IHKjobfit! Fit für den Berufseinstieg?

Ob Ausbildungsplatz, Studiengang oder Praktika, die größte Ausbildungsmesse IHKjobfit! bietet Schülern eine professionelle Begleitung auf dem Weg in das Berufsleben.

Rund 8.000 Jugendliche beginnen jedes Jahr eine Ausbildung in Industrie, im Handel und in Dienstleistungsbetrieben. Um Schüler bestmöglich bei der Berufswahl zu unterstützen veranstaltet die Industrie- und Handelskammer (IHK) München und Oberbayern in Kooperation mit der Agentur für Arbeit München die Ausbildungsmesse IHKjobfit!

Mit der IHKjobfit zum Traumjob

Rund 130 renommierte Münchner Ausbildungsbetriebe präsentieren dort Berufsbilder und Ausbildungsmöglichkeiten. In lockerer Atmosphäre können sich interessierte Schüler und Eltern vor Ort mit Azubis, Ausbildern und Personal-Chefs austauschen. Die Messebesucher erwartet außerdem ein interessantes Messe-Programm:

Zu den Messe-Highlights zählt u.a. das kostenlose Berufs-Coaching ! Fachleute verhelfen den Bewerbern die Selbsteinschätzung und Orientierung bei der Berufswahl zu schärfen – damit Schüler gleich zu Beginn den Beruf finden, der zu ihnen passt! ACHTUNG: Hier ist eine Anmeldung vorab erforderlich. Sichern Sie sich Ihren Termin für ein individuelles Berufscoaching! Mögliche Termine finden Sie indem Sie sich online unter ihkjobfit.de/muenchen anmelden.

Vorträge und Workshops zum Thema Ausbildung und Berufsbilder runden das Messegeschehen ab.

Du möchtest vor deinem Messebesuch noch mehr erfahren?

Gehen Sie auf ihkjobfit.de/muenchen – hier finden Sie alles für Ihre Messevorbereitung:

Kurzvorstellung der Unternehmen mit ihren Ausbildungsangeboten

Vortragsprogramm und Messe-Highlights

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung vorab ist erwünscht – das lohnt sich gleich mehrfach für Sie:

Gutschein für ein erfrischendes Freigetränk sichern!

Bescheinigung über deinen Messebesuch per E-Mail erhalten!

IHKjobfit! Alle Infos:

IHKjobfit! – Ausbildungsmesse für Schüler

Samstag, 11. November 2017

9:30 Uhr – 15:30 Uhr

MVG Museum München (Ständlerstraße 20, 81549 München)

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: