So geht Recruiting heute – Finden Sie endlich passende Mitarbeiter bei #matchmeifyoucan

Teilen

Merkur und tz starten die Anmeldung zum Online Job Event #matchmeifyoucan © Merkur tz MEDIA

„Match me if you can“ ist ein einzigartiges Online-Job-Event zwischen dem 20. November und dem 01. Dezember 2023, das wie eine Dating-App für Arbeitnehmer und Arbeitgeber konzipiert ist. Beide finden über „Likes“ zueinander.

Der Recruiting-Prozess für den heute anspruchsvollen Arbeitsmarkt ist völlig anders gestaltet – smarter, kreativer, schneller und treffsicherer. Bei „Match me if you can“ fanden bereits 2023 aktiv Suchenden und Wechselwilligen ihren Traumjob aus der Region.

Das letzte Event im Juli war ein voller Erfolg: Insgesamt nahmen 926 Talente und 58 Unternehmen teil. Dies führte zu insgesamt 492 Matches und es wurden 1.029 Nachrichten zwischen den Teilnehmern und den Unternehmen verschickt. Werden Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte und finden Sie für Ihr Unternehmen die passenden Talente!

Ganz einfach Talente durchs Swipen finden © Matchmeifyoucan / Talentefinder

Talente per Dating kennenlernen! ✔️ Unternehmen anmelden ✔️ Swipen & Bewerber liken ✔️ Matchen ✔️ Chatten & Daten ✔️ Talent einstellen

Interesse oder Fragen? Dann melden Sie sich unter personalmarketing@merkurtz.media

Date statt Bewerbungsgespräch © Merkur tz MEDIA

Jetzt per Mail Kontakt aufnehmen & anmelden

Sie sind auf der Suche nach einem neuen Job und wollen als Talent teilnehmen? Dann melden Sie sich hier an.