Der erste Schritt, um Ängste zu überwinden – Tipps für mehr Mut im Berufsleben

Einfach mal mutig sein

Von Anna Heyers schließen

Schüchterne Menschen haben im Job häufig das Nachsehen, wenn es z. B. darum geht, auf der Karriereleiter höher zu steigen. Dabei fehlt es oft nur am Mut zu ersten Schritt – und daran lässt sich arbeiten.

Stellen Sie sich mal vor, Sie säßen in einem Meeting mit Kollegen und Vorgesetzten. Bei diesem Termin wird erwartet, dass jeder der Anwesenden dem Team Ideen präsentiert. Es gibt Menschen, die in genau solchen Momenten ganz schwitzige Hände oder zittrige Knie bekommen und nervös werden. Vor allem dann, wenn andere Mitarbeiter aus dem Kollegenkreis scheinbar keine Probleme damit haben und ihre Ideen einfach herausposaunen. Man selbst steckt zurück, traut sich nicht – ganz egal, ob die eigene Idee nicht sogar besser wäre. Es fehlt einfach der Mut.

„Vieles, das ich erreicht habe, hat mich eine Portion Mut gekostet.“

Dieses Gefühl kennt auch Kim Irmgartz. Sie selbst bezeichnet sich auf ihrem Blog als „unauffälliges Mädchen von nebenan, das ihre Träume lebt“. Doch: „Hinter dieser Fassade verstecken sich viele Überraschungen, die so niemand erwartet“. Denn eigentlich ist Kim alles andere als schüchtern – möchte man meinen. Von Beruf ist die 33-jährige Polizistin und noch dazu eine echte Powerfrau, die nebenbei noch Influencerin, Vizemeisterin im Motocross und Stunt-Double für Motorradszenen ist.

Kim gibt auf ihrem Blog Einblicke in ihr Leben und sagt ganz klar: „Vieles, das ich erreicht habe, hat mich eine Portion Mut gekostet.“ Als Powerfrau komme man schließlich nicht einfach so auf die Welt – man muss erst in diese Rolle hineinwachsen. Dazu gehört laut Kim auch: „Sich mehr zuzutrauen, Neues auszuprobieren und an sich selbst zu glauben!“ Und das sollte man auch dann machen, wenn vermeintliche Umwege oder Fehlversuche drohen. Punkte, die man auch auf die berufliche Karriere übertragen kann.

Tipps für ein wenig mehr Mut im Beruf

Angst? Kennen Kinder kaum – sie machen einfach. Und auch im Erwachsenenleben beginnt alles mit dem einen Schritt Richtung Mut.

Angst vor Kritik, vor Versagen oder dem Machen von Fehlern, vor einer Kündigung: Diese Dinge können Menschen im Wege stehen und dafür sorgen, dass sie sich einfach nicht trauen, den nötigen Schritt zu gehen. Das wiederum kann dazu führen, dass man nicht so gut bezahlt wird, wie andere in einer ähnlichen Position (Angst vor Gehaltsgesprächen) oder ähnliches. Aber manchmal hilft eben alles nichts. Wer weiterkommen möchte, der sollte einmal tief Luft holen und den ersten Schritt gehen.

Und dabei können die folgenden Tipps von Stellenanzeigen.de helfen:

Suchen Sie die Konfrontation: Klingt schlimm, oder? Wer aber immer in seiner Komfortzone bleibt, der kommt nicht voran. Benennen Sie die Ängste, die Ihnen im Weg stehen – und gehen Sie sie an. Wer öfter Ängste überwindet, wird feststellen, dass es bei jedem Mal ein wenig leichter wird. Den schlimmsten Fall vorstellen: Sie möchten einen neuen Job oder haben eine Idee für ein bestimmtes Projekt? Machen Sie sich klar, wovor Sie wirklich Angst haben: Etwa, dass Sie ein Vorstellungsgespräch haben (oder nur Absagen erhalten) oder vom Chef ausgelacht werden? Im eigenen Kopf gestalten sich die Bedenken meist viel schlimmer, als sie eigentlich sind. Ideen zeigen, dass man sich Gedanken gemacht hat und selbst wenn Absagen eintrudeln, dann behält man den jetzigen Job eben noch etwas länger. Die Angst akzeptieren: Sich selbst herunterzumachen, weil man vielleicht nicht so mutig ist, wie Kollege XY ist Unsinn. Angst zu haben ist menschlich – und mehr als einmal hat sie uns bestimmt auch schon das Leben gerettet. Außerdem: Nur, weil man die Angst akzeptiert, heißt das ja nicht, dass Sie aufgeben sollen. Wer wirklich mutiger werden möchte, schafft es auch – Schritt für Schritt. Gemeinsam ist man mutiger: Das heißt nicht, dass man Vorträge nun nur noch als Duo halten soll. Aber seine Ängste mit Freunden, der Familie oder den Lieblingskollegen zu teilen hilft ungemein. Sie können Ihnen zureden und Ihnen dabei helfen, Situationen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Nicht zu viel nachdenken: Wenn Sie zu viel Zeit damit verbringen, sich mögliche Szenarien auszudenken, was alles schiefgehen könnte, wird der erste Schritt immer schwieriger. Besser ist es, sich nicht zu sehr in bestimmte Situationen hineinzusteigern. Es reicht völlig aus, wenn Sie sich das Worst-Case-Szenario heraussuchen (und feststellen, dass es nie so schlimm ist, wie Sie denken) – und dann einfach in die Situation gehen.

