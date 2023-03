2 / 5

„Am liebsten lerne ich in der alten Cafete. Im Sommer kann man sich draußen an den Tischen im Schatten der Bäume einfach am besten konzentrieren. Außerdem sind Kaffee, andere Getränke und kleine Snacks nicht weit weg, falls man zwischendurch eine kleine Stärkung benötigt.“ (Emil Anwander, Realschullehramt) © Universität Augsburg