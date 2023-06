4-Tage-Woche nach 100-80-100-Ansatz sorgt für positive Effekte laut Studie

Von: Anne Hund

Ist die 4-Tage-Woche eine Chance für Unternehmen auch in Deutschland? Eine großangelegte Studie aus Großbritannien macht Befürwortern Hoffnung.

Die Einführung einer 4-Tage-Woche, wie es in anderen Ländern schon erprobt wurde – darüber wird derzeit auch in Deutschland diskutiert. Befürworter einer 4-Tage-Arbeitswoche berichten dabei häufig über die Erfahrungen aus Schweden, Island oder Belgien, die gezeigt hätten, dass die auf vier Tage reduzierte Arbeitswoche die Arbeitsbelastung senke und die Produktivität erhöhe.

Weniger Arbeitsbelastung, mehr Produktivität der Mitarbeiter? Befürworter der 4-Tage-Woche zitieren gerne Tests aus anderen Ländern, die das gezeigt hätten.

4-Tage-Woche auch in Deutschland in der Diskussion

Was die viel diskutierte 4-Tage-Woche betrifft, gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Ansätze: Das eine Modell sieht vor, dass die üblichen 40 Regelstunden auf vier Tage verteilt werden, wovon Arbeitsforscher einem Bericht von ARD alpha zufolge allerdings abraten, weil das unterm Strich vier 10-Stunden-Arbeitstage bedeuten würde, was aus ihrer Sicht unter anderem gesundheitsschädlich sein könne.

4-Tage-Woche nach dem 100-80-100-Ansatz

Das andere Modell funktioniert nach dem sogenannten 100-80-100-Ansatz. Was bedeutet, dass für 80 Prozent der bisherigen Arbeitszeit das volle Gehalt ausgezahlt und dennoch eine hundertprozentige Produktivität erwartet wird. ARD alpha beschreibt dazu eine, wie es in dem Online-Bericht heißt, großangelegte Umfrage, die von Juni bis Dezember 2022 im Großbritannien durchgeführt wurde. 61 Unternehmen sowie rund 2.900 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nahmen daran teil.

Gleiche Produktivität, weniger Stress

Wie die Ergebnisse zeigten, sorgt die 4-Tage-Woche nach dem 100-80-100-Ansatz für zahlreiche positive Effekte: „39 Prozent der Mitarbeiter fühlten sich durch den 100-80-100-Ansatz weniger gestresst, 71 Prozent wiesen am Ende der Studie ein geringeres Burnout-Niveau auf. Auch Angstzustände, Müdigkeit und Schlafprobleme gingen zurück“, heißt es in dem Bericht von ARD alpha zu der Umfrage. Von den 61 Unternehmen hätten nach der Untersuchung 56 an der 4-Tage-Woche festgehalten.

4-Tage-Woche als Chance? Beispiel aus Großbritannien kein Einzelfall

Das Beispiel aus Großbritannien ist kein Einzelfall, wie es in dem Bericht heißt. Beispielsweise in Island seien verkürzte Arbeitszeiten nach einer Testphase in den Jahren 2015 bis 2019 „mittlerweile gesetzlich verankert“.