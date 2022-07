Hochschule Landshut: Neuer Studiengang „Digitales Verwaltungsmanagement“ als Brücke zwischen IT und Verwaltung

Absolvent*innen des neuen Studiengangs „Digitales Verwaltungsmanagement“ haben sehr gute Berufsaussichten. © Hochschule Landshut

Ab kommendem Wintersemester bietet die Hochschule Landshut den neuen Studiengang „Digitales Verwaltungsmanagement“ an. Die Berufsperspektiven sind hervorragend.

Die Digitalisierung unserer Gesellschaft ist omnipräsent und wird auch in öffentlichen Bereichen mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Was aber fehlt, sind die Experten*innen für die Schnittstellen IT und Verwaltung. Mit dem neuartigen Bachelorstudiengang „Digitales Verwaltungsmanagement“ besetzt die Hochschule Landshut genau diese Schnittstelle und baut so eine Brücke zwischen IT und Organisation. Hier werden die Studierenden von der Pike auf zu Experten*innen und somit Vermittler*innen zwischen beiden Welten ausgebildet.

Neue Perspektiven am Arbeitsmarkt

Mit „Digitales Verwaltungsmanagement“ schafft die Fakultät Informatik ganz neue Perspektiven am Arbeitsmarkt. Bereits zum kommenden Wintersemester startet der innovative Bachelorstudiengang in einem Bereich, der nicht zuletzt durch Corona noch einmal einen gehörigen Schub erhalten hat. Der glänzenden Berufsaussichten ist sich auch Digitalministerin Judith Gerlach bewusst. „Der neue Studiengang ist ein wichtiger Schritt, um Fachkräftemangel in der Verwaltung entgegenzuwirken und digitale Verfahren flächendeckend zu etablieren“, so Frau Gerlach. „Hier werden Botschafter für Digitalisierung und eine moderne Verwaltung ausgebildet“, ergänzt die Staatsministerin.

Große Nachfrage nach Expert*innen

Aber was genau können sich Studieninteressierte unter den Kernfächern wie „New Public Management“, „Lean Administration“, oder „Open Government and Open Data“ vorstellen, was erwartet sie und wie werden sie das Gelernte später anwenden können? Mit dem Studiengang „Digitales Verwaltungsmanagement“ möchte die Hochschule Landshut eine Brücke schlagen zwischen IT und Organisation – und zwar im Verwaltungssektor. Die Studierenden werden in sieben Semestern intensiv und praxisorientiert darauf vorbereitet, digitale Projekte zu organisieren, zu planen und durchzuführen. Nach ihrem Abschluss sind sie somit Expert*innen im Schnittstellenbereich zwischen Informatik und Verwaltungs- bzw. Wirtschaftswissenschaften. Absolventen*innen erwarten hervorragende Berufsaussichten in allen öffentlichen und privatwirtschaftlichen Organisationen, die das große Potenzial der digitalen Transformation ausschöpfen wollen. Denn mit ihrem Abschluss sind sie nicht nur in der Lage, digitale Strukturen in Unternehmen und Organisationen zu analysieren, zu optimieren und zu implementieren, sondern verfügen auch über die kommunikativen Kompetenzen und Management-Skills, die benötigt werden, um als Führungskraft Verantwortung für den Weg in die digitale Wirtschaft der Zukunft zu übernehmen.

An der Hochschule Landshut können Student*innen schon bald den einzigartigen Studiengang „Digitales Verwaltungsmanagement“ belegen. © Hochschule Landshut

Digitales Verwaltungsmanagement im südbayerischen Raum einzigartig

Hinzu kommt, dass der Studiengang „Digitales Verwaltungsmanagement“ im südbayerischen Raum bisher einzigartig ist. Studienanfänger*innen, die Interesse an einer grundständigen IT-Ausbildung haben und zudem auch Spaß daran, den Staat digital voranzubringen, winken mit dem interdisziplinären Bachelorstudiengang glänzende Berufsaussichten. Schließlich könnten, laut Nationalem Normenkontrollrat, Unternehmen jährlich eine Milliarde Euro einsparen, wenn es genug „digitale Botschafter“ in diesem Bereich gäbe und die am meisten genutzten Verwaltungsdienstleistungen digital abrufbar wären. Ein weiterer Vorteil des Bachelorstudiengangs der Fakultät Informatik: Studierende müssen sich nicht – wie bei manch ähnlich klingenden Studiengängen – von vornherein auf den öffentlichen Sektor festlegen. Auch in der freien Wirtschaft, besonders in großen Unternehmen, finden sie ein breites Betätigungsfeld. Absolventen*innen des neuen Studiengangs erwarten also tatsächlich hervorragende Berufsaussichten in allen öffentlichen und privatwirtschaftlichen Organisationen, die das überwältigende Potenzial der digitalen Transformation nutzen wollen.

Weitere Infos zum neuen Studiengang der Fakultät Informatik an der Hochschule Landshut

Nach Studienabschluss bilden die Student*innen des Digitalen Verwaltungsmanagements die perfekte Schnittstelle zwischen Informatik und Verwaltungs- bzw. Wirtschaftswissenschaften. © Hochschule Landshut

Bachelorstudiengang Digitales Verwaltungsmanagement: Fakten im Überblick

Abschluss: Bachelor of Arts (B.A.) Bewerbung: bis 15.09.2022 Regelstudienzeit: 7 Semester Praxisorientiertes Studium: intensive Zusammenarbeit mit Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen der Region

Hochschule Landshut © Hochschule Landshut

