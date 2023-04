Talentierte Mitarbeiter finden – wie sinnvoll ist Recruiting auf Vorrat?

„Fridge Hiring“

Damit talentierte Mitarbeiter nicht von der Konkurrenz weggeschnappt werden können, stellen viele Firmen mittlerweile proaktiv neues Personal ein.

In Zeiten des Fachkräftemangels gewinnt ein Phänomen immer mehr an Bedeutung: Unternehmen stellen massenhaft neue Mitarbeiter ein, um sich diese quasi auf Vorrat anzulegen. Dabei spricht man vom sogenannten „Fridge Hiring“. Der Begriff besteht auf Deutsch aus den beiden Wörtern „Kühlschrank“ und „einstellen“. Das eingestellte Personal wird nämlich gewissermaßen „eingefroren“, bis sich eine geeignete Aufgabe innerhalb der Firma findet. Aufgrund des verstärkten Wettbewerbs um Talente erscheint es vielen Unternehmen sinnvoll, sich ein „Polster“ an Mitarbeitern anzulegen, um schnell reagieren zu können, wenn unvorhergesehene Aufträge oder Projekte anstehen. Doch dieser Trend birgt einige Schwierigkeiten.

„Fridge Hiring“: Das steckt hinter dem Trend

Fakt ist: Die Jagd nach Fachkräften bringt viele Firmen dazu, verzweifelte Schritte zu ergreifen. Arbeitgeber haben immer mehr Schwierigkeiten, Stellen mit qualifiziertem Personal zu besetzen. Grund dafür ist unter anderem der demografische Wandel. In den kommenden Jahren geht die geburtenstarke Generation der Babyboomer in Rente. Dadurch stehen den Unternehmen künftig noch weniger Erwerbstätige zur Verfügung.

Die Jobseite Indeed führte eine repräsentative Umfrage unter 400 Personalern durch und fand dabei Erstaunliches heraus. 82,2 Prozent der Befragten haben bereits einen Mitarbeiter eingestellt, der zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht in der Firma benötigt wurde. 26,5 Prozent gaben an, häufig zu dieser Methode gegriffen zu haben. „Immer mehr Unternehmen sichern sich vorzeitig Talente, damit sie nicht von der Konkurrenz weggeschnappt werden. Das gilt laut unserer Umfrage zumindest für die letzten zwölf Monate. Angesichts des Personalmangels ist diese Entwicklung folgerichtig und auch nachvollziehbar“, erklärt Annina Hering, Ökonomin im „Indeed Hiring Lab“.

Insbesondere gefragt bei Unternehmen sind Mitarbeiter, die ein mittleres Karrierelevel mitbringen und aus den Bereichen HR, IT und Sales kommen. Auch Nachwuchstalente und Berufseinsteiger haben gute Karten.

Welche Nachteile hat „Fridge Hiring“?

Das wahllose Einstellen von Personal bringt jedoch eine Reihe von Risiken mit sich. Schließlich verursachen die nicht zwingend benötigten Mitarbeiter dem Unternehmen zusätzliche Kosten. Da der Betrieb zunächst keine konkrete Verwendung für sie hat, steigen die Personalkosten ohne Ertragssteigerung an.

Wenn Erwerbstätige ohne klare Aufgaben und Ziele eingestellt werden, ist es außerdem schwierig, ihre Leistung zu bewerten und sicherzustellen, dass sie tatsächlich zu einem Mehrwert für das Unternehmen beitragen. Für die Mitarbeiter selbst kann es wiederum frustrierend sein, wenn sie nicht wissen, was von ihnen erwartet wird und welche Aufgaben sie übernehmen sollen. Es besteht das Risiko, dass die Arbeiternehmerzufriedenheit innerhalb der Firma abnimmt und Angestellte den Betrieb wechseln.

Deshalb sollte „Fridge Hiring“ mit Vorsicht genossen werden. Personaler sollten sich gut überlegen, inwiefern Mitarbeiter tatsächlich im Unternehmen eingesetzt werden können. Nur weil andere Firmen mit auf den Zug aufspringen, heißt das noch lange nicht, dass sich jeder dem Trend anschließen muss. Es gibt jedoch auch Situationen, in denen das vorzeitige Einstellen von Personal durchaus sinnvoll sein kann.

Welche Chancen bietet „Fridge Hiring“ Arbeitgebern und Beschäftigten?

Angesichts des Fachkräftemangels verspricht „Fridge Hiring“ Sicherheit, schnell auf Veränderungen am Markt reagieren zu können. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel einen großen Auftrag erhält oder ein neues Produkt auf den Markt bringt, kann es dank des „eingefrorenen“ Personals schnell notwendige Ressourcen bereitstellen, um das Projekt erfolgreich zu bewältigen. Besonders in Branchen wie IT sind Mitarbeiter mit den nötigen Hard Skills und Soft Skills schnell vergriffen. In diesen Fällen kann es von Vorteil sein, Talente einzustellen, bevor sie von der Konkurrenz abgeworben werden. Neue Kollegen helfen außerdem dabei, das Personal zu entlasten, was zu mehr Mitarbeiterzufriedenheit führt.

Letztendlich liegt es an den Unternehmen, den Trend sinnvoll anzuwenden. Firmen müssen bereit sein, die angeworbenen Mitarbeiter über einen längeren Weg zu begleiten und Verantwortung für sie zu übernehmen, zum Beispiel mit einem guten Onboarding und der Bereitstellung von Ansprechpersonen. „Fridge Hiring“ bietet Arbeitnehmern die Chance, in Ruhe im Betrieb anzukommen und sich Aufgaben ohne Druck zu widmen. Wenn das Engagement von beiden Seiten aus stimmt, steht einer erfolgreichen und langjährigen Zusammenarbeit nichts im Weg.

