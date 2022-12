Masterstudiengänge Werteorientiertes Produktionsmanagement und Systems and Project Management

Die Hochschule Landshut bietet mit Werteorientiertes Produktionsmanagement und Systems and Project Management zwei Masterstudiengänge an. Was genau steckt dahinter?

Bei beiden Studiengängen handelt es sich um ein MBA Studium (Master of Business Administration), der Weiterbildungsakademie der Hochschule Landshut, welches 90 ECTS enthält und berufsbegleitend in fünf Semestern absolviert werden kann. Um das Studium bestmöglich mit Beruf und Familie zu vereinbaren, finden die Seminare freitagnachmittags und samstags am Campus der Hochschule Landshut statt.

Die zwei MBA Studiengänge bereiten bestens für Management-Aufgaben auf der mittleren und oberen Führungsebene vor. Dabei gehen sie in verschiedene Richtungen.

MBA Werteorientiertes Produktionsmanagement

Hier steht das Managen der Produktion mit der besonderen Ausrichtung auf die Werte der Gesellschaft und Menschen im Mittelpunkt. Das Studium umfasst technische und wirtschaftliche Aspekte sowie das Erlernen integrativer Elemente zur Führung in Produktionsbereichen.

Ein hoher Praxisbezug durch starke Vernetzung der theoretisch zu bearbeitenden Themen, mit den realen Situationen produzierender Unternehmen bereiten auf künftige Aufgaben und Herausforderungen in einem hochdynamischen Berufsumfeld vor.

Besonders realitätsnah findet das Studium am Technologiezentrum Produktions- und Logistiksysteme (TZ Puls) in Dingolfing statt. In dieser ca. 900 m2 großen „Lern- und Musterfabrik“ können Wertschöpfungsketten aus Produktion und Logistik sowie ihre Umfelder besonders praxisnah erlebt werden.

MBA Systems and Project Management

Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit, diese Eigenschaft ist auf den Märkten und in der Arbeitswelt gefragt. Mit dem MBA Systems and Project Management ist man auf verkürzte Innovationszyklen durch Digitalisierung und agile Transformation als künftige Führungskraft optimal vorbereitet.

In diesem Studium erhält man Kompetenzen im Bereich planbasiertes, traditionelles sowie innovatives und agiles Projektmanagement. Mitarbeiterführung, das Treffen von strategischen Entscheidungen und die Analyse sowie Bewertung von Systemen sind die Bereiche, in denen Absolvent*innen am Ende ihres Studiums eine Expertise vorweisen können. Systeme können dabei gesellschaftliche Gruppen, Märkte, Produkte, Unternehmen oder technische Anlagen sein. Die Inhalte des Studiums befähigen zur strukturierten Analyse sowie zum zielsicheren Vorgehen aktueller, mehrschichtiger und komplexer Problemstellungen.

Im Studium inkludiert ist zudem das Zertifikat Projektleiter TÜV sowie das Zertifikat Scrum Master TÜV. Auf Wunsch wird bei der Vorbereitung weiterer Zertifizierungsprüfungen unterschiedlicher Standards des Projektmanagements, des Six Sigma, sowie bei der Belegung von Modulen im Ausland unterstützt.

Die Masterstudiengänge im Vergleich

Werteorientiertes Produktionsmanagement Systems and Project Management Management + Technik + Wirtschaft + Sozialität Management + Projektmanagement MBA, 90 ECTS MBA, 90 ECTS 5 Semester 5 Semester Präsenz Präsenz

Kontaktdaten

Weiterbildungsakademie der Hochschule Landshut

Am Lurzenhof 1

84036 Landshut

Tel.: +49 (0)871 - 506 285

Webseite: https://www.haw-landshut.de/