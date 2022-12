Masterstudiengänge Prozessmanagement & Ressourceneffizienz und Digitale Unternehmensführung

Teilen

Studieren neben dem Job - mit zukunftsweisenden MBA- und Masterstudiengängen an der Hochschule Landshut. © Hochschule Landshut

Die Weiterbildungsakademie der Hochschule Landshut bereitet Studierende perfekt auf ihre nächsten Schritte auf der Karriereleiter vor.

Bereit für Management-Aufgaben auf Führungsebene? Mit den beiden MBA-Studiengängen Prozessmanagement & Ressourceneffizienz sowie Digitale Unternehmensführung bereitet die Weiterbildungsakademie der Hochschule Landshut bestens für Aufgaben in diesem Bereich vor.



Wer auf der Suche nach einem Master in dieser Richtung unterwegs ist, sollte beide Studiengänge genauer unter die Lupe nehmen. Den zwei Studiengängen ist gemeinsam, dass sie berufsbegleitend neben einem Vollzeitjob absolviert werden können und mit dem zweiten akademischen Bildungsgrad MBA, dem Master of Business Administration, abschließen. Ein Abschluss berechtigt darüber hinaus zur Promotion. Das Studium dauert jeweils fünf Semester, mit einem Umfang von 90 ECTS.

MBA Prozessmanagement & Ressourceneffizienz

Ein herausragendes Merkmal dieses Studiengangs ist, dass der Abschluss nicht nur den Titel MBA, sondern auch den Titel Master of Engineering verleiht. Im Gegensatz zu einem betriebswirtschaftlichen MBA ist der MBA & Eng. technisch ausgerichtet und somit auf die Ansprüche von Berufstätigen im Bereich (Wirtschafts-)Ingenieurwesen, Naturwissenschaften und Betriebswirtschaft mit technischem Hintergrund zugeschnitten.

Neben Managementthemen geht es in diesem Studium besonders um nachhaltige Wertschöpfung und Prozessoptimierung. Gelehrt werden Methoden und Tools, um Verschwendung zu erkennen, zu analysieren und zu beseitigen.

Der Studiengang richtet sich an alle mit Hochschulabschluss, die sich für Experten- und Führungsaufgaben in den Abteilungen Technische Entwicklung, Logistik, Einkauf, Produktion, Fertigung, Planung oder im Bereich der Beratung höher qualifizieren möchten.

Ganz praxisnah findet ein Teil der Ausbildung in Deutschlands einmaliger Lern- und Musterfabrik, dem Technologiezentrum für Produktions- und Logistiksysteme (TZ PULS), in Dingolfing statt. Die Seminare laufen freitagnachmittags und samstags vor Ort an der Hochschule Landshut.

Mehr zum Master Prozessmanagement & Ressourceneffizienz

Die MBA Studiengänge haben unterschiedliche Schwerpunkte, bereiten Fachkräften aber gleichermaßen auf die aktuellen Herausforderungen vor. © Hochschule Landshut

MBA Digitale Unternehmensführung

Der Studiengang Digitale Unternehmensführung bereitet auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen in der digitalen Unternehmenswelt vor. Absolvent*innen sind branchenübergreifend als Führungskräfte im Bereich der digitalen Transformation gefragt.

Inhaltlich baut das Studium auf vier wesentlichen Säulen auf: Grundlagen der Unternehmensführung, Digitale Führung, Digitales Expertenwissen sowie Entrepreneurship. Diese Säulen sind Basisvoraussetzungen, um heutige Führungspositionen in Unternehmen übernehmen zu können. Eine hohe Flexibilität im Studium wird durch das Baukastenprinzip und eine weitere Spezialisierung über Wahlpflichtmodule geboten. Hier kann man seinen Schwerpunkt auf den Bereich Operation oder auf den Bereich Administration setzen. Die Seminare finden sowohl vor Ort am Campus Landshut als auch als Live-Online-Veranstaltung statt.

Wem das komplette Programm zu umfassend ist, kann im Rahmen des Studiengangs eine der beiden Bereiche Digitale Führung oder Digitales Expertenwissen als jeweils eigenständiges Hochschulzertifikat studieren.

Mehr zum Master Digitale Unternehmensführung

Die Masterstudiengänge treffen den Nerv der Zeit und greifen die aktuellen Transformationsprozesse in Wirtschaft und Industrie auf. © Hochschule Landshut.

Vergleich der MBA-Studiengänge

Prozessmanagement & Ressourceneffienz Digitale Unternehmensführung Management + Technik + Nachhaltigkeit Management + Digitalisierung MBA + Master of Engineering (M. Eng.) , 90 ECTS MBA, 90 ECTS 5 Semester (4. & 5. für Masterarbeit) 5 Semester (4. & 5. für Masterarbeit) Präsenz Online und Präsenz

Kontaktdaten

Weiterbildungsakademie der Hochschule Landshut

Am Lurzenhof 1

84036 Landshut

Tel.: +49 (0)871 - 506 285

Webseite: https://www.haw-landshut.de/