Gehalts-Check: 100 beliebte Berufe im Vergleich

Sie fragen sich, wie viel Sie in Ihrem Beruf verdienen sollten? Dann werfen Sie einen Blick auf unsere Gehaltstabelle. Wir verraten die Gehälter von 100 beliebten Berufen.

Egal ob Berufsanfänger oder alter Hase: Das Gehalt spielt für alle Berufstätigen eine wichtige Rolle. Doch wie viel verdient man eigentlich in den verschiedenen Berufen?

Gehalt nach Beruf: So viel verdienen die Deutschen in ihren Jobs

Die Bundesagentur für Arbeit hat in ihrem aktuellen Entgeltatlas die mittleren Gehälter aller Berufe gesammelt, um mehr Transparenz in die Löhne und Gehälter in Deutschland zu bringen. Wir stellen Ihnen die Gehälter von 100 Berufen vor, die zu den beliebtesten in ganz Deutschland gehören.

Beruf Mittleres Bruttogehalt (Median*) pro Monat Altenpfleger/-in 2.621 Euro Apotheker/-in 4.111 Euro Architekt/-in 3.748 Euro Arzt/Ärztin mehr als 5.400 Euro Arzthelfer/-in 2.157 Euro Bäcker/-in 2.127 Euro Bäckereifachverkäufer/-in 1.657 Euro Baggerführer/-in 3.106 Euro Bankkaufmann/-frau 4.564 Euro Bauingenieur/-in 4.638 Euro Berufskraftfahrer/-in 2.345 Euro Betriebswirt/-in (Ausbildung) 3.348 Euro Biologe/-in 4.744 Euro Buchhalter/-in 3.383 Euro Bürokaufmann/-frau 3.035 Euro Busfahrer/-in 2.640 Euro Callcenter-Agent/-in 1.872 Euro Chemisch-technische/-r Assistent/-in 3.622 Euro Controller/-in 5.345 Euro Cutter/-in 3.953 Euro Dachdecker/-in 2.802 Euro Disponent/-in (Lager) 2.662 Euro Einkäufer/-in 4.267 Euro Einzelhandelskaufmann/-frau 2.277 Euro Elektroinstallateur/-in 2.833 Euro Elektromechaniker/-in 3.245 Euro Elektroniker/-in IT 3.473 Euro Empfangskraft 1.979 Euro Erzieher/-in 3.139 Euro Eventmanager/-in 3.303 Euro Fachangestellter/Fachangestellte für Bürokommunikation 3.035 Euro Fahrlehrer/-in 2.455 Euro Filialleiter/-in 3.860 Euro Fliesenleger/-in 2.750 Euro Friseur/-in 1.498 Euro Gabelstaplerfahrer/-in 2.485 Euro Gas- und Wasser-Installateur/-in 2.740 Euro Gebäudereiniger/-in 1.885 Euro Grafikdesigner/-in 3.002 Euro Großhandelskaufmann/-frau 2.911 Euro Hotelfachmann/-frau 1.979 Euro Haushaltshilfe 1.793 Euro Hausmeister/-in 2.698 Euro Industriekaufmann/-frau 3348 Euro Industriemechaniker/-in 3.616 Euro Informatiker/-in 5.400 Euro Ingenieur/-in Elektrotechnik 5.400 Euro IT-Projektleiter 5.400 Euro Kassierer/-in im Einzelhandel 2.079 Euro Kellner/-in 1.685 Euro Key Account Manager/-in 4.220 Euro KFZ-Mechaniker/-in 2.810 Euro Koch / Köchin 2.029 Euro Krankenschwester/-pfleger 3.239 Euro Lackierer/-in 2.735 Euro Lagerarbeiter/-in 2.070 Euro Lehrer/-in Grundschule 4.016 Euro Lehrer/-in Gymnasium 4.883 Euro Logistiker/-in 3539 Euro Logopäde/-in 2.229 Euro Maler/-in 2.567 Euro Marketing Assistent/-in 3.406 Euro Marketing Manager/-in 4.623 Euro Maschinenbau-Ingenieur/-in 4.469 Euro Maurer/-in 2.902 Euro Mechatroniker/-in 3.007 Euro Mediengestalter/-in Digital und Print 2.829 Euro Medizinisch-technische/-r Laborassistent/-in 3.213 Euro Metallarbeiter/-in 3.474 Euro Notar/-in 5.021 Euro Personalsachbearbeiter/-in 3.659 Euro Physiotherapeut/-in 2.192 Euro Pilot/-in mehr als 5.400 Euro Psychologe/-in 4.227 Euro PR-Manager/-in 4.052 Euro Programmierer/-in 4.294 Euro Rechtsanwalt/-anwältin mehr als 5.400 Euro Redakteur/-in 4.283 Euro Reinigungskraft 1.717 Euro Schiffsmechaniker/-in 4.020 Euro Schmied/-in 2.787 Euro Sekretär/-in 3.035 Euro Sicherheitsdienst 2.304 Euro Social Media Manager/-in 4.623 Euro Softwareingenieur/-in (Master) 4.723 Euro Sozialarbeiter/-in 3.026 Euro Speditionskaufmann/-faru 3.031 Euro Steuerberater/-in mehr als 5400 Euro Steuerfachangestellter/-in 2.542 Euro Straßenbauer/-in 3.106 Euro Systemadministrator/-in 4.438 Euro Technische/-r Zeichner/-in 3.137 Euro Unternehmensberater/-in mehr als 5.400 Euro Verkäufer/-in 2.277 Euro Versicherungskaufmann/-frau 4.348 Euro Verwaltungsfachangestellte/-r 3.311 Euro Wirtschaftsingenieur/-in mehr als 5.400 Euro Wirtschaftsprüfer/-in mehr als 5.400 Euro Zahntechniker/-in 2.414 Euro Zimmerer/Zimmerin 2.870 Euro

Mehr Artikel aus unserer Gehalts-Serie:

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

Von Andrea Stettner

Die fünf bestbezahlten Berufe, für die Sie kein Studium brauchen Zur Fotostrecke

Quelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit (Median-Gehalt), gehalt.de (Gehaltsspanne)

*Als Median bezeichnet man denjenigen Wert in einer Reihe, der genau in der Mitte liegt, wenn man die Werte der Größe nach sortiert. Der Median ist deshalb genauer als der Durchschnittswert, da er nicht durch einzelne extrem hohe oder extrem niedrige Werte beeinflusst wird.