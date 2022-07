Selbstständigkeit: So gehen Sie richtig mit dem Gründungszuschuss um – muss dieser versteuert werden?

Sicher gründen

Von der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit – genau dabei soll der Gründungszuschuss helfen. Doch was müssen Sie bei der Gründung eigentlich beachten?

Der Schritt in die Selbstständigkeit kann für viele die genau richtige Entscheidung sein, wären da nicht so viele Unklarheiten und Hürden, die den Weg erschweren. In den allermeisten Fällen ist zum Beispiel eigenes Startkapital für eine Gründung erforderlich. Alle, die gründen wollen, können dann versuchen Förderprogramme vom Bund und von den Ländern zu bekommen. Wer aber vorher in der Arbeitslosigkeit war, der kann auch von der Agentur für Arbeit unterstützt werden, wie der Lohnsteuerhilfeverein berichtet.

Unterstützung fürs Gründen: Arbeitslose können auf Gründungszuschuss vom Amt hoffen

Der Gründungszuschuss soll Ansporn und Unterstützung für arbeitslose Menschen zugleich sein. Sie sollen sich somit eine neue Existenz aufbauen und ermutigt werden, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Ein Rechtsanspruch auf diese Förderung besteht allerdings nicht – die Entscheidung liegt im Ermessen der Agentur für Arbeit. Wenn Sie Gründungszuschuss bekommen wollen, ist dies an verschiedene Bedingungen geknüpft. Eine gute Nachricht vorweg: Der Gründungszuschuss ist steuerfrei. Außerdem können Sie sich weitere Unterstützung durch Förderprogramme vom Bund und von den Ländern holen.

Unter diesen Voraussetzungen können Sie den Gründungszuschuss erhalten

Sie können unter vier Voraussetzungen einen Gründungszuschuss beantragen:

Bestehende Arbeitslosigkeit: Wenn Sie Ihre selbstständige Tätigkeit aufnehmen, müssen Sie noch mindestens 150 Tage Anspruch auf Arbeitslosengeld I haben. Beziehen Sie Arbeitslosengeld II, dann können Sie keinen Gründungszuschuss beantragen. Für Sie hält die Agentur für Arbeit die Möglichkeit bereit, das Einstiegsgeld zu beantragen.

Wenn Sie Ihre selbstständige Tätigkeit aufnehmen, müssen Sie noch mindestens 150 Tage Anspruch auf Arbeitslosengeld I haben. Beziehen Sie Arbeitslosengeld II, dann können Sie keinen Gründungszuschuss beantragen. Für Sie hält die Agentur für Arbeit die Möglichkeit bereit, das Einstiegsgeld zu beantragen. Dauer der Arbeitszeit: Die selbstständige Arbeit muss zum Ende der Arbeitslosigkeit führen und eine Mindestarbeitszeit von 15 Wochenstunden haben.

Die selbstständige Arbeit muss zum Ende der Arbeitslosigkeit führen und eine Mindestarbeitszeit von 15 Wochenstunden haben. Qualifikation: Sie müssen der Agentur für Arbeit nachweisen, dass Sie fähig sind, die geplante Tätigkeit durchzuführen. Das geht zum Beispiel durch Berufserfahrung oder Fortbildungen.

Sie müssen der Agentur für Arbeit nachweisen, dass Sie fähig sind, die geplante Tätigkeit durchzuführen. Das geht zum Beispiel durch Berufserfahrung oder Fortbildungen. Zukunftsfähigkeit: Die Agentur für Arbeit möchte wissen, ob die Existenz, die Sie aufbauen wollen, zukunftsfähig ist und dafür sorgen kann, dass Sie ausreichend Einkommen erwirtschaften. Das können Sie zum Beispiel mit Stellungnahmen der Industrie- und Handelskammer, Fachverbänden oder berufsständischen Kammern nachweisen.

Gründungszuschuss: In welcher Höhe bekommen Sie Geld und in welchem Zeitraum?

Den Gründungszuschuss muss man in zwei Phasen einteilen, in denen Gründerinnen und Gründer Geld erhalten. Die erste Phase umfasst die ersten sechs Monate der Selbstständigkeit. Da bekommt die Gründerin oder der Gründer das bekannte Arbeitslosengeld plus 300 Euro Gründungszuschlag. Wenn man also 1.500 Euro Arbeitslosengeld bekommen hat, dann kommen jetzt 300 Euro dazu. Dieser Zuschlag dient der sozialen Absicherung, mit den 300 Euro werden also die Kranken-, Pflege-, und Rentenversicherung gezahlt.

Nach den sechs Monaten startet die zweite Phase der Gründung, in dieser Zeit müssen Gründerinnen und Gründer selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen. Sie erhalten lediglich die 300 Euro, um Kranken-, Pflege-, und Rentenversicherung zu zahlen. Diesen Zuschlag erhalten Sie für neun Monate.

Steuer beim Gründungszuschuss? Nein – aber den Gewinn müssen Sie natürlich versteuern

Der Gründungszuschuss von der Agentur für Arbeit an sich ist steuerfrei. Das bedeutet, dass Sie da nichts weiter beachten müssen. Allerdings müssen Sie Ihren Gewinn durch die selbstständige Tätigkeit natürlich versteuern und eine Steuererklärung machen. Wenn Sie im Bezug auf die Selbstständigkeit Fragen haben, dann ist der Steuerberater bzw. die Steuerberaterin die richtige Ansprechperson für Sie. (cbl)

