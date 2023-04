Job nervt? Drei Tipps, wie die Arbeit wieder mehr Spaß macht

Von: Anne Hund

Nicht jeder ist zu hundert Prozent zufrieden, was die Arbeit betrifft. Wie lässt sich die Situation womöglich verbessern? Karriere-Experten geben die passenden Denkanstöße.

Morgens klingelt der Wecker, und Sie haben keine Lust auf die Arbeit? Mit diesem Problem stehen sie ganz bestimmt nicht alleine da. Natürlich sollte der Job, in dem Sie, wie in vielen Fällen, unzählige Stunden verbringen, insgesamt zufrieden machen. Handelt es sich nur um ein vorübergehendes Motivationstief, könnten Sie – für die eigene Zufriedenheit – jedoch erst einmal versuchen, an ein paar Stellschrauben zu drehen. Karriere-Experten geben auf der Plattform Glassdoor.de Tipps. Hier daraus drei Beispiele.

Was tun, wenn die Arbeit gerade keinen Spaß mehr macht?

1. Die eigene Motivation ergründen

„Meistens fängt es mit einer Unzufriedenheit an: Die Aufgaben, das Gehalt oder das Team passen Ihnen nicht mehr“, erklärt Karrierecoach Christian B. Rahe-Helmerichs in einem Beitrag auf glassdoor.de. „Hieraus entsteht der erste und wichtige Handlungsimpuls: Ich muss hier weg! Doch wohin soll es gehen? Für die Suche nach dem besseren Job ist entscheidend, dass Sie nicht nur wissen, was Sie nicht wollen, sondern auch, was Sie stattdessen möchten.“ Der Karriere-Experte rät dem Beitrag zufolge, sich deshalb Gedanken über ein paar wichtige Fragen zu machen: Was interessiert mich? Was ist mir wichtig im Leben? Von welchen meiner Fähigkeiten profitieren andere am meisten? Was macht mir Spaß? Ein guter Tipp: „Tragen Sie die Erkenntnisse Ihrer Selbstreflexion in einer Übersicht zusammen. Es entsteht eine Art persönlicher Leitstern, der Ihnen den Weg weist. Er enthält Ihre Werte, Vorstellungen und Wünsche ebenso wie Ihre Potenziale, Ressourcen und Fähigkeiten.“ Die Checkliste kann man dazu nutzen, auch Verbesserungen im bestehenden Job anzustreben.

2. Ändern, was einen am Job stört

Manchmal gelingt die eigene Work-Life-Balance nicht so, wie man es gerne hätte. Oder man ist zum Beispiel unzufrieden, weil man eigentlich lieber öfter im Homeoffice als im Büro arbeiten würde. Insgesamt gibt es wohl zahlreiche individuelle Gründe, warum man im Job nicht immer zu hundert Prozent glücklich ist – und im besten Fall jedoch Möglichkeiten, etwas daran zu ändern. „Schlagen Sie Ihrem Vorgesetzten Veränderungen vor, die Ihnen mehr Flexibilität erlauben und Sie zufriedener machen“, so der allgemeine Rat von Karriere-Coach Lisa Lewis in dem Beitrag von glassdoor.de. Ein paar bewährte Methoden, mit denen man seine Arbeit erträglicher gestalten kann, sind demnach zum Beispiel, dass man häufiger im Homeoffice arbeitet, dass man bei umfangreichen Projekten einen Kollegen um Unterstützung bittet oder entstandene Überstunden mit einem freien Tag abfeiert.

3. Nicht mehr Zeit im Büro verbringen als nötig

Nicht alles dreht sich im Leben um den Job. Was macht einen außerhalb der Arbeit glücklich? Auch diese Frage sollte man sich ruhig öfter stellen. „Ihre Karriere ist ein bedeutsamer Teil Ihrer Selbst“, erklärt die Expertin in dem genannten Beitrag der Karriereplattform. „Aber auch andere Dinge machen Ihre Identität aus. Unternehmen Sie öfter etwas, das Ihnen Freude bereitet.“ Noch ein Punkt kommt dem Beitrag unter anderem zur Sprache: Dass man nicht mehr Zeit als nötig im Büro verbringen sollte. Wenn man sein Arbeitspensum für den Tag erledigt hat, gibt es keinen Grund für Überstunden.

Wer im Job auf lange Sicht nicht zufrieden ist, sollte die Gründe dafür genau hinterfragen. Manchmal liegt es nicht an einem selbst, sondern an einem schlechten Arbeitsklima.