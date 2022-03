Frührente wegen Krankheit: Diese Voraussetzungen müssen Sie erfüllen

Von: Janine Napirca

Viele Menschen sehnen diesem Tag entgegen: Wann gehen Sie in den wohlverdienten Ruhestand? © Sabine Gudath/Imago

Welche Voraussetzungen Sie für die Frührente erfüllen müssen, erfahren Sie hier.

Viele Menschen entscheiden sich aus unterschiedlichen Gründen früher in Rente zu gehen. Doch die sogenannte Frührente bedeutet für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer häufig finanzielle Einbußen. Pro vorgezogenem Monat wird die Rente laut einem Bericht von Juraforum um einen Abschlag von 0,3 Prozent gemindert. Wie hoch die Rentenerhöhung 2022 ausfällt, erfahren Sie hier.

Frührente beantragen – Habe ich Anspruch auf Erwerbsminderungsrente?

Haben Sie Anspruch auf Erwerbsminderungsrente? Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können aus gesundheitlichen Gründen nicht so lange arbeiten, wie es gesetzlich vorgesehen ist. Wenn Sie pro Tag weniger als drei Stunden arbeiten können, haben Sie das Recht auf Erwerbsminderungsrente. Dem Bericht zufolge ist Erwerbsunfähigkeit sogar der häufigste Grund für einen früheren Rentenbezug. Welche Jobs unbeliebt sind, obwohl sie eigentlich gut bezahlt werden, erfahren Sie hier.

Voraussetzungen für den Bezug der Erwerbsminderungsrente

medizinische Voraussetzungen

in den letzten 5 Jahren vor der Erwerbsminderung ein Minimum von 3 Jahren in die Rentenversicherung eingezahlt

Wartezeit von mindestens fünf Jahren vorweisen

Erwerbsminderungsrente zu beantragen ist übrigens ohne jede Altersgrenze möglich, denn es wird dem Bericht zufolge nicht zwischen Alter, Beruf oder Branche unterschieden. Allein der Gesundheitszustand ist ausschlaggebend. Wer keine drei Stunden am Tag mehr arbeiten kann, hat Anspruch auf volle Erwerbsminderungsrente.

Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leiden an Depressionen Ein erheblicher Anteil derer, die Frührente beziehen, leidet dem Bericht zufolge an Depressionen. Auch Persönlichkeitsstörungen und Sucht sind Ursache für einen früheren Rentenbezug. Das Durchschnittsalter der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beträgt laut Juraforum 49 Jahre.

Wer kann in Frührente gehen?

Um Frührente beziehen zu können, müssen Sie einen Antrag bei der Rentenversicherung stellen. Auch ohne Erwerbsminderung ist es dem Bericht nach möglich, vor dem gesetzlich festgelegten Renteneintrittsalter in Frührente zu gehen:

Vorgezogene Altersrente für Frauen ab 60

Rente für langjährig und besonders langjährig Versicherte

Frührente nach Arbeitslosigkeit

Frührente nach Erwerbsminderung und Schwerbehinderung

Quelle: Juraforum

Frührente beziehen – ohne Abschlag

Um abschlagsfrei mit 63 Jahren in Rente gehen zu können, müssen Sie dem Bericht zufolge mindestens 45 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Das Zugangsalter wird jedoch schrittweise von 63 auf 65 angehoben. Zu den Jahren zählen auch freiwilliges soziales Jahr, Wehrdienst, Zivildienst oder Kindererziehung bis zum zehnten Lebensjahr dazu.

In Frührente gehen – mit 55, 60 oder 63?

Rente mit 55 : Beamtinnen und Beamten und Angestellte, die sich Zeit ihres Berufslebens einer hohen beruflichen Beanspruchung ausgesetzt gesehen haben

: Beamtinnen und Beamten und Angestellte, die sich Zeit ihres Berufslebens einer hohen beruflichen Beanspruchung ausgesetzt gesehen haben Rente mit 60 : Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Feuerwehr, Pilotinnen und Piloten der Lufthansa, Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von 50 und 35 Rentenbeitragsjahren sowie Beschäftigte im Bergbau, wenn mindestens 25 Jahre lang unter Tage gearbeitet wurde (gilt für Geburtsjahre vor 1964)

: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Feuerwehr, Pilotinnen und Piloten der Lufthansa, Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von 50 und 35 Rentenbeitragsjahren sowie Beschäftigte im Bergbau, wenn mindestens 25 Jahre lang unter Tage gearbeitet wurde (gilt für Geburtsjahre vor 1964) Rente mit 63: diejenigen, die 35 Jahre lang Rentenbeiträge geleistet oder einen Vertrag über Altersteilzeit abgeschlossen haben

Was gilt für Minijobs? Dem Bericht nach gilt seit 2017, dass die Einnahmen des Hinzuverdienstes aus einem Minijob um die Beiträge zur Rentenversicherung gemindert werden. Wenn die Regelaltersgrenze von 65 bzw. 67 Jahren erreicht werden, sind Rentnerinnen und Rentner mit Minijob von der Rentenversicherung befreit.

Frührente bei Arbeitslosigkeit, Hartz 4, Sozialhilfe, Grundsicherung

Die Gesetzesänderung im Jahr 2011 hat laut Bericht des Juraforums dazu geführt, dass während des Bezuges von Arbeitslosengeld 2 keine Rentenversicherungsbeiträge von Seiten des Jobcenters bezahlt werden. Wer also Hartz4 bezieht, erwirbt in dieser Zeit keinen zusätzlichen Rentenanspruch. Zudem kann das Jobcenter Hartz4-Empfängerinnen und -Empfänger dazu auffordern, mit 63 in Rente zu gehen, was als Zwangsverrentung bezeichnet wird. Allerdings können sie dem Bericht zufolge nicht früher in Rente geschickt werden, wenn die zu erwartende Rente so niedrig ist, dass die Grundsicherung im Alter in Anspruch genommen werden müsste, um über die Runden zu kommen. Lesen Sie hier, was 12 Euro Mindestlohn für die Rente bedeutet. (jn)