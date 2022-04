Keine Gehaltserhöhung bekommen? Drei Gründe, warum Sie bisher leer ausgegangen sind

Von: Andrea Stettner

Lob ist nicht genug – nach längerer Zeit im Job erwarten Mitarbeiter auch eine Gehaltserhöhung. Bleibt diese aus, stecken meist bestimmte Gründe dahinter.

Sie erledigen Ihre Arbeit gewissenhaft und setzen sich für Ihre Firma ein – und trotzdem bleibt eine Gehaltserhöhung bisher aus? Um den Gründen dafür auf die Spur zu kommen, sollten Mitarbeiter nicht nur die Schuld auf ihren Vorgesetzen schieben. Manchmal liegt die Ursache auch in ganz banalen Gründen.

1. Sie glänzen mit Bescheidenheit

Jeden Tag im Job Vollgas geben, Überstunden schieben – und der Chef belohnt sie trotzdem nicht mit mehr Gehalt? Das könnte daran liegen, dass Sie zu bescheiden sind und im Team vor allem mit Unsichtbarkeit glänzen. Um monatlich mehr Geld zu kassieren, müssen Sie Ihren Einsatz und Ihre Erfolge sichtbar machen. Frei nach dem Motto: „Tue Gutes und rede darüber!“

To Do:

Bereiten Sie Zahlen vor , die Ihren Erfolg unterstreichen . Sie sind die besten Argumente für eine Gehaltserhöhung! Wie viele Kunden konnten Sie etwa im letzten Jahr gewinnen? Wie viel Geld haben Sie der Firma gespart?

Halten Sie zudem Ihren Vorgesetzten mit regelmäßigen Updates über Ergebnisse und Ziele Ihrer Arbeit auf dem Laufenden – per E-Mail oder in Meetings.

2. Sie schaffen keinen Mehrwert

Wer seit einem Jahr und länger seinem Aufgabengebiet nachgeht, ohne sich weiterzuentwickeln oder zusätzliche Aufgaben zu übernehmen, dem fehlen leider auch schlagkräftige Argumente für eine Gehaltserhöhung.

To Do:

Reflektieren Sie Ihre Fähigkeiten: Wo kann ich mich verbessern? Welche Skills möchte ich ausbauen? Nehmen Sie Möglichkeiten zur Weiterbildung war und steigern Sie so Ihren Mehrwert für das Team und das Unternehmen.

Sie haben eine klasse Idee, wie Sie die Leistung im Team steigern oder sogar Geld einsparen können? Dann immer heraus damit! Präsentieren Sie Ihrem Vorgesetzten innovative Lösungsvorschläge und steigern Sie so Ihren Wert.

3. Sie fragen nicht nach einer Gehaltserhöhung

So einfach es klingt: Wenn Sie eine Gehaltserhöhung wollen, dann müssen Sie auch darum bitten! Eine automatische Gehaltserhöhung wird es nicht geben – schließlich will Ihre Firma ja Geld verdienen und nicht ohne Not mehr davon ausgeben. Auch wenn Ihnen eine Gehaltsverhandlung unangenehm ist, so sollten Sie sich eines im Klaren sein: Die Forderung nach einer Gehaltserhöhung ist völlig legitim!

To Do:

Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Vorgesetzen. Gehaltsgespräche sollten nie zwischen Tür und Angel geführt werden und schon gar nicht, wenn die Laune des Chefs im Keller ist.

mit Ihrem Vorgesetzen. Gehaltsgespräche sollten nie zwischen Tür und Angel geführt werden und schon gar nicht, wenn die Laune des Chefs im Keller ist. Bereiten Sie schlagkräftige Argumente vor: Präsentieren Sie Ihre Erfolge (mit konkreten Zahlen, s.o.) und zeigen Sie, wie wertvoll Sie für das Unternehmen sind.

Und falls Ihre Gehaltsforderung doch abgelehnt wir: Bitten Sie Ihren Chef darum, Ziele zu vereinbaren, die einen Gehaltssprung für Sie möglich machen. So erhalten Sie klare Orientierungspunkte, welche Ihre Motivation auch ungemein steigern dürften. (as)