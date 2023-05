Entspannter im Job? Fünf Dinge, die man von gelassenen Menschen lernen kann

Von: Carina Blumenroth

Stress, Hektik und Ungeduld können im Job überall lauern. Da ruhig zu bleiben, ist schwer. Fünf Tipps können dabei helfen, dass man gelassener reagiert.

Fristen, Planänderungen oder technische Probleme: der Arbeitsalltag kann manchmal an den Nerven zerren. Wenn man sich nicht versieht, dann leidet die eigene Stimmung und das Gemüt darunter. Ebenso kann es passieren, dass man auf herausfordernde Situationen extremer reagiert und sich diese dann nicht mehr so einfach meistern lassen. Allerdings gibt es Tipps, wie man gelassener im Alltag und Job werden kann.

Gelassen werden: Wie man es schaffen kann und was man beachten muss

Frische Luft, Spaziergänge und andere Rituale können dafür sorgen, dass man gelassener wird. (Symbolfoto) © xStefanxSchuetzx/Imago

Einen Schalter umlegen und dann ist man gelassen, ruhig und besonnen – das wäre vermutlich ein Traum für den ein oder anderen. Ganz so einfach geht das allerdings nicht. Man muss an sich arbeiten, sich selbst hinterfragen und für sich einstehen. Das kann mitunter ein steiniger Weg sein. Mit ein paar Strategien sollte es aber machbar sein.

Perfektionismus ablegen: Einfach gesagt, die Umsetzung dauert allerdings seine Zeit – man kann nicht in allen Lebensbereichen immer 100 Prozent geben und perfekte Arbeit abliefern. Oft setzen sich Menschen unnötig selbst unter Druck und letztendlich führt dies zu permanenter Unzufriedenheit. Ist eine Aufgabe gut erledigt, kann dies auch ausreichen – einen perfekten Zustand muss man nicht (immer) erreichen. Den Kopf lüften: Spazieren gehen, die Natur genießen und sich den Wind um die Nase wehen lassen – das kann schlechte Gedanken vertreiben. Geo.de informiert, dass eine natürlich-biologische Umgebung das Gehirn beeinflusse. Demnach könne Stress abgebaut werden und man könne sich entspannen. Auszeiten schaffen: Ständig unter Strom und immer unterwegs zur nächsten Aufgabe, das kann den Stresspegel erhöhen. Wer kleinere Pausen in den Alltag integrieren kann, schafft schon einmal einen Grundstein dafür, gelassen handeln zu können. Auch auf ausreichenden Schlaf sollte geachtet werden. Nein sagen: Man sollte die eigenen Grenzen nicht ignorieren – wenn Kollegen fragen, ob man helfen kann, gerade aber keine zeitlichen Kapazitäten da sind, sollte man dies auch so kommunizieren. Immer versuchen, den Workload doch irgendwie zu stemmen, kann zu einem Pulverfass werden. Eine Stellschraube ist auch die Priorisierung von Aufgaben – alles gleichzeitig wird auf Dauer nicht klappen. Selbstreflexion: Das eigene Verhalten ehrlich analysieren und Optimierungsbedarf zur Kenntnis nehmen. Aber auch das Besinnen auf Dinge, die gut geklappt haben, kann bestärkend sein. In dem Zusammenhang kann man sich auch dankbarer zeigen.

Rituale können helfen, gelassener zu werden

Alle Tipps, die dabei helfen können, gelassener zu werden, sind keine Wundermittel. Das heißt, nach einem Spaziergang oder einer kleinen Pause extra, wird man nicht den Schalter umgelegt haben und von nun an immer gelassen reagieren, weil man grundsätzlich entspannter ist. Vielmehr sind es die vielen kleinen Schritte dazwischen – wenn man Routinen entwickelt, die Entschleunigung schaffen und diese fest im Alltag verankert sind, werden Körper und Geist in Balance gebracht.

Ist dieser Schritt geschafft, erlangt man durch Gelassenheit mehr Kontrolle über die eigene Handlungsfähigkeit – man wird nicht von Wut oder anderen Emotionen beherrscht, sondern kann die Situation selbst lenken, informiert Karrierebibel.de.

Kurze Soforthelfer in stressigen Situationen

Wenn man entspannter in akuten Situationen reagieren will, helfen kleine Kniffe auch kurzfristig dabei, seine Emotionen bestmöglich im Griff zu halten. Sinnvoll kann in diesem Zusammenhang eine tiefe Atmung in den Bauch sein – am besten ein paar Mal tief durchatmen und dann dem Gegenüber antworten. Wer nach der Atemtechnik noch Groll verspürt, kann auch einen Schluck Wasser trinken, das lässt auch noch ein paar Sekunden vergehen. Vielleicht hat man sich dann einige Worte zurechtgelegt, die gesagt werden können.

Hat man eine spitze Bemerkung bekommen, die einen nur auf die Palme bringen soll, kann es auch ratsam sein, nicht darauf zu reagieren. Damit befeuert man gar nicht erst die Situation, sondern sorgt dafür, dass die andere Person sich ärgert, weil der Plan nicht aufgegangen ist.