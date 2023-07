Den neuen Job nach 100 Tagen gekündigt? Darum springen Mitarbeiter wieder ab

Von: Carina Blumenroth

Der Bewerbungsprozess ist vorbei, die Einarbeitung in den Job wird durchlaufen und nach 100 Tagen kündigen neue Mitarbeiter wieder. Woran das liegt.

Viele offene Stellen und wenig Bewerberinnen und Bewerber – der Arbeitsmarkt wandelt sich und die potenziellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren davon. Unternehmen suchen Fachkräfte und versuchen, dem Mangel entgegenzuwirken. Daher können sich Bewerberinnen und Bewerber den Arbeitsplatz weitestgehend nach ihren Wünschen und den passenden Konditionen aussuchen.

Kündigung nach wenigen Wochen: Wenn der erste Eindruck widerlegt wird

Fehlerhaftes Onboarding kann ein Grund dafür sein, dass Mitarbeiter bereits nach 100 Tagen kündigen. © Jose Carlos Ichiro/Imago

Der erste Eindruck ist oft entscheidend – beispielsweise, wie man von den Vorgesetzten zum Vorstellungsgespräch empfangen wird. Wichtig kann es auch sein, wie die Arbeitsumgebung aussieht, wenn man das erste Mal herumgeführt wird. Entscheidend ist auch der zweite Blick: Der kann bewirken, dass sich Menschen doch gegen den neuen Job entscheiden und nach kurzer Zeit wieder kündigen. Woran das liegen könnte, hat die Plattform Softgarden in einer aktuellen Onboarding-Studie herausgefunden.

Onboarding ist für knapp die Hälfte der Befragten entscheidend

Softgarden hat für die Studie zwischen Februar und April 2022 rund 2.160 Personen befragt. Knapp die Hälfte (49 Prozent) sagte, dass das Onboarding eine „Rolle in der Entscheidung für oder gegen einen Arbeitgeber“ spiele. Sei den Bewerberinnen und Bewerbern nicht klar, wie sie in das Unternehmen integriert werden sollen, haben sich laut der Umfrage 15,6 Prozent schon einmal gegen den entsprechenden Job entschieden.

Innerhalb der ersten 100 Tage kündigen? Mehr Leute sind grundsätzlich dazu bereit

2018 2022 Schon mal innerhalb von 100 Tagen gekündigt 11,6 Prozent 17,8 Prozent Kurz davor zu kündigen 15,7 Prozent 17,4 Prozent

Demnach habe die Mehrheit noch nicht darüber nachgedacht, den Job nach kurzer Zeit zu kündigen. Da es allerdings die Tendenz gibt, dass mehr Leute unzufrieden scheinen, sollte man die Situation beobachten und handeln. Softgarden hat ebenso mögliche Gründe für die Kündigung oder den Gedanken daran ermittelt.

Gekündigt nach kurzer Zeit: mögliche Gründe

Unzureichende Einarbeitung bzw. kein funktionierendes Onboarding

Remote-Tätigkeit zu Beginn

Keine geeigneten Tools zur Einarbeitung

Kein Onboarding

Kein Bezug zum Unternehmen

Kein Bezug zu Kolleginnen und Kollegen

Job-Hopping sei heute normaler, informiert Businessinsider. Die Personal-Expertin Vinda Souza sagt dem Portal, dass es aber darauf ankomme, auf welcher Weise man geht: „Kommunikation, Professionalität und Dankbarkeit sind nicht aus der Mode gekommen.“

Stellenanzeige und Job passen nicht zusammen? Das kann kritisch sein

Besonders in den ersten Wochen im Job messen neue Angestellte ihre Tätigkeit mit den angegebenen Informationen in der Stellenanzeige. Die Mehrheit (89,2 Prozent) findet es wichtig, dass die Beschreibung zu den Verhältnissen in den ersten Wochen passe. Die Realität sehe aber anders aus, denn bei lediglich 53 Prozent passe die Anzeige mit den Tätigkeiten zusammen.

Auch das Verhältnis zum Chef kann ein Grund dafür sein, dass das Onboarding nicht perfekt gelinge, schreibt Softgarden. Unter anderem sei mangeldes Führungsverhalten dafür verantwortlich. In anderen Fällen habe die Chemie einfach nicht gepasst.