11.100 Besucher der jobmesse münchen nutzten Karriere-Chancen

Mit einem Rekordwert an Top-Ausstellern bot die 9. jobmesse münchen in diesem Jahr besonders viele, attraktive Perspektiven für Jung und Alt.

Mehr als 110 Unternehmen und Bildungsinstitute versammelten sich am Wochenende des 21./22. Januar im MOC Veranstaltungscenter, um sich den interessierten Besuchern zu präsentieren. Branchenübergreifend hatten die Aussteller für Bewerber aller Generationen und Fachrichtungen spannende Angebote für Ausbildung, Studium und Weiterbildung sowie natürlich zahlreiche vakante Stellen im Gepäck – insgesamt mehr als 6.900.

9. jobmesse münchen: "Fundierte Entscheidung für die eigene Zukunft"

Bayerns Arbeitsministerin Emilia Müller übernahm in diesem Jahr erneut die Schirmherrschaft der Recruiting Veranstaltung. Ihr Fazit: „Auch in Zeiten des Internets und der Apps haben Veranstaltungen wie die jobmesse münchen ihre Bedeutung. Hier können Berufe und Ausbildungen mit allen Sinnen erfasst werden. So lässt sich eine fundierte Entscheidung für die eigene Zukunft treffen. Diese Chance ließen sich die Besucher, aber auch renommierte Unternehmen nicht entgehen.“

Die Vielfalt des Angebots vor Ort lockte 11.100 Schüler, Studenten, Absolventen, (Young) Professionals sowie erfahrene Fach- und Führungskräfte in die Messe-Location an der Lilienthalallee. Auch zahlreiche internationale Besucher kamen zu dem Karriere-Event. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen nutzten sie die wertvolle Gelegenheit, entlang des roten Teppichs neue Kontakte zu knüpfen und face-to-face ihre Chancen auszuloten. Bestens vorbereitet konnten sie die Unternehmensvertreter mit kompetentem Auftreten überzeugen und so den ersten Step im Bewerbungsprozess überspringen.

9. jobmesse münchen: Regionale Traditionsunternehmen, Global Player und Bildungsinstitute

Neben ALDI, der Aristo Gruppe, Bilfinger, Brunata, Rossmann, EDEKA, Fielmann und dem Flughafen München präsentierten sich auch u.a. NORDSEE, Kühne + Nagel, Leonardo Hotels, die Stadtwerke München, Rebound Electronics, PANDORA, ThyssenKrupp Aufzüge sowie die Landeshauptstadt und der Landkreis München. Auf dem Sonderareal „Pflege, Gesundheit und Soziales“ stellten sich Unternehmen dieser Branchen vor, so z.B. die Schön Klinik oder das Benedictus Krankenhaus Tutzing.

Rahmenprogramm mit vielen Highlights bei der 9. jobmesse münchen

So wurden nicht nur zahlreiche Lebensläufe und Anschreiben beim Bewerbungsmappencheck einer gründlichen Prüfung durch Experten unterzogen – auch für das optimale Bewerbungsbild konnte direkt auf der Messe gesorgt werden, denn das Profiteam von Heidi Foto setzte die Besucher dafür gekonnt in Szene. Eine Rechtsberatung wurde im Rahmen der Messe ebenfalls kostenfrei angeboten. Wer Fragen zu arbeitsrechtlichen Themen hatte, fand beim AUB e.V. die Antworten. Insgesamt 20 interessante Fachvorträgen brachten den Zuhörern weitere nützliche Tipps – Themen waren hier u.a. „Aufschieberitis – Die Volkskrankheit Nr. 1“, „Erfolgreiche Selbstvermarktung im Bewerbungsprozess und im Job“, oder „Du willst deinen Job? Dann lern dich erstmal kennen!" Zum Abschluss wurde außerdem der „Stand der Messe“ gewählt. In diesem Jahr holte sich – wie schon im letzten Jahr - die Landeshauptstadt München den Award und konnte somit den Titel erfolgreich verteidigen. Im Besucher-Voting lag die Präsentation dieses Ausstellers vorne und überzeugte die abstimmenden Gäste u.a. durch einen auffälligen Stand, kompetente Beratung und einen sehr positiven Gesamteindruck.

Auch im nächsten Jahr findet die jobmesse münchen im MOC Veranstaltungscenter statt. Am 20./21. Januar 2018 rollt die Agentur Barlag erneut ihren roten Teppich aus – dann bereits zum zehnten Mal, ein Jubiläum! Alle Informationen zur 10. jobmesse münchen gibt es unter www.jobmessen.de/muenchen