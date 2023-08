Nur intelligente Menschen können das Rätsel lösen: In welche Richtung fährt der Bus?

Des Rätsels Lösung ist oft einfacher als gedacht. (Symbolbild) © IMAGO

Im Internet kursieren zahlreiche skurrile Tests, mit denen Nutzer angeblich ihre Intelligenz testen können. Auch das „Bus-Rätsel“ ist dabei. Können Sie die Aufgabe lösen?

Fast jeder von uns hat im Laufe seines Lebens schon mal einen Intelligenztest gemacht. Ob in der Schule, beim Arzt oder einfach aus Spaß im Netz — IQ-Tests erfreuen sich über ein breites Spektrum hinweg großer Beliebtheit. Inwiefern die Angaben letztendlich wirklich große Aussagekraft über die Intelligenz einer Person haben, wird in der Wissenschaft diskutiert.

Trotzdem lässt sich der Reiz, der von solchen Tests ausgeht, kaum leugnen. Immerhin ist es wohl für uns alle interessant zu wissen, wie wir persönlich bei einem Quiz abschneiden, das vermeintlich Auskunft über unseren Intelligenzquotienten bietet. Nicht zuletzt deshalb finden sich im Netz zahlreiche kleine Rätsel, die angeblich nur von besonders schlauen Menschen gelöst werden können. Insbesondere auf Social Media kursieren Unmengen an Posts, die das logische Denken und andere kognitive Fähigkeiten der Testpersonen auf die Probe stellen. Auch das sogenannte „Bus-Rätsel“ gehört zu diesen viralen Beiträgen. Schaffen Sie es, die richtige Lösung zu finden?

Das Rätsel: In welche Richtung fährt der Bus?

Das „Bus-Rätsel“ ist so einfach wie genial – nicht umsonst lässt es sich ohne viel Aufwand in zahlreichen verschiedenen Versionen im Internet finden. Das Lifestyle-Magazin „Freundin“ veröffentlichte das Bild und die dazugehörige Frage beispielsweise bereits vor einiger Zeit in einem Onlineartikel über Interneträtsel für Menschen mit besonders hohem IQ. Doch ist die Lösung des „Bus-Rätsels“ wirklich so kompliziert wie behauptet? In einigen Fällen weisen die Ersteller der Beiträge nämlich sogar darauf hin, dass das Rätsel von Kindern meist schneller gelöst wird als von Erwachsenen. Die eigentliche Aufgabe ist einfach beschrieben: Auf Grundlage einer Illustration soll entschieden werden, in welche Richtung der abgebildete Bus fährt. Das Fahrzeug ist dabei so gezeichnet, dass Fenster und Reifen symmetrisch erscheinen und keinen Hinweis darauf bieten, wo vorne oder hinten ist. Andere Indikatoren wie Scheinwerfer, Lenkrad oder Busfahrer fehlen ebenfalls. Wie kann also mit hundertprozentiger Sicherheit festgestellt werden, in welche Richtung der Bus wirklich fährt?

Die Lösung: In diese Richtung fährt der Bus

Bekanntermaßen wird bei Intelligenztests insbesondere die Fähigkeit zum logischen Denken geprüft. Kompliziert erscheinende Aufgaben haben deshalb häufig eine simplere Lösung als ursprünglich erwartet. Auch die meisten Social-Media-Rätsel funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip. Mag das Problem auch noch so unlösbar erscheinen, hat man die richtige Antwort erst einmal gefunden, fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Beim beschriebenen „Bus-Rätsel“ verhält es sich nicht anders. Zwar gibt die Zeichnung auf den ersten Blick keine Anhaltspunkte, wohin der Bus fahren könnte, beim genaueren Hinschauen fällt jedoch ein ausschlaggebendes Detail ins Auge: Auf allen Zeichnungen aus den verschiedenen Versionen des „Bus-Rätsels“ sind keine Türen zu sehen. Die logische Schlussfolgerung daraus lautet, dass sich die Türen des Fahrzeugs auf der anderen Seite befinden müssen. In Deutschland, wo der Straßenverkehr auf die rechte Seite ausgerichtet ist, würde der Bus also nach links fahren. In Ländern mit Linksverkehr dementsprechend in die andere Richtung. Sind Sie ohne Hilfestellung auf die Lösung des „Bus-Rätsels“ gekommen?

Das „Bus-Rätsel“: Kommen wirklich nur intelligente Menschen auf die Lösung?

Im Onlineartikel von „Freundin“ wird das „Bus-Rätsel“ zu einer harten Nuss hochstilisiert, die ausschließlich von besonders intelligenten Menschen geknackt werden könne. Auch die vielen anderen Versionen des Rätsels warten häufig mit einem entsprechenden Disclaimer auf, der wahlweise Hochbegabte oder Kinder zu den einzigen Personen erklärt, die einigermaßen schnell auf die richtige Antwort kommen. Sie haben das „Bus-Rätsel“ nicht ohne Hilfestellung lösen können? Kein Grund zur Sorge, denn sehr wahrscheinlich hat Ihre Leistung beim „Bus-Rätsel“ keine besonders große Aussagekraft in Bezug auf Ihren Intelligenzquotienten. Wie beispielsweise „Zentrum der Gesundheit“ in einem Onlineartikel zum Thema ausführt, wird bei IQ-Tests nämlich größtenteils nur die Fähigkeit zum logischen Denken in einem begrenzten zeitlichen Rahmen geprüft. Emotionale Intelligenz oder individuelle Begabungen können durch die bisherigen Tests nicht bewertet werden, sind jedoch zweifelsfrei Teil der menschlichen Intelligenz. Wer sich also noch immer nicht sicher ist, in welche Richtung der Bus wirklich fährt, kann sich beruhigt über andere Dinge Gedanken machen.