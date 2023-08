Selbst Profi-Fußballerinnen können häufig nicht von ihrem Gehalt leben

Patriarchat am Ball

Von Ulrike Hanninger schließen

Die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft 2023 rückt nicht nur die Spielerinnen in den Fokus. Eine Umfrage der Sportschau befasst sich mit deren Gehalt.

Frauen verdienen laut Statistischem Bundesamt im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer in ähnlichen Positionen (Stand: 2023). Da macht der Frauenfußball keine Ausnahme. Anlässlich der Frauen-WM 2023 in Neuseeland und Australien sorgen die wenigen gesicherten Zahlen, die man zu dem Thema hat, für Gesprächsstoff. Die Sendung Sportschau hat dazu eine Umfrage initiiert, die die Spielerinnen der Bundesliga und der 2. Liga anonym zu ihrem Gehalt befragt.

Umfrage lässt erahnen, wie niedrig das Gehalt von Fußballerinnen ist

+ Auch Profi-Fußballerinnen wie Alexandra Popp verdienen vermutlich kein großes Gehalt. © Beautiful Sports/Imago

Um wirklich aussagekräftig zu sein, ist die Studie der Sportschau zu klein. Einen Eindruck vermittelt sie aber auf jeden Fall. Der Fragebogen wurde an Spielerinnen der 1. und 2. Liga verteilt. 122 Frauen haben daran teilgenommen und anonym geantwortet.

24 Prozent der Spielerinnen kein Geld 34 Prozent der Spielerinnen bis 500 Monatsgehalt (brutto) 15 Prozent der Spielerinnen 500 Euro bis 1.000 Euro Monatsgehalt (brutto) 12 Prozent der Spielerinnen 1.000 Euro bis 2.000 Euro Monatsgehalt (brutto) 5 Prozent der Spielerinnen mehr als 3.000 Euro Monatsgehalt (brutto)

Das Ergebnis zeigt, dass selbst Profi-Spielerinnen, die den Großteil ihrer Zeit mit Training verbringen, in der Regel nicht genügend Geld verdienen, um damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Immer wieder hört man, dass sie sich mit Nebenjobs über Wasser halten oder zusätzlichen Beschäftigungen nachgehen.

Zehn lukrative Nebenjobs in Deutschland Zehn lukrative Nebenjobs in Deutschland

Die Gender Pay Gap im Profi-Fußball

Der Ruf nach gerechter Bezahlung ist spätestens seit der Europameisterschaft im Juli 2022 in aller Munde. Damals forderte die Nationalspielerin Lina Magull einen Mindestlohn von wenigstens 2.000 Euro für Fußballerinnen. Spekulationen über das Gehalt von Spitzensportlerinnen wie Alexandra Popp, Spielerin beim Vfl Wolfsburg und DFB-Kapitänin befeuern die Debatte. Laut maennersache.de schätzt man es auf gerade mal 40.000 Euro pro Jahr, zuzüglich Prämien.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Frauenrechte sind dennoch auf dem Vormarsch

Die Problematik eint Profi-Fußballerinnen und Frauen in „normalen“ Jobs. Die ungleiche Bezahlung ist auch im Jahr 2023 noch präsent und stark verbreitet. Und doch wird Frauen immer mehr der Rücken gestärkt. Ein Gerichtsurteil des Bundesarbeitsgerichts etwa setzt fest, dass sich die Ungleichheit auch nicht durch Verhandlungsgeschick rechtfertigen lässt. Zudem kristallisieren sich Jobs heraus, in denen tatsächlich Frauen zu den Besserverdienern gehören, darunter Immobilienmaklerin, Ärztin oder Personalreferentin. Es lohnt sich also für alle Frauen, am Ball zu bleiben.

Rubriklistenbild: © Beautiful Sports/Imago