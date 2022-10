Karrieresprung im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen – Weiterbilden an der Hochschule Landshut

Mit dem exzellenten Weiterbildungsangebot im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen der Hochschule Landshut wachsen Sie über sich hinaus. © Hochschule Landshut

Für den nächsten Schritt auf der Karriereleiter bereitet Sie die Weiterbildungsakademie der Hochschule Landshut vor. Jetzt informieren!

Sie sind bereit für den nächsten Karriere-Boost? Neben einer breiten Auswahl an Masterstudiengängen bietet Ihnen die Weiterbildungsakademie der Hochschule Landshut im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen auch gezielt berufsbegleitende Bachelorstudiengänge an. Gerade in der zunehmend komplexeren Arbeitswelt sind fachübergreifende Kompetenzen mehr denn je gefragt. Die berufsbegleitenden Bachelorstudiengänge richten sich daher an Berufstätige, die sich beruflich weiterentwickeln und fachlich breiter aufstellen möchten. Unabhängig davon, in welchem Bereich sie aktuell arbeiten. Hier ist für jeden Lerntyp etwas dabei! Sie entscheiden selbst, ob das Studium persönlich vor Ort am Campus Landshut stattfinden soll oder in flexibler Online-Lehre.

Der Einstieg in den berufsbegleitenden Bachelor ist auch ohne Abitur möglich

Unabhängig davon, auf welche Art man studieren möchte – in Präsenz oder digital – ist für den Start in einen Bachelorstudiengang nicht zwangsweise das Abitur Voraussetzung. Eine abgeschlossene Berufsausbildung und mindestens drei Jahre Berufserfahrung oder ein Abschluss als Meister*in oder Fachwirt*in sind formal ausreichend.

Maximale Flexibilität beim Studieren

Die Weiterbildungsakademie hat für die Teilnehmer zwei Varianten des berufsbegleitenden Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen im Angebot: Einmal mit festen Terminen an Freitagen und Samstagen in Präsenz am Campus Landshut und einmal im Rahmen des Programms Digitales Studieren Bayern. Bei der zweiten Variante werden neben einem hochwertigen Angebot an digitalen Lernmaterialien zum Selbstlernen auch Präsenzveranstaltungen angeboten, die an den Lernorten Straubing, Hauzenberg, Ruhstorf und Tirschenreuth stattfinden. Hier kann man sich auch digital von zuhause oder von unterwegs zuschalten. Gelernt werden kann somit, wann und wo man möchte.

Der berufsbegleitende Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen bietet Ihnen maximale Flexibilität. © AdobeStock

Digitales Studieren

Bayern Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Fokus auf Energie & Logistik – Kurzgefasst

Format: berufsbegleitend

Abschluss: Bachelor of Engineering (B. Eng.)

Dauer: durchschnittlich 9 Semester

Start: Sommersemester, Modulstudium auch im Wintersemester möglich

Gebühr: 1160 € pro Semester

Veranstaltungen: online oder an den Lernorten

Bei uns bestimmst du, wo dein Hörsaal ist!

Fokus: Wirtschaft und Technik sowie Energie, Produktion und Logistik

Praxisnahe Ausbildung durch Praktika vor Ort in Landshut, im Technologiezentrum Ruhstorf an der Rott (Energie) sowie in der Musterlernfabrik Dingolfing (Logistik)

durch Praktika vor Ort in Landshut, im Technologiezentrum Ruhstorf an der Rott (Energie) sowie in der Musterlernfabrik Dingolfing (Logistik) Modulstudium möglich – als Einstieg oder unabhängig vom Studium

möglich – als Einstieg oder unabhängig vom Studium Bayernweit einmaliges Konzept für die Weiterbildung – Studieren online und vor Ort an unseren Lernorten Straubing, Hauzenberg, Ruhstorf und Tirschenreuth

für die Weiterbildung – Studieren online und vor Ort an unseren Lernorten Professionell produzierte Lernvideos für individuelle Lernzeiten unter der Woche

unter der Woche Studium auch ohne Abitur möglich

Ausführliche Informationen zu dem berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Fokus auf Energie und Logistik finden Sie auf

https://www.haw-landshut.de/weiterbildung/studiengaenge/bachelor-wirtschaftsingenieurwesen-energie-und-logistik.html

Mit dem Präsenzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen erweitern Sie Ihr Produktions- und Logistik-Know How. © AdobeStock

Präsenzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen – Kurzgefasst

Format: berufsbegleitend

Abschluss: Bachelor of Engineering (B. Eng.)

Dauer: 8 Semester

Start: Wintersemester

Gebühr: 2.365 € pro Semester

Veranstaltungen: vor Ort in Landshut

Studentenleben – auch neben dem Beruf!

Fokus: Wirtschaft und Technik sowie Produktion und Logistik

Persönliches Studium in kleinen Gruppen am Campus Landshut

in kleinen Gruppen am Campus Landshut Für Berufstätige aus den Bereichen Maschinenbau , Elektrotechnik oder einem betriebswirtschaftlichen Umfeld

, oder einem Studium auch ohne Abitur möglich

möglich Feste Termine am Campus Landshut

Direkter Kontakt zu Mitstudierenden und Dozierenden

Ausführliche Informationen zu dem berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen finden Sie auf

https://www.haw-landshut.de/weiterbildung/studiengaenge/wi-berufsbegleitend.html

Sie interessieren sich für eine fachübergreifende berufliche Weiterbildung an der Hochschule Landshut und möchten mehr zu den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen erfahren? Das Team der Weiterbildungsakademie freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme und berät Sie gerne.

Kontakt

Weiterbildungsakademie der Hochschule Landshut

Am Lurzenhof 1

84036 Landshut

Tel. +49 (0)871 - 506 285

E-Mail: weiterbildung@haw-landshut.de

Webseite: https://www.haw-landshut.de/Weiterbildung