So groß wie nie zuvor: 11. jobmesse münchen mit neuem Input für die Karriere

Am 09./10. Februar macht die jobmesse deutschland tour bereits zum 11. Mal Halt in München. Rund 120 Aussteller gehen im MOC Veranstaltungscenter zwei Tage lang auf die Suche nach neuen Mitarbeitern und Kollegen. Gewinnen Sie zwei Tickets für die Jobmesse.

Das Rahmenprogramm zeigt sich in ganz neuer Vielfalt und mit hohem Mehrwert für Karriereinteressierte. Diese Konstellation hat sich bewährt: Die jobmesse münchen wurde im letzten Jahr als Top-Karrieremesse mit dem FOCUS Business Award ausgezeichnet.

Sämtliche Branchen in einer Halle – die jobmesse münchen bietet eine Plattform für jedermann. Namhafte Aussteller wie Lufthansa Technik, die Landeshauptstadt München, der Flughafen München, die body+soul group AG & Co. KG., das Goethe-Institut oder auch der Bundesnachrichtendienst setzen sich an diesem Messewochenende für neues Personal in ihren Reihen ein. "Man kann den Bewerbern direkt in die Augen schauen und somit konstruktive Gespräche führen, statt sich von einem Lebenslauf leiten zu lassen. Bewerber, die sonst durch das Raster gefallen wären, sind vielleicht genau die Richtigen für eine Position. Für beide Seiten stellt dies einen absoluten Gewinn dar", so Stephanie Wirth, Projektleiterin der Messe. Zudem wird der Fokus in München auf eine zukunftsfähige und wichtige Branche gelegt: Das Sonderareal "Pflege, Gesundheit und Soziales" mit Vertretern wie dem Klinikum Garmisch-Partenkirchen oder der MÜNCHENSTIFT GmbH informiert über Karrieremöglichkeiten und Perspektiven in diesen Bereichen.

Das Rahmenprogramm – mehr als nur ein Beiwerk

Workshop-Themen, die es in sich haben und weitere Highlights machen in diesem Jahr das Rahmenprogramm zu einem der vielfältigsten deutschlandweit. Probleme beim Anschreiben oder Angst vor Bewerbungsgesprächen? Der Berliner Bewerbungscoach Sven Emmrich schafft hier Abhilfe. Überfordert mit der täglichen Datenflut und zu viel Workload? Social Sabbatical ist eine gute Möglichkeit, die das Umdenken fördert und von Elke Dieterich von "Manager für Menschen" vorgestellt wird. Außerdem findet erstmalig ein LEGO Serious Play Workshop von Anna Donato auf der jobmessen deutschland tour statt: Die Besucher können hier spielerisch Problemlösungsprozesse erarbeiten. Auch Vertreter von Karrierecoach München und Aha Retreats sind dabei. Insgesamt 13 Workshops können sich die Gäste zunutze machen.

+ © MOC Veranstaltungscenter

Inspiration von alten Hasen und jungen Wilden

Bei der jobmesse münchen geht es nicht nur um Arbeitssuchende und Berufswechsler, sondern auch Menschen, die sich weiterentwickeln wollen – sowohl beruflich als auch persönlich. Swiss Life Select stellt den INSIGHTS MDI-Diagnostik Test zur Verfügung, mit dem man seine Stärken und Potenziale ausfindig machen kann. Auch Unternehmergeist kommt nicht zu kurz: Die Gründer vom Start-Up Talentcube, bekannt durch ihren Deal mit Carsten Maschmeyer bei der Höhle der Löwen, zeigen Messegästen über das Wochenende die Möglichkeiten, die Video-Bewerbungsgespräche über das Smartphone mit sich bringen.

Auch klassische Services kommen nicht zu kurz

Natürlich haben auch noch klassische Elemente im Bewerbungsprozess einen Stellenwert. Ein Bewerbungsfotoservice mit professionellem Fotografen-Team sorgt für den richtigen ersten Eindruck in den Bewerbungsunterlagen. Wer sich noch unsicher hinsichtlich seiner Bewerbungsmappe ist, kann diese vor Ort von Profis prüfen und optimieren lassen. Viele weitere Fachvorträge rund um das Thema Beruf sollen Bewerber ebenfalls auf dem Weg zum Traumjob unterstützen.

Alle Infos zur 11. jobmesse münchen auf einen Blick:

Messetermin

Samstag, 09. Februar und Sonntag, 10. Februar 2019 jeweils 10.00 bis 17.00 Uhr

Messelocation

MOC Veranstaltungscenter, Halle 1

Lilienthalallee 40 • D-80939 München

