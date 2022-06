Darum lohnt es sich, den Gehaltszettel 2022 genau zu prüfen

Von: Andrea Stettner

Änderungen bei der Steuer spült Millionen Beschäftigten ein kleines Lohnplus in den Geldbeutel. Wer sich in diesem Jahr über ein höheres Netto-Gehalt freuen darf.

Vor allem die Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags bedeutet für viele Arbeitnehmer mehr Netto. Ebenso wirken sich Anpassungen bei der Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung positiv auf die Netto-Gehälter 2022 aus. In diesem Jahr kamen auf Arbeitnehmer zudem noch andere wichtige Änderungen zu.

2022 winkt vielen Arbeitnehmern mehr Netto vom Brutto. © Kay Nietfeld/dpa (Archivbild)

Vor allem Alleinerziehende profitieren von Steuererleichterung

Der Abrechnungsspezialist DATEV hat ermittelt, auf welche Arbeitnehmer sich die Steueränderungen am meisten auswirken. Unabhängig von der Steuerklasse profitieren demnach vor allem Beschäftigte in mittleren und höheren Gehaltklassen. „Bei ihnen macht sich die Anhebung des Grundfreibetrags am stärksten bemerkbar. In der Gruppe der Singles sind beispielsweise die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem Einkommen von 7.500 Euro oder darüber die größten Gewinner. Sie haben über das Jahr 304 Euro mehr zur Verfügung“, teilt DATEV mit. In der mittleren Gehaltsstufe fällt das Plus schon deutlich weniger aus: Ein Single mit einem Durchschnittsverdienst von 3.500 Euro brutto im Monat bringen die Änderungen nur 97 Euro netto im Jahr.

Über alle Steuerklassen und Gehaltsstufen hinweg profitiert vor allem die Gruppe der Alleinerziehenden von den Steuererleichterungen. Bei Ihnen wird der erhöhte Freibetrag von 4.008 Euro von 2022 an automatisch in der Lohn- und Gehaltsabrechnung berücksichtigt. Vor allem gutverdienende Alleinerziehende mit einem monatlichen Brutto-Einkommen ab 7.500 Euro können sich freuen: Ihnen winkt ein Plus von 1.323 Euro netto im Jahr.

Kinderlose Verheiratete müssen mit mehr Abzügen rechnen

Allgemein fällt die Steuerentlastung 2022 laut DATEV deutlich geringer aus als in den Vorjahren, da die Krankenkassen- und Kinderfreibeträge stabil geblieben sind. Viele kinderlose Verheiratete müssen 2022 sogar mit leichten Abzügen von 18 bis 24 Euro im Jahr auf dem Gehaltszettel rechnen. Grund dafür ist die Anhebung des Kinderlosenzuschlags zur Pflegeversicherung, der in den unteren Einkommensklassen bis zu einem Monatsgehalt von 2.000 Euro das Netto leicht schrumpfen lässt. Übrigens, diese Berufe in Deutschland gehören zu den bestbezahlten. Ein Gehaltsreport für 2022 offenbarte außerdem, wie viel die Deutschen tatsächlich verdienen. (as)