesenheit gut laufen“.

Sind Ausnahmeregelungen im Arbeitsvertrag zulässig?

Was ist mit Ausnahmeregeln im Arbeitsvertrag, die zum Beispiel eine stundenweise oder ständige Erreichbarkeit an Feiertagen regeln sollen? Einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 2000 (Az. 9 AZR 405/99) zufolge sind, wie die Deutsche Presse-Agentur in einem früheren Bericht zum Thema schilderte, derartige Vereinbarungen in Arbeitsverträgen „regelmäßig unzulässig“ – zumindest wenn sie für die 24 Werktage gelten, die jeder oder jedem Angestellten als gesetzlicher Mindesturlaub zustehen. Im Einzelfall könnte es bei einer Ausnahmeregelung also auch um die Frage gehen, ob sich eine entsprechende Vereinbarung auf den vertraglichen Zusatzurlaub bezieht.

Nur in Ausnahmesituationen kann es, wie es in dem Bericht heißt, legitim sein, wenn der Arbeitgeber versuche, mit Beschäftigten im Urlaub oder an Feiertagen Kontakt aufzunehmen.

Was Beschäftigte zudem beachten sollten, wenn sie sich im Urlaub bei ihrem Arbeitgeber krankmelden.