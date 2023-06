Fünf erstaunliche Fakten über intelligente Menschen – gehören Sie dazu?

Von: Larissa Strohbusch

Intelligente Menschen sind chaotisch und fluchen ständig? Schauen Sie in Ihren Alltag – fünf überraschende Anzeichen dafür, dass Sie einen hohen IQ haben.

Heutzutage gibt es viele verschiedene IQ-Tests. Denn Wissenschaftler streiten noch immer darüber, was Intelligenz eigentlich ist und wie man sie fachgerecht misst. Auf der anderen Seite hängen scheinbar einige ganz alltägliche Dinge mit hoher Intelligenz zusammen – erkennen Sie einige davon bei sich wieder?

1. Sie halten sich nicht für schlau

Seit Sokrates sein berühmtes „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ zum Besten gab, gilt es als Zeichen von Intelligenz, die eigene Kompetenz nicht zu überschätzen. Und die alte Weisheit, dass vor allem dumme Menschen sich für besonders schlau halten, ist tatsächlich wissenschaftlich untermauert – mit dem Dunning-Kruger-Effekt. Die beiden Sozialpsychologen David Dunning und Justin Kruger konnten in zahlreichen Studien belegen, dass Unwissenheit in vielen Situationen zu mehr Selbstvertrauen führt – zum Beispiel beim Erfassen von Texten und im Straßenverkehr. Intellektuelle Bescheidenheit kann also ein Zeichen von Intelligenz sein. Doch tun Sie sich selbst einen großen Gefallen: Treiben Sie sich mit diesem Wissen nicht zu viel auf Twitter herum.

2. Sie sind eine Nachteule

Sie kommen erst abends so richtig in Fahrt und arbeiten am liebsten, wenn andere längst schlafen? Glückwunsch! Laut einer wissenschaftlichen Studie haben Sie damit wahrscheinlich einen überdurchschnittlich hohen IQ. Santoshi Kanazawa von der London School of Economics hat festgestellt, dass Menschen mit geringem IQ unter der Woche oft früher schlafen gehen als Menschen mit einem hohen IQ.

3. Sie lieben schwarzen Humor

Sie prusten los, wo andere empört die Hände vors Gesicht schlagen? Dann könnte es sein, dass sie intelligenter sind als andere. Das legt zumindest eine Studie der Universität Wien nahe. Hier stellte sich heraus, dass Menschen mit einer Vorliebe für schwarzen Humor oft eine hohe verbale und nonverbale Intelligenz besaßen.

4. Sie fluchen viel und heftig

Wer viel flucht, fühlt sich meist cool und edgy – zumindest bis zu einem bestimmten Alter. Auf der anderen Seite kann man sich mit unflätigen Äußerungen einiges verbauen – vor allem ab einem bestimmten Alter. Für all diejenigen, die sich gerne mal verbal Luft machen, gibt es nun verdammt gute Nachrichten: Wie sputnik.de berichtet konnten Forschende am Marist College in Poughkeepsie im Staat New York belegen, dass Menschen mit größerem Sprachvermögen auch deutlich mehr Schimpfworte benutzten.

5. Sie sind hoffnungslos chaotisch

Ihr Schreibtisch und Ihre Wohnung sehen aus, als hätte dort ein Wildschwein Revierkämpfe mit einem Braunbären ausgefochten? Kein Grund mehr zur Sorge – ab jetzt können Sie behaupten, dass Ihre Aufmerksamkeit halt wichtigeren Dingen gilt. Eine Studie der University of Minnesota legt nämlich einen Zusammenhang zwischen erhöhter Intelligenz und Unordnung nahe. So können Sie nun wissenschaftlich untermauert behaupten, dass das Genie das Chaos beherrscht.