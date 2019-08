Gehalt: Wie viel verdienen eigentlich Erzieher und Erzieherinnen?

Erzieher und Erzieherinnen verdienen viel zu wenig für ihren anstrengenden Job, sagen viele. Doch wie hoch ist ihr Gehalt wirklich? Das erfahren Sie hier.

Jeden Tag vertrauen tausende Eltern den Erziehern ihre Kinder an. Egal ob in der Krippe im Kindergarten oder im Hort: Der Job des Erziehers bringt viel Verantwortung mit sich, schließlich sollen die Kleinen wohlbehütet unterkommen und gefördert werden, wenn die Eltern arbeiten gehen.

Erzieher und Erzieherinnen haben einen anstrengenden Job

Dass dieser Beruf ganz schön anstrengend sein kann, weiß man: Auf der einen Seite müssen Erzieher Streit schlichten, weinende Kinder trösten, sie wickeln oder mit ihnen Zähne putzen - auf der anderen Seite muss aber auch ein umfassendes Förderprogramm auf die Beine gestellt und der Alltag der Kinder dokumentiert werden. Schließlich sollen die Eltern beim Abholen auch erfahren, was ihr Kind den ganzen Tag gemacht hat.

Oft ist der Verwaltungsaufwand so riesig, dass die Erzieher in ihrer Freizeit auch noch arbeiten. Das belastet Erzieher psychisch und durchaus auch physisch - etwa, wenn sie beim Basteln auf viel zu kleinen Kinderstühlen sitzen müssen. Aber wird dieser Aufwand auch gerecht bezahlt?

Gehalt: Das verdienen Erzieher und Erzieherinnen im Öffentlichen Dienst

Das Gehalt von Erziehern hängt von der Art der Anstellung ab. Im Öffentlichen Dienst werden Mitarbeiter des Sozial- und Erziehungsdienst nach Tarif (TVöD-SuE) bezahlt. Demnach verdienen Erzieher als Einstiegsgehalt monatlich rund 2.685 Euro brutto (Entgeltgruppe S 8a). Je nach Berufserfahrung und Qualifikation steigen die Mitarbeiter dann in die nächsthöhere Stufe bzw. Entgeltgruppe auf.

Kita-Leiter kleinerer Einrichtungen unter 40 Plätzen (Entgeltgruppe S9) verdienen zum Beispiel je nach Berufserfahrung zwischen etwa 2.700 und 4.100 Euro, in großen Einrichtungen ab 180 Plätzen kann das Gehalt auf maximal rund 5.600 Euro ansteigen.

"Sollte noch keine Berufserfahrung vorliegen, so wird der Beschäftigte der Stufe 1 zugewiesen. Sollte bereits eine Berufserfahrung von einem Jahr vorliegen, so erfolgt eine Einstufung in die Stufe 2. Bei mindestens drei Jahren Berufserfahrung erfolgt die Eingruppierung in die Stufe 3", heißt es dazu auf oeffentlichen-dienst.de.

Aber einen Haken hat das Ganze: "Der Arbeitgeber ist jedoch berechtigt, die Anrechnung der Berufserfahrung im Umfang selbst zu bestimmen", heißt es weiter. Das heißt im Klartext: Der Chef kann die Berufserfahrung auch nur zum Teil oder gar nicht auf die Gehaltsstufe anrechnen.

Gehaltstabelle Erzieher und Erzieherinnen: Entgelttabelle des Öffentlichen Dienstes (TVöD SuE) 2019



EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 S 18 3733.74 3847.26 4343.71 4716.01 5274.49 5615.77 S 17 3391.53 3692.14 4095.47 4343.71 4840.10 5131.76 S 16 3311.26 3611.48 3884.50 4219.58 4591.90 4815.29 S 15 3187.77 3474.93 3723.18 4008.62 4467.80 4666.35 S 14 3171.02 3439.30 3715.15 3995.76 4306.04 4523.21 S 13 3117.30 3352.84 3661.11 3909.30 4219.58 4374.70 S 12 3074.50 3343.35 3638.92 3899.53 4222.22 4358.74 S 11b 2994.79 3295.80 3453.43 3850.57 4160.84 4346.99 S 11a 2933.26 3232.36 3388.98 3785.22 4095.47 4281.63 S 9 2723.92 2982.65 3220.39 3566.21 3890.41 4138.97 S 8b 2723.92 2982.65 3220.39 3566.21 3890.41 4138.97 S 8a 2685.14 2917.80 3123.13 3317.66 3506.77 3703.99 S 7 2620.66 2840.76 3033.56 3226.32 3370.93 3586.65 S 4 2481.17 2714.24 2882.94 2997.41 3105.85 3274.79 S 3 2321.05 2553.99 2864.86 2932.94 2.844,45 3014.27 S 2 2.182,40 2293.44 2375.39 2467.05 2563.43 2659.84 Wie viel Erzieher und andere Mitarbeiter des Sozial- und Erziehungsdienstes verdienen, sehen Sie in dieser Entgelttabelle des Öffentlichen Dienstes (TVöD SuE):Quelle: www.oeffentlichen-dienst.de; Tarif gültig vom 1. März 2018 bis 31. März 2019

Eingruppierung Sozial- und Erziehungsdienst im Öffentlichen Dienst:

Je nach Art der Anstellung und Einrichtung werden Erzieher in folgende Entgeltgruppen eingeteilt:

Entgeltgruppe Tätigkeit als S 18 LeiterIn in Kita (ab 180 Plätze), Leiter in Erziehungsheim S 17 LeiterIn in Kita (ab 130 Plätze) S 16 LeiterIn in Kita (ab 100 Plätze) S 15 LeiterIn in Kita (ab 70 Plätze) S 14 SozialarbeiterIn mit Garantenstellung S 13 LeiterIn in Kita (ab 40 Plätze) S 12 SozialarbeiterIn mit schwieriger Tätigkeit S 11b SozialarbeiterIn S 11a Stellvertretende Leitung Behinderteneinrichtung S 9 LeiterIn in Kita, Koordinierter ErzieherIn, Heilpädagoge/in S 8b ErzieherIn mit schwieriger Tätigkeit S 8a ErzieherIn S 7 GruppenleiterIn in Werkstatt S 4 KinderpflegerIn mit schwieriger Tätigkeit S 3 KinderpflegerIn S 2 Beschäftigter als KinderpflegerIn Quelle: www.oeffentlichen-dienst.de

Wie viel verdienen Erzieher und Erzieherinnen außerhalb des öffentlichen Dienstes?

Für Einrichtungen anderer Träger, etwa der Kirche, der Diakonie oder Lebenshilfe, gilt der Tarif des öffentlichen Dienstes zwar nicht, aber deren Löhne (teils mit eigenem Tarif-Vertrag) sind meist daran angelehnt.

Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Tarifvertrag für Beschäftigte der Länder (TV-L), nach dem zum Beispiel Erzieher der Stadt Hamburg oder Berlin bezahlt werden. Dieser Tarif ist niedriger, was häufig zu Streiks führt.

Gehalt von Erziehern und Erzieherinnen ohne Tariflohn

Trotzdem werden nicht alle Erzieher nach Tarif bezahlt. Rund ein Viertel aller Erzieher sollen nach einer Untersuchung des "Lohnspiegels" in Zusammenarbeit mit der Hans-Böckler-Stuftung von 2014 ohne Tariflohn auskommen - und haben dann meist das Nachsehen.

"Unsere Daten zeigen einmal mehr, dass Beschäftigte in Einrichtungen mit Tarifbindung mehr verdienen und häufiger Weihnachts- und Urlaubsgeld erhalten, als dort, wo keine Tarifverträge gelten", erklärt WSI-Experte Dr. Heiner Dribbusch zur Studie. Rund 9 Prozent sollen sie gegenüber den Kollegen mit Tariflohn weniger verdienen. Das entspricht etwa 220 Euro.

