HILTON MUNICH AIRPORT

Teilen

Arbeiten unter Palmen: Für Sales Coordinator Ariane und Front-Office Agent Marc ist die Arbeit im Hilton Munich Airport mit Glücksgefühlen verbunden © Hilton Munich Airport

Hilton Munich Airport bietet Jobs für Fachkräfte, Quereinsteiger, Praktikanten oder Azubis und hat aktuell offene Stellen im Housekeeping, der Küche oder im Service.

Wer für Hilton arbeitet, dem steht die ganze Welt offen: In 123 Ländern ist das Unternehmen mit rund 7000 Hotels vertreten. Ein besonders schönes liegt am Flughafen München. Im Hilton Munich Airport sorgen echte Palmen für Urlaubsgefühl in der Lobby. Zwei Restaurants präsentieren die Vielfalt der alpinen Küche. Die 550 Zimmer, aufgeteilt auf drei Flügel, sind komplett renoviert, die Restaurants, das Spa und der Fitness-Bereich ebenso.

Mehr Infos

Von der internationalen und bayerischen Gastfreundlichkeit, die das Hotel auszeichnet, profitieren auch die Mitarbeitenden aus aller Welt. „Wer seiner Karriere eine internationale Grundlage geben möchte, ist bei uns genau richtig“, sagt Generalmanager Markus Hussler. „Bei uns gibt es unzählige Chancen, später an so gut wie jedem spannenden Ort leben und arbeiten zu können.“

Bayerische Gastfreundschaft: Im Hilton Munich Airport erwartet auch die Mitarbeitenden eine Willkommenskultur. Restaurant Supervisor Martina kann das bestätigen. © Hilton Munich Airport

Egal ob Nachwuchskräfte, die an einem Praktikum oder einer Ausbildung interessiert sind, Fachleute, Quereinsteigende oder Rückkehrwillige, egal ob in Vollzeit, Teilzeit oder als Aushilfe – für jeden mit dem richtigen Mindset stehen die Türen im Hilton Munich Airport offen, betont Hussler. „Es warten die besten Team Member, Vorgesetzten, Förderer, Freundinnen und Freunde, die man sich bei der Arbeit wünschen kann. Wir begegnen uns alle auf Augenhöhe – ungeachtet der Position.“ Eine wohlwollende Feedbackkultur und ein transparenter Informations- und Kommunikationsfluss, der alle miteinbezieht, gehören fest zur DNA des Unternehmens.

Hilton Munich Airport: Die Team Member sind begeistert von der Willkommenskultur

Martina kann das nur bestätigen. Sie wechselte vom Hilton in Prag an das Airport Hotel, um hier als Restaurant Supervisor zu arbeiten. „Um ehrlich zu sein, hatte ich am Anfang etwas Bammel, weil ich nicht gewusst habe, was mich erwartet“, berichtet sie. Umso verblüffter war sie, dass es für jede neue Arbeitskraft einen Welcome Day gibt, einen Empfang, bei dem sich alle Kolleginnen und Kollegen vorstellen. „Ich war überrascht, wie superfreundlich mich jeder im Team willkommen geheißen hat.“ Auch die Einarbeitung war herzlich und strukturiert. Martinas Fazit: „Ich liebe es, hier zu arbeiten.“



Auch Sales Coordinator Ariane schwärmt vom größten Airport Hotel in ganz Europa. „Wir haben dieses tolle internationale Flughafen-Flair – und dennoch sind wir hier wie in einer ruhigen Oase.“ Sehr zu schätzen weiß sie auch das moderne Equipment. „Alles hier ist neu, wir haben die modernste Technik. Das erleichtert uns in allen Abteilungen auf so vielen Ebenen die Arbeit.“

Allen Gästen gerecht zu werden, ist Front-Office Agent Marc ein großes Anliegen. „Bei den Business-Gästen ist Präzision und Schnelligkeit gefragt, bei den Familien Aufmerksamkeit und Aufklärung über ihre Möglichkeiten und bei den Gestrandeten einfach Empathie, Feingefühl und der Ansporn, aus ihrer unschönen Erfahrung am Flughafen doch noch eine schöne zu machen“, erzählt er und strahlt. „Dafür haben wir zum Glück die besten Voraussetzungen mit den tollen neuen Zimmern, dem Spa und den Restaurants.“

Das Hilton unterstützt seine Belegschaft auf vielen Wegen

Mit der unternehmenseigenen Hilton University und persönlichen Coachings werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Entwicklung unterstützt – egal, ob die individuellen Karrierepläne regional, deutschlandweit oder international ausgelegt sind. Mit dem Go Hilton Reiseprogramm unterstützt das Hilton Munich Airport die Team Member aber auch dabei, privat die ganze Welt zu bereisen – zu günstigen Raten inklusive Friends & Family Rates. Zugleich profitiert die Belegschaft von Rabatten bei über 600 Marken der unterschiedlichsten Branchen. Ebenso gibt es ein Team Member Restaurant mit einer reichlichen Auswahl, in dem Mitarbeiter von morgens bis abends verköstigt werden.

Das Mitarbeiter-Parkhaus befindet sich keine zwei Minuten zu Fuß vom Hotel entfernt und steht Team Member kostenfrei zur Verfügung – inklusive Benzin-Zuschuss. Hilton fördert aber auch den Arbeitsweg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und bezuschusst ein Jobticket mit bis zu 101 Euro monatlich. Zeit für Interessierte, sich auf den Weg zu machen.

Hilton Munich Airport freut sich auf Ihre Bewerbung:

Zahlreiche spannende Jobs, zum Beispiel in den Bereichen:

Housekeeping

Service

Küche

Zum Karriereportal

Kontakt

Hilton Munich Airport

Terminalstraße Mitte 20

85356 München

Telefon: +49 (0)89 9782 0

Mail: info.munichairport@hilton.com

Direktbewerbung:

munichairport.hilton-jobs.de