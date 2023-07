Brückentage 2024: Wie Sie schon jetzt den nächsten Jahresurlaub verplanen

Von: Carina Blumenroth

Den Urlaub verlängern, obwohl die Urlaubstage sich nicht erhöhen – Brückentage sind bei vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern beliebt. Wie es 2024 aussieht:

Planung ist alles und manchmal lohnt es sich, schnell zu sein: Die Urlaubsplanung steht an und viele schauen sicherlich, dass sie aus ihren Urlaubstagen besonders viel herausholen können. Das Zauberwort lautet dabei Brückentage – wie Sie Ihren Urlaub 2024 clever planen können.

Urlaub 2024: Einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Glück

Schon jetzt können Sie überlegen, wie Sie im nächsten Jahr Ihren Urlaub legen wollen. © Andrey Popov/Imago

2024 fällt nur einer der regionalen Feiertage auf einen Samstag. 2023 waren es drei Feiertage, die auf ein Wochenende gefallen sind, informiert das Portal Travelcircus. Was Sie beachten müssen, wenn Sie schon jetzt überlegen, wie Sie Ihren Urlaub sinnvoll legen.

Brückentage 2024: Mit einer Auszeit ins neue Jahr starten

Klar, wann man Urlaub nehmen kann, hat man nicht immer selbst in der Hand. Man muss sich mit Kolleginnen und Kollegen absprechen, Familien haben meist Vorrang und so, wie man sich das wünscht, läuft es vermutlich nicht immer ab. Aber Kompromisse können ja getroffen werden. Die Übersicht hilft Ihnen, wie man den Urlaub legen kann. Wollen Sie beispielsweise entspannt in das neue Jahr starten? Dann können Sie vier Urlaubstage nehmen und sieben freie Tage genießen. Neujahr fällt auf einen Montag und am Samstag, 06.01., ist Heilige Drei Könige.

Monat Feiertage Urlaubstage Freie Zeit insgesamt Januar Neujahr (01.01.), Heilige Drei Könige (06.01.) Vier, 02.01.-05.01. Sieben freie Tage Februar / / / März Internat. Frauentag (08.03., BE, MV); KArfreitag (29.03.), Ostersonntag (31.03.) Vier, 04.03.-07.03. / Vier, 25.03.-28.03. Je neun freie Tage April Ostermontag (01.04.) Vier, 02.04-05.04. Sieben freie Tage

Wenn man acht Urlaubstage um Ostern einsetzt, kommen 16 freie Tage heraus und Sie bekommen maximale Freizeit. Mit weniger Urlaubstagen lässt sich hier auch ein kürzerer Zeitraum realisieren. Das kann sinnvoll sein, wenn Sie Ihren Urlaub für den Sommer aufsparen wollen.

Vielleicht noch ein Geheimtipp ist der Bildungsurlaub, da stehen Ihnen in vielen Bundesländern fünf Tage im Jahr zur Verfügung.

Urlaub 2024: Vier Mal frei im Mai

Der Mai zeigt sich gewohnt spendabel, was Feiertage angeht. Vier Feiertage sind für einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möglich. Hier eine Auflistung:

Tag der Arbeit, 01.05.

Christi Himmelfahrt, 09.05.

Pfingstsonntag (Brandenburg), 19.05.

Pfingstmontag, 20.05.

Fronleichnam (BW, BY, HH, NRW, RP, SL), 30.05.

Wer fünf Tage freihaben möchte und am Wochenende nicht arbeiten muss, nimmt sich am 02. und 03. Mai frei. Eine Woche später kann man mit einem Urlaubstag vier Tage Kurzurlaub machen. Mit acht Urlaubstagen Ende Mai springen im besten Fall 16 freie Tage raus. Im Juni und Juli sind keine gesetzlichen Feiertage.

Übrigens kann Ihnen unter Umständen auch Sonderurlaub zustehen, das ist beispielsweise bei der Geburt des eigenen Kindes der Fall.

Brückentage und Urlaub: August bis Dezember

Alle Augsburgerinnen und Augsburger haben Grund zur Freude, am 08. August ist das Augsburger Friedensfest, das bringt einen freien Tag extra. Für Menschen in Bayern und im Saarland ist der 15. August (Mariä Himmelfahrt) ein Feiertag. Mit acht bzw. neun Tagen Urlaub schlagen Sie dann 16 freie Tage raus.

Monat Feiertage Urlaubstage Freie Zeit insgesamt August Augsburger Friedensfest (08.08.), Mariä Himmelfahrt (15.08.) acht/neun, 05.-09.08., 12.-16.08. Max. 16 Tage September Weltkindertag (20.09., TH) vier, 16.09.-19.09. Max. neun Tage Oktober Tag der Deutschen Einheit (03.10.), Reformationstag (nicht alle Bundesländer), (31.10.) einer, 04.10.; einer, 01.11. Vier Tage; vier Tage November Allerheiligen (nicht alle Bundesländer) (01.11.), Buß- und Bettag (20.11., SN) vier, 28.10.-31.10.; zwei, 21.-22.11. (SN) Sieben Tage; fünf Tage Dezember Weihnachten (25.-26.12.), Neujahr (01.01.) fünf, 23.-24.12., 27.12., 30.-31.12. Zwölf Tage

Gesetzlich gesehen sind Heiligabend und der Silvestertag ganz normale Arbeitstage, informiert der Bayerische Rundfunk und stützt sich damit auf das Bundesurlaubsgesetz (BurlG). Allerdings steht es den Unternehmen frei, für diese Tage Sonderregelungen zu erlassen. Aufschluss finden Sie beispielsweise im Arbeitsvertrag, im Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung.

Urlaubswunsch nicht genehmigt? Welchen Anspruch Sie haben

Grundsätzlich haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, Urlaub zu den gewünschten Zeiträumen zu bekommen. Allerdings nur, wenn keine betrieblichen Gründe dagegensprechen. Dann muss der Arbeitgeber erklären, warum der Urlaub zu dem Zeitpunkt nicht genommen werden kann. Beispielsweise Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit schulpflichtigen Kindern dürfen vorrangig in den Ferien Urlaub nehmen. Generell gehören zu den sozialen Kriterien der Urlaubsvergabe auch das Alter, die Betriebszugehörigkeit, die Erholungsbedürftigkeit und berufstätige Partner, informiert die Wirtschaftswoche.