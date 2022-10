Gehaltsverhandlung: Besser nicht mit dem Argument Inflation kommen 

Was für ein weltfremde Artikel! Schon gehört: es gibt einen Facharbeitermangel.

Ich hatte vor ca. 4 Monaten eine Gehaltsverhandlung. Danach habe ich das Zwischenzeugnis beantragt und 1 Woche nach Erhalt einen neuen Job. Ich musste nur kündigen und mich jetzt an die Frist halten.

Fazit : die Klinik in der ich aktuell noch arbeite hat wieder eine Intensivschwester verloren, keine Überstunden und Zusatzdienste mehr, hoch gepokert die Personalabteilung.

Was ein Blödsinn zu schreiben " später nochmal verhandeln". Das ist nur hinhalten. Sowas braucht kein Mensch mehr.