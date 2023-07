Downshifting – warum man freiwillig die Karriereleiter herunterklettert

Von: Carina Blumenroth

Meetings, neue Aufgaben oder ständig den Kopf hinhalten? Das kann stressig sein. Manche denken dann an ‚Downshifting‘. Sie geben Verantwortung im Job ab.

Irgendwann haben sich die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einmal ausgemalt, was sie in ihrem Job erreichen wollen. Welche Ziele sie haben und welche Aufgaben ihnen am meisten Spaß machen. Im Laufe des Lebens verändern sich diese Ansichten manchmal oder der Traumjob entpuppt sich als Albtraum. Ein paar Stufen auf der Karriereleiter zurückklettern, kann da helfen.

Downshifting: Für wen ist das eigentlich eine Option?

Was ist Ihnen im Job wichtig: Verantwortung oder fachliches Arbeiten? Warum manche Leute die Karriereleiter herunterklettern. (Symbolbild) © svyatoslav lipinskiy/Imago

Wer viel Verantwortung trägt, arbeitet meist weniger inhaltlich. Das bedeutet, dass beispielsweise Führungskräfte eher die Verantwortung für das Personal tragen und viele organisatorische Aufgaben haben, wie Absprachen, Meetings oder Konfliktlösung betreiben. Wenn eine Person aber eher fachlich arbeiten möchte, blüht sie in der Rolle mit viel Verantwortung eher nicht auf. Die Soziologin Martina Bandoly sagt gegenüber RTL, dass auch die Arbeitszeiten und eine eingeschränktere Flexibilität Gründe für Downshifting sein können.

Wie Downshifting aussehen kann – eine unvollständige Liste:

Von der Führungskraft zur Fachkraft

Von der Führungskraft zurück zum Teammitglied

Von der Vollzeitbeschäftigung in Teilzeit

Wie bereite ich einen Rückschritt im Job vor?

Es ist Fingerspitzengefühl gefragt, wenn Sie Verantwortung im Job abgeben wollen. Das Karriereportal Karrierebibel empfiehlt, dass Sie sich erst einmal konkret bewusst machen, was hinter Ihrer Unzufriedenheit steckt. Ist diese vielleicht zeitlich begrenzt? Liegt es im Detail oder im großen Ganzen? Hier sollten Sie ehrlich zu sich sein.

Ebenso sollten Sie sich bewusst machen, was Ihr Ziel ist und ob Sie mit den möglichen Konsequenzen leben können. Beispielsweise kann Ihr Wunsch nach weniger Verantwortung bedeuten, dass Sie mit weniger Geld auskommen müssen. Wenn Ihnen das bewusst ist, können Sie das Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten suchen. Außerdem sollten Sie für sich klären, wie sehr Sie hinter Ihrem Wunsch stehen. Würden Sie beispielsweise eine Kündigung in Betracht ziehen? Zudem sollten Sie sich Argumente überlegen, die nachprüfbar sind, beispielsweise, dass Ihre fachlichen Stärken durch den möglichen organisatorischen Aufwand nicht genutzt werden können.

Von Vollzeit in Teilzeit:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben einen Anspruch auf Teilzeitarbeit. Dafür müssen Rahmenbedingungen vorliegen, informiert das Portal Impulse:

Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate

Mehr als 15 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zustimmung des Arbeitgebers: Diese muss erteilt werden, sofern keine betrieblichen Gründe dagegen sprechen.

Wenn Arbeitgeber innerhalb von vier Wochen nach der Anfrage auf Teilzeit nicht darauf reagieren, gilt die Anfrage der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als angenommen. Aber Achtung, sofern Sie keine Brückenteilzeit beantragt haben, haben Sie nicht automatisch den Anspruch darauf, wieder in Vollzeit einzusteigen.