Akademisch weiterbilden mit einem berufsbegleitenden Masterstudiengang der Hochschule Landshut

Teilen

Die Hochschule Landshut bietet eine optimale Auswahl an berufsbegleitenden Masterstudiengängen mit zukunftsweisenden Schwerpunkten. © Hochschule Landshut

Die Hochschule Landshut bietet ein breitgefächertes Weiterbildungsprogramm für Berufstätige an. Mit einem MBA sind Sie bereit für den nächsten Karrieresprung.

Bereit für den nächsten Karrieresprung? Die Weiterbildungsakademie der Hochschule Landshut bietet ein professionelles und breit gefächertes Programm an berufsbegleitenden MBA-Studiengängen. Der Master of Business Administration, kurz MBA, fokussiert sich auf das Management-Know-how in der mittleren und oberen Führungsebene. Erfahren Sie hier alles über die angebotenen Masterstudiengänge – der nächste Schritt in Ihrer Karriere wartet bereits.

Die Hochschule Landshut bietet den richtigen Karrierekompass

Der berufliche Weg kann in verschiedene Richtungen gehen. Je nachdem, welcher Bereich das eigene Profil schärfen soll, kann der persönliche Kompass auf die Schwerpunkte Digitalisierung, Projektmanagement, Mensch oder Technik und Nachhaltigkeit gerichtet werden. Mit einem berufsbegleitenden MBA an der Hochschule Landshut sind Sie bestens gewappnet. Im Folgenden stellen wir Ihnen die einzelnen Masterstudiengänge vor:

Masterstudiengang „Digitale Unternehmensführung“

Wer die digitale Transformation in der Geschäftswelt vorantreiben will, sollte sein Augenmerk auf den Studiengang „Digitale Unternehmensführung“ richten und sich Kompetenzen im Bereich Digitalisierung und Führung aneignen.

Masterstudiengang „System and Project Management“

Effizient und effektiv planen und steuern! Darauf ist der MBA „System and Project Management“ ausgerichtet. Hier steht planbasiertes, traditionelles sowie innovatives agiles Projektmanagement im Mittelpunkt. Aus dem Programm können auch einzelne Module studiert werden bzw. besteht die Möglichkeit, wertvolle Zusatzzertifikate zu erwerben.

Der Studiengang System and Project Management bereitet aktuelle und künftige Führungskräfte auf die Herausforderungen der Industrie 4.0 vor. © Hochschule Landshut

Masterstudiengang „Werteorientiertes Produktionsmanagement“

Erfolgreich managen mit dem Menschen im Fokus! Auf Technik, Wirtschaft und Sozialität legt der MBA „Werteorientiertes Produktionsmanagement“ einen Schwerpunkt.

Masterstudiengang „Prozessmanagement und Ressourceneffizienz“

Der Studiengang „Prozessmanagement und Ressourceneffizienz“ richtet seinen Fokus auf Technik und Nachhaltigkeit. Im Gegensatz zu einem betriebswirtschaftlichen MBA ist der MBA & Eng. (Master of Business Administration and Engineering) technisch ausgerichtet und befasst sich mit nachhaltiger Wertschöpfung durch Prozessoptimierung.

Im Mittelpunkt des berufsbegleitenden Masters Prozessmanagement und Ressourceneffizienz steht die nachhaltige Wertschöpfung. © Hochschule Landshut

Sie konnten sich nun einen kleinen Überblick über die berufsbegleitenden MBAs der Hochschule Landshut verschaffen. Hier finden Sie nochmals alle Masterstudiengänge zusammengefasst.

Hochschule Landshut: Die Masterstudiengänge kurz zusammengefasst

„Digitale Unternehmensführung“ und „System and Project Management“

Studiengang Digitale Unternehmensführung System and Project Management Abschluss MBA MBA Dauer 5 Semester 5 Semester Start WS & SS WS & SS Gebühren 4.695 € pro Sem. (5. Sem. ist gebührenfrei) 4.695 € pro Sem. (5. Sem. ist gebührenfrei) Veranstaltungen am Campus Landshut am Campus Landshut Ziel Treiben Sie die digitale Transformation in der Geschäftswelt voran! Planen und steuern Sie effizient und effektiv! Fokus Digitalisierung & Führung Projektmanagement Besonderheiten Modul- und Zertifikatsstudium als Einstieg oder unabhängig vom Studium Möglichkeit, Zusatzzertifikate (GPM, PMI, Scrum.org, TÜV, etc.) zu erwerben

„Werteorientiertes Produktionsmanagement“ und „Prozessmanagement und Ressourceneffizienz“

Studiengang Werteorientiertes Produktionsmanagement Prozessmanagement und Ressourceneffizienz Abschluss MBA MBA & Eng. Dauer 5 Semester 5 Semester Start WS & SS WS & SS Gebühren 4.695 € pro Sem. (5. Sem. ist gebührenfrei) 4.695 € pro Sem. (5. Sem. ist gebührenfrei) Veranstaltungen überwiegend im Technologiezentrum Produktions- und Logistiksysteme in Dingolfing vor Ort Ziel Machen Sie sich und ihr Team erfolgreich! Fördern Sie nachhaltige Wertschöpfung durch Prozessoptimierung! Fokus Produktionstechnik und Mensch Technik und Nachhaltigkeit Besonderheiten Praxisnähe durch 900 m² große Musterfabrik im Technologiezentrum für Produktions- und Logistiksysteme (TZ PULS) Praxisnähe durch 900 m² große Musterfabrik im Technologiezentrum für Produktions- und Logistiksysteme (TZ PULS)

Hochschule Landshut: Überblick über alle Studiengänge

Sind sie bereit für den nächsten Karriereschritt? Benötigen Sie noch weitere Informationen? Einen genaueren Überblick über die verschiedenen Studiengänge der Weiterbildungsakademie Landshut gibt es unter https://www.haw-landshut.de/weiterbildung.html

Individuelle Beratung durch die Hochschule Landshut

Eine individuelle Beratung ist jederzeit möglich. Gerne werden alle Fragen vom Team der Weiterbildungsakademie zum nebenberuflichen Studium und zu den einzelnen Studiengängen ausführlich beantwortet. Kontaktaufnahme per E-Mail an weiterbildung@haw-landshut.de oder Tel. +49 (0)871 - 506 285.

Kontaktdaten

Weiterbildungsakademie der Hochschule Landshut

Am Lurzenhof 1

84036 Landshut

Tel.: +49 (0)871 - 506 285

Webseite: https://www.haw-landshut.de/