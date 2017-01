Aussteller-Rekord bei 9. jobmesse münchen am 21./22. Januar

Neue Kontakte knüpfen, potenzielle Arbeitgeber kennenlernen, sich zu vakanten Stellen und spannenden Herausforderungen informieren: Das alles können die Besucher der jobmesse münchen.

Die jobmesse münchen findet am dritten Januarwochenende zum mittlerweile neunten Mal statt. Im MOC Veranstaltungscenter versammeln sich über 110 Arbeitgeber und Bildungsinstitute, um sich mit interessanten Chancen für jedermann zu präsentieren – ein Rekordwert. Branchenübergreifende Aussteller, generationsübergreifende Angebote sowie ein Rahmenprogramm mit vielen Experten-Tipps rund um die Bewerbung – bei dieser vielfältigen Veranstaltung findet jeder etwas Passendes.

Persönlich überzeugen: Direkt am Messestand ohne Einladung zum Vorstellungsgespräch

Hier werden Jung und Alt aktiv: Wer sich im Berufsleben orientieren möchte, einen Ausbildungs- oder Studienplatz sucht, wer noch ein Partnerunternehmen für die Abschlussarbeit benötigt oder nach konkreten Vakanzen Ausschau hält, als Einstiegsjob oder neue Herausforderung, hat auf der jobmesse münchen die Gelegenheit dazu. Entlang des roten Teppichs gibt es für Bewerber jeglicher Qualifizierungen zahlreiche Angebote. Auch ohne eine Einladung zum Vorstellungsgespräch kann jeder mit den Personalern in Kontakt treten, konkrete Fragen stellen, aus der Masse hervorstechen und einen positiven Eindruck hinterlassen. „Solch eine Karrieremesse bietet allen Besuchern die wichtige Möglichkeit, ihren Bewerbungserfolg zu steigern. In den ersten Gesprächen am Messestand können sie authentischer und motivierter auftreten als nur über schriftliche Unterlagen oder ein Online-Formular – das erhöht die Chancen enorm!“, betont Projektleiterin Stephanie Wirth.

6.930 Angebote für Ausbildung, Studium und Job

+ © Barlag Regionale Traditionsunternehmen, international erfolgreiche Global Player und auch viele Bildungsinstitute sind als Aussteller im MOC mit dabei, zahlreiche Branchen sind somit vertreten. Insgesamt offerieren sie mehr als 6.900 Ausbildungs-, Studien-, Weiterbildungs- und Jobangebote. Neben ALDI, der Aristo Gruppe, Bilfinger, Brunata, Rossmann, EDEKA, Fielmann und dem Flughafen München präsentieren sich auch NORDSEE, Kühne + Nagel, Leonardo Hotels, die Stadtwerke München, Rebound Electronics, PANDORA, ThyssenKrupp Aufzüge sowie die Landeshauptstadt und der Landkreis München. Das Sonderareal „Pflege, Gesundheit und Soziales“ vereint gebündelt Unternehmen dieser Branchen, so z.B. die Schön Klinik oder das Benedictus Krankenhaus Tutzing.

Hier geht's zur Checkliste für die jobmesse münchen.

Programm mit Tipps rund um die Bewerbung

+ © Barlag Damit die Messe das Rundum-Paket zu allen Bewerbungs- und Jobthemen bietet, gibt es beim Rahmenprogramm viele weitere Highlights, die dabei helfen, dem Traumjob näher zu kommen. So können alle Besucher kostenfrei ihre Bewerbungsunterlagen überprüfen lassen – Experten vom Karrierecoach München, von Swiss Life Select – Thomas Schilling, vom Stark Verlag sowie von der Aristo Gruppe bieten diesen Service im Rahmen der Messe kostenfrei an. Das Profi-Team von Heidi Foto setzt Bewerber zudem für das perfekte Bild und einen sympathisch-kompetenten ersten Eindruck in Szene. Rechtsexperten vom AUB e.V. geben an ihrem Stand praxisnahe Einblicke in das Arbeits- und Vertragsrecht sowie Einzelberatung zu rechtlichen Fragen. Diverse Fachvorträge zu Karrierethemen, u.a. von Daniel Hoch oder Eveline Brandhofer, sowie das Besucher-Voting zum „Stand der Messe“, bei dem auch die Besucher tolle Preise gewinnen können, runden das Wochenende in der Landeshauptstadt Bayerns ab.

jobmesse münchen: Impressionen Zur Fotostrecke

Alle Infos zur 9. jobmesse münchen auf einen Blick:

Messetermin

Samstag, 21. Januar und Sonntag, 22. Januar 2017 jeweils 10.00 bis 17.00 Uhr

Messelocation

MOC Veranstaltungscenter, Halle 1 Lilienthalallee 40 • D-80939 München

Eintritt

3 Euro, ermäßigt 2 Euro

Weitere Infos zum Karriere-Event in München

www.jobmessen.de/muenchen

www.facebook.com/jobmessedeutschland

25 x 2 Tagestickets für die 9. jobmesse münchen zu gewinnen!

Exklusiv mit merkur.de und tz.de verlost die veranstaltende Messeagentur Barlag 25 x 2 Tagestickets für die jobmesse münchen 2017! Wer also seine Karriere in die Hand nehmen und ein Ticket abstauben möchte, nutzt einfach bis zum 16. Januar 2017 (20 Uhr) dieses Gewinnspielformular. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und erhalten jeweils zwei Plätze auf der Gästeliste.