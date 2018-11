"IHKjobfit!": Mehr Chancen für Jugendliche als je zuvor

Mehr als 160 renommierte Münchner Ausbildungsbetriebe stellten insgesamt 156 verschiedene Berufsbilder und 44 duale Studiengänge auf der Ausbildungsmesse vor.

München – Jedes Jahr fragen sich tausende Schüler in München, wie es nach der Schule weitergeht. Um ihnen bei der Berufswahl zu helfen, fand am Samstag, dem 17. November, zum fünften Mal die Ausbildungsmesse "IHK jobfit!" statt.

"Auf der 'IHK jobfit!' zeigen wir die ganze Vielfalt der Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten und setzen ein klares Ausrufezeichen für die berufliche Bildung", sagte Peter Driessen, Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern, bei der Eröffnung der Messe. "Für die Jugendlichen ist die Lage so gut wie nie zuvor. Noch nie war die Auswahl an Lehrstellen so groß wie heute", verwies Driessen auf den zunehmenden Mangel an Fachkräften in der oberbayerischen Wirtschaft.

Münchner Ausbildungsbetriebe stellen Schülern den Arbeitsalltag in ihren Berufen vor

Mehr als 160 renommierte Münchner Ausbildungsbetriebe stellten insgesamt 156 verschiedene Berufsbilder und 44 duale Studiengänge vor. An den abwechslungsreichen Firmenständen präsentierten Azubis den Schülern den Arbeitsalltag in ihren Berufen. Erstmals konnten Jugendliche dazu auf einer Virtual-Reality-Station Berufe hautnah erleben. Daneben gab es ein Profi-Fotoshooting für Bewerbungsbilder, Style-Beratung fürs Job-Interview, Bewerbungs-Checks, viele Tipps rund um den Berufseinstieg, einen Vortrag des Jugend- und Zukunftsexperten Simon Schnetzer sowie ein Eltern-Café.

Die Besucherzahl erreichte mit fast 2.500 Jugendlichen und Eltern fast das Niveau des Vorjahrs. Die kostenlose Messe richtete sich an Schülerinnen und Schüler der Vorabschluss- und Abschlussklassen aller Mittel- und Realschulen, Gymnasien und FOS/BOS in Stadt und Landkreis München sowie deren Eltern.