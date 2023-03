Hochschule München: Weiterbilden für den nächsten Karriereschritt

Im Berufsleben noch einmal zu studieren, ist ein Investment, das sich langfristig lohnt und mit einem erfolgreichen Abschluss einen Schub für die Karriere bedeuten kann. © Johanna Weber

Eine Weiterbildung an der Hochschule München, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Berufstätigen, kann dabei helfen, das nächste Karrierelevel zu erreichen.

Mit akademischer Weiterbildung an der Hochschule München langfristig in die Zukunft investieren

Von berufsbegleitenden und weiterbildenden Studienangeboten profitieren sowohl Arbeitnehmer:innen wie Arbeitgeber:innen. Mitarbeitende können damit ihre berufspraktischen Kompetenzen erweitern, ihr Wissen vertiefen sowie neue Technologien und Problemlösungsansätze kennenlernen. Das erlernte Wissen können Teilnehmer:innen einer Weiterbildung direkt im Unternehmen anwenden, damit notwendige Veränderungen in ihrem Arbeitsumfeld anstoßen und die Entwicklungen vorantreiben. Arbeitnehmer:innen, die sich für eine berufsbegleitende akademische Weiterbildung entscheiden, tragen das dringend benötigte Innovationspotential in die Unternehmen. Sich selbst eröffnen sie neue, attraktivere und gegebenenfalls auch lukrativere Berufsperspektiven.

Breites Weiterbildungsangebot in den Bereichen Technik, Pflege und Soziales sowie Wirtschaft und Kultur

Die Hochschule München bietet ein breites Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten, die auf die Bedürfnisse von Berufstätigen zugeschnitten sind. Dabei wechseln sich Präsenzphasen mit digitalen Lernformaten ab, um den Teilnehmenden größtmögliche Flexibilität zu bieten. Die Weiterqualifizierungen decken thematisch die Bereiche Technik, Pflege und Soziales sowie Wirtschaft und Kultur ab und berücksichtigen die Entwicklungen einer sich rasant ändernden Arbeitswelt. Das Angebot reicht dabei von kleinteiligen Zertifikatsangeboten bis hin zum Bachelor- oder Masterstudium neben dem Beruf.

Nah an der Praxis akademisch weiterqualifizieren? Das Weiterbildungsangebot der Hochschule München macht es möglich. © Julia Bergmeister

Zertifikatsprogramme haben den Vorteil, dass sie zeitlich auf ein bis zwei Semester begrenzt sind und die erbrachten Leistungen auf ein zukünftiges Studium angerechnet werden können. Den Teilnehmenden ermöglichen sie so in einem zeitlich überschaubaren Rahmen ein Studium neben dem Beruf, mit dem sie ihre fachlichen Fähigkeiten vertiefen oder interdisziplinär erweitern können.

Ein berufsbegleitendes Bachelorstudium bietet sich an, wenn man nach der Schulzeit direkt ins Berufsleben gestartet ist und mit einem akademischen Abschluss den nächsten Karriereschritt gehen möchte.

Für Arbeitnehmer:innen, die bereits einen ersten akademischen Abschluss erreicht haben und sich weiterqualifizieren möchten, um beruflich den nächsten Schritt zu tun, kann ein berufsbegleitender Masterstudiengang eine ideale Lösung sein. Das praxisnahe Wissen aus Forschung und Entwicklung lässt sich dabei direkt im beruflichen Alltag anwenden.

Überblick zu den Weiterbildungsangeboten

Erfahrungen aus der beruflichen Praxis bringen nebenberuflich Studierende ein, sodass anregende und wertvolle Diskussionen in den Weiterbildungskursen entstehen. © Julia Bergmeister

Verschiedene Formen der finanziellen Unterstützung sind für eine akademische Weiterbildung möglich

In Zeiten von lifelong learning ist eine akademische Weiterbildung eine wertvolle Investition in die eigene Karriere, die sich langfristig lohnt und vor allen Dingen rechnet. Zwar ist diese Investition mit Geldausgaben verbunden, aber diese sind, was viele nicht wissen, als Werbungskosten steuerlich absetzbar. Es muss lediglich nachgewiesen werden, dass die akademische Weiterbildung eine beruflich veranlasste Maßnahme ist. Auch lohnt es sich in vielen Fällen, das Gespräch mit dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin zu suchen und zu klären, ob eine finanzielle Unterstützung für die Weiterbildung möglich ist.

Viele Arbeitgeber:innen sind bereit, die Kosten für eine Weiterbildung ihrer Mitarbeiter:innen zu übernehmen, insbesondere wenn die Weiterbildung für das Unternehmen von Vorteil ist. In Zeiten des Fachkräftemangels können Unternehmen so ihre Personalressourcen stärken und ihren Beschäftigten einen guten Grund bieten, im Unternehmen zu bleiben. Darüber hinaus können Studienkredite oder Stipendien helfen, die Finanzierung eines berufsbegleitenden Studiums abzusichern.

Überblick zu den Finanzierungsmöglichkeiten

Berufsbegleitende Studienangebote der Hochschule München im März und April 2023 kennenlernen

Wer mehr zu dem umfassenden Angebot akademischer Weiterbildungen, den Finanzierungsmöglichkeiten und der inhaltlichen Ausrichtung berufsbegleitender Studienangebote erfahren möchte, dem bietet die Hochschule München mit verschiedenen Informationsveranstaltungen die Möglichkeit zu einem direkten Austausch. Nachfolgend ein kurzer Ausblick auf Termine, die im März stattfinden.

Am 24. März 2023 geht es darum, wie man als Advanced Practice Nurse die Zukunft der Pflege gestalten kann.

Am 29. März 2023 folgt eine Informationsveranstaltung zu dem Masterstudiengang Mental Health, mit dem sich die Karriere in gesundheits- oder sozialpsychatrischen Bereich voranbringen lässt.

Die Bahn als Arbeitswelt? Worauf es in dieser Branche ankommt, thematisiert die technische Fachweiterbildung Engineering Specialist Bahntechnik. Die Infoveranstaltung dafür findet am 24. März 2023 statt.

Das richtige Thema noch nicht dabei? Schauen Sie sich alle geplanten Weiterbildungsveranstaltungen der Hochschule München an:

Hier ein vollständiger Überblick über alle Veranstaltungen

